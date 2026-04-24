“Persone come noi”: il romanzo che ti guarda dentro e non ti lascia scappare

“Persone come noi” è un romanzo che parla di identità, di razza, di violenza, ma soprattutto di cosa significhi esistere dentro un mondo che sembra continuamente negarti. Jason Mott torna con un testo ambizioso e stratificato, dopo il successo di Che razza di libro!, e lo fa costruendo una narrazione che non si lascia mai…

“Persone come noi” è un romanzo che parla di identità, di razza, di violenza, ma soprattutto di cosa significhi esistere dentro un mondo che sembra continuamente negarti.

Jason Mott torna con un testo ambizioso e stratificato, dopo il successo di Che razza di libro!, e lo fa costruendo una narrazione che non si lascia mai afferrare completamente. Al centro non c’è solo una trama, ma una tensione costante tra realtà e finzione, tra ciò che è vissuto e ciò che viene raccontato.

“Persone come noi” Un viaggio tra identità, paura e immaginazione

“Persone come noi” di Jason Mott, tradotto da Valentina Daniele, edito da NN Editore

“Persone come noi” si muove su più livelli narrativi, intrecciando due storie che avanzano parallele fino a sfiorarsi, confondersi, rispecchiarsi. Da un lato, uno scrittore afroamericano all’apice del successo, appena insignito del National Book Award, in viaggio tra Italia e Francia per promuovere il suo libro. Dall’altro, una figura quasi speculare, lo scrittore Nerofumo, che attraversa l’America portando testimonianze di violenza e perdita, visitando scuole segnate da sparatorie.

Fin dalle prime pagine si percepisce una frattura. Il successo, la visibilità, il riconoscimento pubblico non proteggono davvero il protagonista. Anzi, sembrano accentuare la sua esposizione. La minaccia di morte ricevuta a Los Angeles non è un elemento marginale, ma una presenza costante, quasi fisica. La pistola che porta con sé diventa il simbolo di un’insicurezza che non può essere mai davvero superata.

Il viaggio europeo introduce un elemento quasi surreale. Un misterioso mecenate francese offre allo scrittore una possibilità estrema: una vita perfetta, lontana dal razzismo e dalla violenza, a patto di rinunciare per sempre al proprio paese. È una proposta che ha il sapore della tentazione e della fuga, ma anche della cancellazione. Accettare significherebbe salvarsi oppure smettere di esistere davvero?

Nel frattempo, il percorso di Nerofumo negli Stati Uniti si carica di un peso emotivo diverso. Qui la violenza non è una minaccia lontana, ma una realtà quotidiana. Le scuole colpite da sparatorie diventano luoghi di memoria e dolore. Il racconto della figlia morta non è solo un episodio personale, ma un frammento di una tragedia collettiva. Anche lui, però, porta con sé una pistola. Anche lui vive dentro la stessa contraddizione.

Il romanzo si costruisce proprio su queste tensioni. Non c’è una linea netta tra vittima e sopravvissuto, tra chi racconta e chi vive. Tutti i personaggi sembrano muoversi in uno spazio instabile, dove ogni certezza può incrinarsi da un momento all’altro.

Uno degli aspetti più potenti del libro è il modo in cui affronta il tema dell’identità. Essere afroamericano, in questo contesto, non è solo una condizione sociale, ma una lente attraverso cui il mondo viene percepito e restituito. La violenza non è mai casuale. È sistemica, radicata, inevitabile. E proprio per questo la scrittura diventa un atto di resistenza.

Mott lavora molto anche sul concetto di narrazione. Chi racconta? Cosa è reale e cosa è immaginato? Le due storie finiscono per sovrapporsi, creando un effetto di specchio che destabilizza il lettore. Non si tratta di un semplice gioco stilistico, ma di una riflessione profonda sul potere delle storie. Raccontare significa sopravvivere, ma anche esporsi, rischiare, mettere in discussione la propria posizione.

Lo stile è diretto ma stratificato. Ci sono momenti di grande intensità emotiva, seguiti da passaggi più ironici, quasi disarmanti. Questa alternanza crea un ritmo particolare, che tiene il lettore costantemente in bilico. Non c’è mai una vera zona di comfort.

“Persone come noi” è, in fondo, un romanzo sull’impossibilità di sottrarsi. Alla propria storia, al proprio corpo, al proprio paese. Anche quando si immagina una fuga, qualcosa resta. Una memoria, una ferita, una voce che continua a raccontare.

E forse è proprio qui che il libro trova il suo senso più profondo. Nell’idea che immaginare non sia un’evasione, ma un modo per restare. Per resistere. Per continuare a esistere, anche quando il mondo sembra non lasciare spazio.

