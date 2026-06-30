Oroscopo dei libri Luglio 2026: i libri da leggere secondo le stelle

Con l’inizio del mese di luglio entriamo in pieno clima estivo: ecco un nuovo appuntamento con la rubrica “l’oroscopo dei libri”, in cui scopriremo le indicazioni degli astri il mese in arrivo e i consigli di lettura per ciascun segno dello zodiaco.

L’oroscopo dei libri – Luglio 2026

Il 21 giugno alle ore 10,24 il Sole è entrato nel segno del Cancro: si tratta del segno più emotivo, insieme ai Pesci, di tutto lo Zodiaco. È governato dalla Luna, il pianeta dell’emotività, della sensibilità, della vulnerabilità, dell’umore variabile, dell’empatia, dell’intuito, del passato, della nostalgia, della famiglia, della casa.

La sua immagine simbolica presenta una sorta di guscio all’esterno, che si ripara dagli attacchi esterni, quando si sente ferito. All’interno si nasconde per proteggere il suo cuore, le sue emozioni e la sua sensibilità.

Il segno del Cancro attraversa la vita guidato dalle emozioni. È il segno dell’accoglienza, della tenerezza e della protezione, capace di creare rifugi sicuri per sé e per chi ama. Sa percepire ciò che spesso sfugge agli altri, trasformando sentimenti e ricordi nella sua più grande forza.

Fra i grandi poeti del segno ricordiamo Giacomo Leopardi, Pablo Neruda, Hermann Hesse, Jean de la Fontaine.

Tra gli scrittori e romanzieri ricordiamo Franz Kafka, Ernest Hemingway, Marcel Proust.

Qualunque sia il tuo segno, scegli una storia, che non tramonta mai, capace di accompagnarti nei pomeriggi assolati e nelle sere illuminate dalle stelle. Perché, proprio come l’astrologia, la letteratura è un viaggio alla scoperta di mondi e di parti nascoste.

Ariete: segui il tuo sole

È tempo di rallentare e di guardarsi intorno, di essere più presente in famiglia. Non servono muscoli o forza bruta, sono indispensabili dialogo, comunicazione e sincerità. Tra le pieghe di una conversazione o di un ricordo potresti trovare una risposta che cercavi da tempo.

Un libro da leggere: “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway

Una storia di coraggio, sfida e determinazione. Perfetta per chi ama misurarsi con i propri limiti e non si arrende mai.

Toro: una sana chiacchierata

Con il transito di Mercurio positivo al tuo sole, le parole diventano legami tra te e gli altri. Incontri e confidenze sono occasioni per esprimere i tuoi pensieri. Ascolta i segnali che arrivano lungo il cammino: una frase, un libro, una coincidenza potrebbero aprire nuove prospettive di vita.

Un libro da leggere: “Chiamami col tuo nome” di André Aciman

Un romanzo sensoriale e intenso, fatto di bellezza, desiderio e lentezza, come le estati che il segno del Toro ama custodire nella memoria.

Gemelli: una nuova storia da raccontarti

Sei come un viaggiatore che va sempre alla ricerca di novità, di pettegolezzo, di confidenze. Ma questo mese hai bisogno di fermarti, di svuotare le tasche dopo un lungo percorso. Hai bisogno di silenzio, di rigenerare la tua mente, di recuperare le tue energie, anche se ti è sempre difficile.

Un libro da leggere: “Se una notte d’inverno un viaggiatore” di Italo Calvino

Un gioco letterario brillante e sorprendente, ideale per una mente curiosa e sempre in movimento.

Cancro: mare e luna, luna e mare

È il tuo cielo, è il tuo momento! Il Sole nel tuo segno ti regala vitalità, voglia di uscire fuori dal tuo guscio, di emergere dal bagnasciuga. La luna si specchia nelle tue emozioni profonde e illumina desideri, sogni e sentimenti. Non temere di mostrarti per ciò che sei: la tua autenticità sarà la tua forza.

Un libro da leggere: “Il giardino segreto” di Frances Hodgson Burnett

Una storia di rinascita, affetti e cura. Una lettura che parla al cuore sensibile del segno del Cancro.

