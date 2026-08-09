Ruth, il romanzo di Elizabeth Gaskell che sfidò la morale vittoriana raccontando una madre sola

Ruth di Elizabeth Gaskell venne pubblicato nel 1853 e oggi riproposto da Elliot Edizioni, il romanzo suscitò un enorme scandalo nell’Inghilterra vittoriana per una ragione semplice ma rivoluzionaria: invece di condannare una giovane madre non sposata, le riconosceva dignità, umanità e diritto alla compassione. Attraverso la storia di una ragazza costretta a pagare da sola il…

Ruth di Elizabeth Gaskell venne pubblicato nel 1853 e oggi riproposto da Elliot Edizioni, il romanzo suscitò un enorme scandalo nell’Inghilterra vittoriana per una ragione semplice ma rivoluzionaria: invece di condannare una giovane madre non sposata, le riconosceva dignità, umanità e diritto alla compassione.

Attraverso la storia di una ragazza costretta a pagare da sola il prezzo di una relazione amorosa, Gaskell costruisce un romanzo che parla di maternità, disuguaglianza, ipocrisia sociale e possibilità di redenzione. Una riflessione che, a oltre centocinquant’anni dalla sua pubblicazione, conserva una forza sorprendente.

“Ruth” di Elizabeth Gaskell, traduzione di Chiara Baffa, Elliot Edizioni

Ruth è una giovane sarta orfana, abituata a vivere del proprio lavoro. L’incontro con l’aristocratico Henry Bellingham cambia completamente la sua esistenza. Quella che nasce come una relazione sentimentale finisce però per trasformarsi in una condanna sociale: agli occhi della società vittoriana Ruth diventa una fallen woman, una “donna perduta”, marchiata per sempre dalla gravidanza fuori dal matrimonio.

Da quel momento il romanzo segue il suo difficile percorso di sopravvivenza. Ruth affronta la maternità, la perdita dello status sociale, il pregiudizio e la solitudine senza perdere il desiderio di offrire al figlio una vita migliore. Elizabeth Gaskell evita ogni facile sentimentalismo e costruisce una protagonista che non è né una santa né una peccatrice, ma una donna reale costretta a confrontarsi con un sistema che giudica in modo profondamente diverso uomini e donne.

Perché “Ruth” fu uno dei romanzi più controversi dell’età vittoriana

Quando il libro uscì nel 1853 molte biblioteche religiose si rifiutarono di metterlo a disposizione dei lettori e numerosi critici accusarono Elizabeth Gaskell di aver scelto una protagonista moralmente inaccettabile. In realtà, ciò che scandalizzava non era il comportamento di Ruth, ma lo sguardo dell’autrice.

Gaskell rifiutava infatti la narrazione dominante secondo cui una donna che avesse infranto le convenzioni fosse irrimediabilmente perduta. Al contrario, chiedeva ai lettori di interrogarsi sul contesto sociale che produceva quell’emarginazione. Mentre l’uomo poteva continuare la propria vita quasi senza conseguenze, la donna veniva esclusa dalla comunità e privata di ogni possibilità di riscatto.

Per il pubblico contemporaneo può sembrare un tema lontano, ma basta osservare il modo in cui ancora oggi il giudizio morale colpisce con maggiore severità le donne rispetto agli uomini per capire quanto questa riflessione conservi una sorprendente attualità.

La condizione femminile raccontata attraverso una sola protagonista

Uno degli aspetti più moderni di Ruth è la capacità di trasformare una vicenda individuale in una riflessione collettiva. Attraverso il destino della protagonista, Elizabeth Gaskell mette in discussione l’intero sistema di valori della società vittoriana.

La maternità non viene idealizzata, ma mostrata nella sua dimensione concreta, fatta di sacrifici quotidiani, precarietà economica e paura del futuro. Allo stesso tempo, il romanzo denuncia quanto il valore sociale di una donna fosse legato esclusivamente alla rispettabilità e alla reputazione. Una volta perdute entrambe, Ruth non deve soltanto affrontare la povertà, ma anche l’impossibilità di essere guardata come una persona.

È proprio questa attenzione alla complessità psicologica dei personaggi a rendere il romanzo ancora oggi una lettura coinvolgente, capace di andare oltre la semplice denuncia sociale

Un classico che continua a interrogare il presente

Negli ultimi anni Elizabeth Gaskell è stata progressivamente riscoperta anche in Italia come una delle grandi voci della narrativa inglese dell’Ottocento. Se romanzi come Nord e Sud o Cranford mostrano la sua capacità di osservare le trasformazioni sociali dell’Inghilterra industriale, Ruth rappresenta probabilmente la sua opera più coraggiosa.

Non offre risposte semplici né finali consolatori. Invita invece il lettore a chiedersi quanto spesso il giudizio morale venga utilizzato per escludere invece che comprendere, e quanto facilmente una società costruisca categorie come quella della “donna perduta” per proteggere le proprie convenzioni.

Per questo Ruth non è soltanto un grande classico della letteratura vittoriana. È un romanzo che continua a ricordarci come la letteratura possa mettere in discussione le regole del proprio tempo e, allo stesso tempo, aiutare ogni generazione a interrogare le proprie.