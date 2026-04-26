S.O.S Styling il guardaroba dice chi siamo. Come lo stile parla davvero di noi

Ci hanno insegnato che lo stile è una questione di gusto. Che basta seguire le tendenze giuste, acquistare i capi giusti, imitare le persone giuste. Eppure, nonostante armadi pieni, la sensazione è spesso la stessa. Non abbiamo niente da metterci. O meglio, abbiamo tutto, ma niente che ci rappresenti davvero. “S.O.S. Styling” parte proprio da…

Ci hanno insegnato che lo stile è una questione di gusto. Che basta seguire le tendenze giuste, acquistare i capi giusti, imitare le persone giuste. Eppure, nonostante armadi pieni, la sensazione è spesso la stessa. Non abbiamo niente da metterci. O meglio, abbiamo tutto, ma niente che ci rappresenti davvero.

“S.O.S. Styling” parte proprio da qui. Da quella frattura silenziosa tra ciò che indossiamo e ciò che siamo. Perché il problema non è la quantità di vestiti. È il modo in cui li abitiamo. È la distanza tra il nostro corpo e la nostra immagine.

Rita Benedetto, conosciuta sui social come @stylist_a_porter, costruisce una riflessione che va ben oltre la moda. Il suo libro non è un manuale tecnico. Non è una lista di regole. È un invito a riconsiderare lo stile come linguaggio, come spazio emotivo, come forma di espressione personale.

S.O.S Styling: lo stile come racconta di sé

“S.O.S. Styling. Una guida sentimentale per abitare i vestiti, non indossarli” di Rita Benedetto, Rizzoli

Il cuore del libro è racchiuso già nel sottotitolo. Abitare i vestiti, non indossarli. È una distinzione che cambia tutto. Indossare è un gesto superficiale, quasi automatico. Abitare implica presenza, consapevolezza, relazione.

Rita Benedetto entra negli armadi delle donne, ma lo fa come farebbe in una storia. Ogni capo diventa un indizio. Una traccia di ciò che siamo stati, di ciò che abbiamo desiderato, di ciò che abbiamo evitato di essere. Camicie oversize mai davvero scelte, pantaloni acquistati per imitazione, pullover ereditati e mai davvero integrati. L’armadio diventa una mappa emotiva.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è il modo in cui smonta l’idea di stile come qualcosa di esterno. Non esiste uno stile giusto da raggiungere. Non esiste una versione perfetta di sé da imitare. Esiste un processo. Fatto di tentativi, errori, intuizioni.

Il concetto di “shopping dal proprio armadio” è centrale. Non si tratta solo di evitare acquisti inutili. È un gesto più profondo. Significa guardare ciò che già possediamo con occhi nuovi. Riscoprire combinazioni, sperimentare, dare un senso diverso a ciò che avevamo dimenticato. È un modo per riappropriarsi del proprio spazio.

Il libro insiste molto su tre elementi. Spontaneità, curiosità e voglia di sperimentare. Non sono semplici consigli. Sono strumenti per uscire dalla rigidità. Per smettere di vivere lo stile come una performance e iniziare a viverlo come un gioco.

C’è anche una dimensione storica e culturale che attraversa il testo. Dai riferimenti alla corte di Maria Antonietta fino agli aneddoti personali, Benedetto mostra come la moda sia sempre stata un linguaggio sociale. Un modo per comunicare appartenenza, ribellione, identità. Ma oggi, più che mai, questo linguaggio rischia di essere standardizzato.

Ed è qui che il libro diventa interessante anche da un punto di vista più ampio. Viviamo in un’epoca in cui lo stile è continuamente esposto, condiviso, giudicato. I social creano modelli, estetiche, codici. Ma allo stesso tempo offrono infinite possibilità. La domanda diventa allora una sola. Stiamo scegliendo davvero?

“S.O.S. Styling” prova a restituire questa libertà. Lo fa con un tono sincero, ironico, mai giudicante. Non esistono errori, dice Benedetto. Esistono tentativi. E ogni tentativo è un passo verso una maggiore consapevolezza.

Un altro tema importante è quello del rapporto con il corpo. Lo stile non può prescindere da questo. Non può essere imposto dall’esterno. Deve adattarsi, dialogare, accogliere. Il libro invita a smettere di vestirsi contro se stessi. Di nascondersi. Di rimandare continuamente la possibilità di piacersi.

In questo senso, il testo diventa quasi terapeutico. Non nel senso banale del termine, ma come spazio di riflessione. Un luogo in cui interrogarsi su cosa ci blocca, su cosa ci limita, su cosa ci impedisce di esprimerci.

La scrittura è fluida, accessibile, ma mai superficiale. Benedetto alterna esempi concreti a riflessioni più ampie, creando un ritmo che accompagna il lettore senza appesantirlo. È un libro che si legge con facilità, ma che lascia tracce.

“S.O.S. Styling” non promette una trasformazione immediata. Non offre soluzioni rapide. Propone qualcosa di più complesso. Un cambiamento di prospettiva.

Perché alla fine, lo stile non è ciò che gli altri vedono. È ciò che noi sentiamo quando ci guardiamo. È il modo in cui scegliamo di raccontarci, ogni giorno, attraverso ciò che indossiamo.

E forse la vera domanda non è cosa mettere, ma chi vogliamo essere, oggi.