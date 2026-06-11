“Paura non abbiamo”: Serena Dandini racconta le donne che hanno costruito la Repubblica italiana

Con Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica, Serena Dandini compie un’operazione tanto necessaria quanto affascinante: riportare alla luce queste figure e inserirle nuovamente nel racconto collettivo della nostra storia. Il risultato non è un semplice saggio storico, ma un libro che restituisce volti, passioni, errori, coraggio e umanità a donne che…

Con Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica, Serena Dandini compie un’operazione tanto necessaria quanto affascinante: riportare alla luce queste figure e inserirle nuovamente nel racconto collettivo della nostra storia. Il risultato non è un semplice saggio storico, ma un libro che restituisce volti, passioni, errori, coraggio e umanità a donne che hanno contribuito a cambiare l’Italia molto più di quanto spesso si ricordi.

La storia della Repubblica italiana viene spesso raccontata attraverso i nomi degli uomini che ne hanno scritto le leggi, guidato i partiti o occupato i posti di comando. Eppure, accanto a loro, e molto spesso contro ostacoli ancora più difficili da superare, hanno agito donne che hanno contribuito in modo decisivo a costruire il Paese in cui viviamo oggi. Donne che hanno combattuto il fascismo, partecipato alla Resistenza, organizzato scioperi, fondato giornali, scritto libri, animato movimenti politici e difeso il diritto di essere considerate cittadine a pieno titolo.

“Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica”, di Serena Dandini, Einaudi

Il punto di partenza è una data che tutti gli italiani conoscono: il 2 giugno 1946.

Quel giorno l’Italia sceglie la Repubblica e, per la prima volta nella sua storia, le donne partecipano pienamente al voto politico nazionale. È un passaggio che segna la nascita di una nuova epoca, ma anche l’inizio di una lunga battaglia destinata a durare decenni.

Tra i 556 membri dell’Assemblea Costituente siedono soltanto ventuno donne. Il numero può sembrare esiguo, soprattutto se osservato con gli occhi di oggi, ma la loro presenza rappresenta una rivoluzione. Sono donne provenienti da ambienti molto diversi, appartenenti a partiti differenti e spesso in disaccordo tra loro su numerose questioni. Eppure condividono una convinzione fondamentale: una democrazia che esclude metà della popolazione non può dirsi davvero democratica.

Serena Dandini segue le loro vite, ne ricostruisce le lotte e le restituisce al lettore come protagoniste di un’avventura collettiva che ha cambiato il volto dell’Italia.

Il libro diventa così una sorta di grande genealogia femminile nella quale trovano spazio non soltanto le Madri costituenti, ma anche le intellettuali, le artiste, le giornaliste, le sindacaliste e le attiviste che hanno preparato il terreno alle conquiste successive.

Le donne che hanno aperto la strada

Uno degli aspetti più interessanti del volume è la sua capacità di mostrare come i diritti non nascano mai dal nulla.

Ogni conquista è il risultato di battaglie lunghe, spesso faticose e raramente lineari. Le donne raccontate da Dandini non sono eroine perfette. Sono persone reali, con dubbi, fragilità, contraddizioni e differenze profonde. Proprio per questo risultano ancora più vicine e credibili.

Alcune hanno affrontato il carcere o l’esilio. Altre hanno combattuto nella Resistenza. Altre ancora hanno sfidato pregiudizi culturali che sembravano impossibili da scalfire.

Attraverso queste storie emerge una consapevolezza importante: molte libertà che oggi consideriamo normali sono state ottenute grazie a donne che hanno accettato di esporsi, rischiare e spesso pagare un prezzo personale molto alto.

Il libro ricorda come il diritto al voto, l’accesso alle professioni, la partecipazione politica e l’autonomia femminile non siano stati regali concessi dall’alto, ma risultati conquistati attraverso decenni di mobilitazione.



