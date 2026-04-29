Sta per iniziare :aggio ed ecco un nuovo appuntamento con la rubrica “l’oroscopo dei libri”, in cui scopriremo le indicazioni degli astri il mese in arrivo e i consigli di lettura per ciascun segno dello zodiaco. L’oroscopo dei libri – Maggio 2026 Il 20 aprile alle ore 3,38 il Sole è entrato nel Toro: buon compleanno…

Sta per iniziare :aggio ed ecco un nuovo appuntamento con la rubrica “l’oroscopo dei libri”, in cui scopriremo le indicazioni degli astri il mese in arrivo e i consigli di lettura per ciascun segno dello zodiaco.

L’oroscopo dei libri – Maggio 2026

Il 20 aprile alle ore 3,38 il Sole è entrato nel Toro: buon compleanno ai nativi del segno. Le vostre caratteristiche che vi distinguono da sempre: testardi, resistenti, gioviali, buon gustai, accoglienti, pragmatici, un po’ scettici, cantanti, fotogenici, amante dei tempi lenti e soprattutto molto belli!

La grande novità di questo periodo è l’entrata definitiva di Urano nel segno dei Gemelli. Ci prepariamo alle piccole e grandi rivoluzioni personali e professionali, amorose e affettive. Soffia forte il vento di drastiche svolte, prende quota il desiderio di gettarsi alle spalle con coraggio, alcune abitudini e certezze rassicuranti per percorrere strade nuove, a volte, anche inconsuete e insolite.

Sono queste indicazioni molto generalizzate. Solo l’analisi dell’intero Tema Natale e dei transiti planetari concomitanti può darci indicazioni precisi.

ARIETE: 31/3 – 20/4: brillano le vostre idee

Il transito di Urano nella vostra terza casa accende i riflettori sulle amicizie, sulla socievolezza, la comunicazione e le frequentazioni di vostri coetanei. Riscoprite una certa dinamicità più frizzante e intraprendente. Conoscete nuove persone con cui condividere le vostre idee, nuovi amici al tavolino di un bar per chiacchierare con leggerezza e spensieratezza.

Un romanzo da leggere: “Hedera 2. L’ombra sulla tela” di A. Calandra, E. Anderle, E. Belgrado.

TORO: 21/4 – 20/5: nuovi attrezzi del mestiere

Negli ultimi anni Urano vi avrà fatto uscire con imprevisto dalla vostra zona di conforto e di rassicurazioni. Ora che vi siete abituati a stare sulle montagne russe, potete riprendere in mano la vostra vita e adattarvi a nuovo stile di vita. Le attenzioni si spostano sui settori a voi molto cari, quali il vostro clan familiare, la gestione economica e finanziaria e il vostro habitat.

Un romanzo da leggere: “L’anno dei coccodrilli” di Matteo Corfiati.

GEMELLI: 21/5 – 21/6: tutto cambia!

Con Urano nel vostro cielo fino al 2033 tutto cambia! Comincia un settennato unico e raro di grandi novità, tagli netti, svolte concrete, decisioni anche drastiche e opportunità da cogliere al volo. Cambia soprattutto la prospettiva in cui guardi il mondo. Ottimo periodo per cambiare lavoro, corso di studi, partner, domicilio e forse anche identità.

Un romanzo da leggere: “Io dico” di Giorgio Faletti.

CANCRO: 22/6 – 22/7: nuove scintille

Il lungo transito di Urano nella vostra dodicesima casa è la scintilla che vi permette di mettere a fuoco le vostre idee fuori dall’ordinarietà. Scoprite nuove strade e inconsuete che mai avreste pensato di percorrere. Aprite il vostro cuore e seguite il vostro intuito con la meraviglia nei vostri occhi. Mettete in pratica tutto ciò che credevate impossibile, ora tutto può succedere in meglio.

Un romanzo da leggere: “L’alchimista illustrato” di Paulo Coelho, J. Noel Smith

LEONE: 23/7 – 23/8: un pieno di ottimismo

È tempo di scavalcare in volata qualunque ostacolo per realizzare progetti promettenti. Per attuare cambiamenti di rotta che, lungi dal farvi sentire sconfitti rispetto alle mete che vi eravate prefissate in passato, vi daranno finalmente modo di esprimere quelle parti di voi che hanno un gran bisogno di rinnovamento. Finalmente, respirate aria nuova.