Leone: brilla senza timore

Il mese di luglio è una soglia tra il sipario che non si è ancora aperto del tutto, ma dietro le quinte già senti crescere l’energia, la voglia di essere sul palcoscenico. Lascia andare tutto ciò che ha concluso il suo tempo e preparati a brillare. La seconda metà del mese porterà nuova luce, grazie al Sole e a Giove nel tuo segno.

Un libro da leggere: “Il grande Gatsby” di F. Scott Fitzgerald

Eleganza, passione e sogni grandiosi: un romanzo che rispecchia il fascino e il magnetismo del tuo segno Leone.

Vergine: una nuova bellezza da scoprire

Sei come un giardiniere paziente, continui a coltivare ciò che conta, sai aspettare i risultati, che non arrivano con clamore, ma crescono silenziosamente e costantemente. Venere nel tuo cielo, ti rende più elegante, più amabile del solito, maggiore attenzione verso il tuo corpo.

Un libro da leggere: “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen

Acume psicologico, osservazione dei dettagli e intelligenza emotiva per una lettrice o un lettore del segno della Vergine.

Bilancia: cerca l’armonia tra cielo e mare

Il cielo di luglio ti invita a cercare armonia tra ambizione e sentimento. Alcune scelte professionali e familiari ti richiedono equilibrio, ma sai cavartela a trovare quella grazia necessaria per trovare il punto d’incontro tra gli affetti e la carriera. Molte occasioni dall’estero busseranno alla tua porta.

Un libro da leggere: “L’insostenibile leggerezza dell’essere” di Milan Kundera

Un libro che riflette sull’amore, la bellezza e l’equilibrio tra libertà e legame.

Scorpione: nuove emozioni profonde

Ami sempre esplorare le profondità, scendere negli abissi e diventano per te fonte di rinnovamento e di rigenerazione. Luglio porta molte consapevolezze importanti su cui riflettere e una maggiore fiducia nel tuo intuito. Ciò che lasci andare farà spazio a qualcosa di più autentico e nuovo.

Un libro da leggere: “Rebecca, la prima moglie” di Daphne du Maurier

Mistero, passione e profondità psicologica per un segno che ama ciò che si cela sotto la superficie.

Sagittario: ogni giorno è una promessa di libertà

Hai sempre una porta aperta verso l’orizzonte. La tua mente si allarga sempre più. Programmi un viaggio, reale o simbolico che sia, l’importante è che accende la tua curiosità. Urano contrario parla di nuove scoperte e libertà. Segui la strada che ti emoziona di più: sarà quella a insegnarti qualcosa di prezioso.

Un libro da leggere: “Sulla strada” di Jack Kerouac

Un viaggio senza confini, fisici e interiori, per chi sogna sempre nuovi orizzonti.

Capricorno: il silenzio delle sere d’estate

Il mese di luglio è perfetto per concedere al tuo cuore un po’ di attenzione e di fare spazio alle tue emozioni. Rallentare nel lavoro non significa non portare al termine i tuoi impegni, si tratta solamente di scegliere meglio le tue priorità sentimentali e rivedere i tuoi piani professionali, tra quelli urgenti e quelli meno.

Un libro da leggere: “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar

Saggezza, disciplina e riflessione sul tempo: una lettura profonda e duratura.

Acquario: incontri inattesi

Con Urano favorevole dal segno dei Gemelli, le tue idee scorrono veloci come stelle cadenti: annotale tutte, perché alcune potrebbero trasformarsi in realtà. Sfrutta le tue energie mentali tra un incontro in libreria con un autore preferito e una visita al museo di quadri artigianali provenienti dal Giappone.

Un libro da leggere: “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar

Saggezza, disciplina e riflessione sul tempo: una lettura profonda e duratura.

Pesci: l’estate ti porta nuove magie

Il tuo oceano interiore è sempre particolarmente ricco di immagini, intuizioni e sogni. Anche in estate sei pieno di creatività e di sentimenti, di sensibilità e di aiuto verso il prossimo. Affidati sempre alle tue percezioni, perché ciò che percepisci oggi potrebbe diventare la tua bussola domani.

Un libro da leggere: “L’oceano in fondo al sentiero” di Neil Gaiman

Magia, memoria e sogno si intrecciano in una storia che sembra emergere dalle profondità dell’immaginazione.