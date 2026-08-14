Pink Monster: il graphic Novel che racconta il peso del coming out e il coraggio di essere se stessi

Pink Monsters, graphic novel di Claus Daniel Herrmann pubblicato da Oscar Ink, attraverso un tratto essenziale e una narrazione emotivamente potente, l’autore affronta temi delicati come il coming out, la salute mentale, il peso delle aspettative familiari e il senso di colpa che molte persone LGBTQIA+ imparano, spesso loro malgrado, a portare sulle proprie spalle.…

Pink Monsters, graphic novel di Claus Daniel Herrmann pubblicato da Oscar Ink, attraverso un tratto essenziale e una narrazione emotivamente potente, l’autore affronta temi delicati come il coming out, la salute mentale, il peso delle aspettative familiari e il senso di colpa che molte persone LGBTQIA+ imparano, spesso loro malgrado, a portare sulle proprie spalle.

Al centro del racconto c’è Frank, un adolescente timido che trova nel disegno e nella pallavolo due spazi in cui sentirsi finalmente libero. Quando il ragazzo di cui è innamorato gli chiede di realizzare un disegno per lui e i suoi amici, quella richiesta rappresenta qualcosa di più di un semplice favore: è il primo momento in cui Frank immagina la possibilità di una felicità autentica. Ma fuori da quella parentesi luminosa la realtà è molto diversa.

Pink Monster di Claus Daniel Hermann, Mondadori

La vita familiare di Frank è segnata dalla malattia del padre, che soffre di una grave depressione. La madre, disperata e in cerca di risposte, decide di affidarsi a Thea, una guaritrice esoterica che inizialmente appare come una figura rassicurante. Ben presto, però, la donna individua proprio nei disegni del ragazzo il presunto segno di energie negative e arriva a insinuare che il malessere del padre possa dipendere da lui.

È un passaggio narrativo che colpisce perché rende visibile un meccanismo purtroppo reale. Molti adolescenti LGBTQIA+, soprattutto in contesti familiari fragili o poco accoglienti, finiscono per convincersi di essere il problema, di aver portato sofferenza in casa semplicemente esistendo. Pink Monsters racconta con grande sensibilità questa forma di colpevolizzazione, mostrando quanto possa essere devastante quando viene alimentata da adulti incapaci di distinguere la realtà dalle proprie paure.

Frank si trova così davanti alla domanda più difficile: è possibile accettare la propria identità senza sentirsi responsabili della sofferenza delle persone che si amano?

Il coming out raccontato senza stereotipi: la paura di perdere la propria famiglia

Molti racconti sul coming out si concentrano esclusivamente sul momento della rivelazione. Herrmann sceglie invece di raccontare ciò che viene prima: i dubbi, le esitazioni, il desiderio di essere visti e, nello stesso tempo, la paura delle conseguenze.

Frank non teme soltanto di dichiararsi gay. Teme di compromettere un equilibrio familiare già precario, di aumentare il dolore del padre, di deludere la madre. Questa dimensione rende il protagonista straordinariamente credibile, perché restituisce il conflitto interiore che accompagna molte persone prima ancora che pronuncino qualsiasi parola.

Il graphic novel evita facili moralismi e preferisce esplorare le emozioni dei personaggi, mostrando come amore, paura, vergogna e speranza possano convivere nello stesso momento.

Salute mentale, superstizione e ricerca di un colpevole

Uno degli aspetti più interessanti dell’opera è il modo in cui affronta il tema della salute mentale. La depressione del padre non viene banalizzata né utilizzata soltanto come elemento narrativo. Diventa invece il punto di partenza per riflettere su ciò che accade quando una famiglia, incapace di affrontare una malattia complessa, cerca spiegazioni semplici.

L’ingresso della guaritrice esoterica nella vicenda rappresenta proprio questa ricerca disperata di un responsabile. Invece di confrontarsi con la realtà della depressione, si costruisce una narrazione in cui il diverso, il figlio che nasconde una parte di sé, diventa il presunto portatore del male.

È una dinamica che richiama molti meccanismi di stigmatizzazione ancora presenti nella società, dove ciò che non si comprende viene facilmente trasformato in minaccia.

Un graphic novel che parla di identità, ma soprattutto di libertà

Pink Monsters è una lettura consigliata non soltanto ai giovani lettori, ma anche agli adulti, agli insegnanti e ai genitori. La forza del libro sta nella capacità di affrontare temi complessi senza rinunciare alla delicatezza, raccontando il percorso di un ragazzo che cerca semplicemente di vivere senza vergognarsi di ciò che è.

Attraverso il linguaggio del fumetto, Claus Daniel Herrmann costruisce una storia che parla di identità, amore, famiglia e salute mentale, ricordando quanto possa essere difficile crescere quando si viene spinti a credere che la propria esistenza rappresenti un problema per gli altri.

In un panorama editoriale sempre più attento alle storie LGBTQIA+, Pink Monsters si distingue perché non racconta soltanto il coming out. Racconta il lungo cammino necessario per liberarsi dal senso di colpa e comprendere che nessuna persona dovrebbe sentirsi un mostro semplicemente per essere se stessa.