Un romanzo da leggere: “Mesopotamia” di Olivier Guez

VERGINE: 24/8 – 22/9: imparare per migliorare

È tempo di rallentare la vostra marcia, per consentirvi di fermarvi e respirare lentamente, invece di mettere in cantiere altri progetti. Chiedetevi se le vostre mete verso cui vi muovete siano davvero quelle giuste per questa fase della vostra vita. Alcuni impegni pratici possono essere più complicati del solito o mal gestiti. Ma, come dice il proverbio: “è dal guasto che vien l’aggiusto”.

Un romanzo da leggere: “Un milione di scale” di Giacinta Cavagna di Gualdana.

BILANCIA: 23/9 – 22/10: illuminate il vostro percorso

Il lungo trigono di Urano nella vostra nona casa solare è un toccasana per voi per spalancare la mente a tutto tondo. Alzate lo sguardo oltre il solito orizzonte e potete scoprire grandi cose. Nuove opportunità e occasioni sono del tutto insperate a un tiro di schioppo. Sono possibili avanzamenti di carriera, studi universitari, corsi di aggiornamento e trasferimenti in altre città.

Un romanzo da leggere: “Verso Capo Horn” di Stefano Faravelli.

SCORPIONE: 23/10 – 22/11: rinascete

Per quanto possa piacervi stare sulle montagne russe ora ne avete davvero abbastanza di alti e bassi, di rotture, capovolgimenti e decisioni drastiche. Ora rinascete, lavorando su voi stessi, riprendendo totalmente in mano la vostra vita personale e il coraggio di spazzare via ogni qualsiasi legame tossico, ogni insidia che ha sempre messo a dura prova la vostra pazienza.

Un romanzo da leggere: “Il canto del male” di Eric Fouassier

SAGITTARIO: 23/11 – 21/12: buttare all’aria

Con Urano contrario da parecchio tempo sarebbe cosa buona e giusta valutare ogni decisione prima di buttare all’aria tutto quanto. Valutate ogni cosa, sia che si tratti di lavoro, di un corso di studi, di una relazione a due, di schemi di vita che avete sempre preferito dare per scontati. L’impeto non vi manca e di frecce al vostro arco ne avete a bizzeffe.

Un romanzo da leggere: “Pornorama” di Claudia Grande.

CAPRICORNO: 22/12 – 20/1: programmare e riprogrammare

Il lungo transito di Urano di transito nella vostra sesta casa solare è un invito a programmare e riprogrammare il vostro quotidiano e la vostra agenda giornaliera. Si parte dalle scartoffie in ufficio, dalla burocrazia in casa, dagli appuntamenti con i vostri colleghi. È necessario occuparsi del proprio benessere fisico, fare un check up della propria salute.

Un romanzo da leggere: “La traditrice” di Philippa Gregory

AQUARIO: 21/1 – 19/2: scintillanti novità

Con lo splendido trigono di Urano dai Gemelli si apre un lungo periodo di scintillanti novità! È tempo di attività creative e ricreative, svaghi, voglia di osare, forte di una grinta dalla potente congiunzione di Plutone, per i nati della prima decade. Potrebbe irrompere nella tua vita un nuovo amore inaspettato e improvviso, un nuovo lavoro che cercavate da tempo, una nuova famiglia, una nuova città e una nuova casa.

Un romanzo da leggere: “Le vere amiche ci sono sempre” di Robyn Carr

PESCI: 20/2 – 20/3: è tempo di revisioni

Con il lungo transito di Urano in Gemelli nella vostra quarta casa solare è tempo di ristrutturare o cambiare casa, di rivedere la vostra intimità familiare, vi liberate da inutili fardelli che vi ancorano al passato o da una situazione familiare un tantino tossica. Urano è un pianeta freddo e distaccato per la vostra natura sentimentale quale in genere siete.

Un romanzo da leggere: “La strada stretta verso il profondo Nord” di Richard Flanagan.