Un racconto storico che sa emozionare

La grande abilità di Serena Dandini consiste nel rendere accessibile una materia complessa senza semplificarla.

L’autrice evita il tono accademico e costruisce una narrazione coinvolgente che permette al lettore di entrare nelle vite delle protagoniste. Le figure storiche smettono di essere semplici nomi presenti nei manuali e tornano a essere persone in carne e ossa.

Le loro passioni, le loro paure e le loro speranze attraversano le pagine del libro con una forza che rende impossibile considerarle semplici note a margine della storia nazionale.

Questo approccio rende Paura non abbiamo un libro capace di parlare sia a chi conosce bene la storia politica italiana sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questi temi.

La ricostruzione storica rimane rigorosa, ma il racconto procede con il ritmo di una grande narrazione civile.

Una riflessione sul presente

Pur raccontando il passato, il libro dialoga continuamente con il presente.

Le questioni affrontate dalle protagoniste non appartengono infatti soltanto alla storia del Novecento. Molte delle loro battaglie continuano a interrogare la società contemporanea.

La rappresentanza politica femminile, la parità salariale, la conciliazione tra lavoro e vita privata, la violenza di genere e il riconoscimento del merito restano temi centrali nel dibattito pubblico.

Per questo il volume non assume mai il tono di una commemorazione nostalgica. Al contrario, invita il lettore a interrogarsi su ciò che è stato conquistato e su quanto rimane ancora da fare.

Le parole riportate da Dandini assumono così una sorprendente attualità. Sapere che altre donne hanno osato, sbagliato, resistito e immaginato un futuro diverso significa riconoscere che il cambiamento è sempre possibile, anche quando appare lontano.

Chi è Serena Dandini

Serena Dandini è una delle figure più riconoscibili della cultura italiana contemporanea. Autrice, conduttrice televisiva, giornalista e scrittrice, ha costruito negli anni una carriera caratterizzata da una costante attenzione ai temi sociali, politici e culturali.

Accanto all’attività televisiva, Dandini ha pubblicato numerosi libri nei quali ha spesso raccontato figure femminili dimenticate o marginalizzate dalla narrazione ufficiale. Questo interesse per la memoria e per la storia delle donne trova in Paura non abbiamo una delle sue espressioni più mature e significative.

La sua scrittura unisce rigore documentario, sensibilità narrativa e una capacità divulgativa che permette di raggiungere un pubblico molto ampio senza rinunciare alla complessità.

Perché leggere “Paura non abbiamo”

Paura non abbiamo riesce a fare entrambe le cose.

Attraverso le vicende delle Madri costituenti e delle tante donne che hanno contribuito alla costruzione della Repubblica, Serena Dandini restituisce profondità a un pezzo fondamentale della nostra memoria collettiva.

Il volume invita a guardare la storia italiana da una prospettiva diversa, mostrando come molte protagoniste siano state a lungo escluse dal racconto ufficiale pur avendone determinato gli sviluppi.

Per chi ama la storia contemporanea, il libro rappresenta una lettura preziosa. Per chi è interessato ai diritti civili e alla storia delle donne, costituisce invece uno strumento importante per comprendere le radici delle conquiste odierne.

Paura non abbiamo è molto più di un omaggio alle Madri costituenti. È un atto di restituzione storica e, allo stesso tempo, un invito a non considerare mai la democrazia come qualcosa di acquisito una volta per tutte.

Le donne raccontate da Serena Dandini hanno contribuito a trasformare l’Italia in un Paese più libero, più giusto e più inclusivo. Molte di loro sono state dimenticate o relegate ai margini della memoria pubblica. Questo libro le riporta al centro della scena e ci ricorda che la storia della Repubblica non può essere raccontata senza le loro voci.

Leggerlo significa riscoprire una parte fondamentale della nostra identità nazionale e comprendere che ogni diritto conquistato porta con sé il nome, il coraggio e la determinazione di chi ha lottato perché diventasse realtà.