Oroscopo dei libri 2026: cosa dicono le stelle e i consigli di lettura per i Pesci

Il Sole attraversa il segno dei Pesci generalmente dal 18-20 febbraio fino al 19-20 marzo di ogni anno. Questo periodo segna la fine dell’inverno e dell’anno astrologico, caratterizzato da un’energia introspettiva, sensibile e sognatrice, rappresentando l’ultimo tratto zodiacale prima dell’equinozio di primavera.

Per la rubrica “l’oroscopo dei libri”, scopriamo le indicazioni degli astri per i nati sotto il segno dei pesci e i consigli di lettura a loro dedicati.

Oroscopo dei libri: le caratteristiche dei nati sotto il segno dei Pesci

Rappresenti l’infinto, l’oceano, l’eterno movimento del mare, l’incompiuto e l’insolito, il disordine e il vago, l’incertezza e il dubbio.

Non ami la banale quotidianità, detesti la noiosa routine, ami rimanere sul vago e non ti piacciono le certezze assolute.

Non ami avere sotto controllo la tua vita, ti lasci trasportare dagli eventi, ami fluttuare nell’Universo.

Sei governato da Nettuno, qui il pianeta rappresenta la fantasia e il sogno, il ballo e la musica, l‘arte e la creatività, l’astrologia e il misticismo, la tarologia e i cristalli.

Ami stare a piedi nudi, passeggiare su comodi tappeti, mentre scendi giù in spiaggia e fai delle lunghe passeggiate sul bagno asciuga.

Sei molto intuitivo, percepisci la realtà attraverso delle antenne particolari.

Sei molto sensibile e irrazionale, empatico, comprensivo, compassionevole.

Sei un genio in ogni cosa che fai, dalla matematica al disegno, dallo scrivere le note sul pentagramma a comporre dei versi magnifici di una poesia.

Sei un po’ lento, a volte pigro e disordinato, lasci fare al caso, sempre impreciso ti piace credere nel destino delle favole.

Sei un poeta, un mago o una fata.

Raramente sei puntuale e affidabile, ma sei il primo ad aiutare un cucciolo abbandonato sotto una pioggia torrenziale o a correre in difesa dei bambini maltrattati o di anziani lasciati soli nei giorni festivi.

Ami i romanzi struggenti, i film strappalacrime mentre la tua mente viaggia in una nuvola rosa.

Sei distratto con un grande bisogno di libertà e di movimento. Sfrutti la tua fantasia per esprimerti al meglio. Sai essere concreto quando offri il tuo aiuto a chi si trova in difficolta, mostrandoti solidale e partecipativo.

Non ami nessuna imposizione o comandi, odi stabilire una scala delle priorità con rigidità e senza nessun margine di tolleranza. Credi nella magia e riesci a risolvere con la tua anima sognante ogni problema.

Sei un tenero amante quasi sfuggente e sempre con la testa altrove, come se attingessi la tua felicità da qualcosa che non appartiene né alla realtà materiale né al momento presente che stai vivendo.

Sai essere sensuale, fantasioso, sensibilissimo, capace di andare in visibilio per il gesto più leggero e di scoprire a tua volta le corde più segrete dei tuoi desideri.

Lasci che le cose accadono quasi da sole in una specie di silenzio mistico, nel quale anche il gesto più leggero acquista risonanza e intensità.

Di certo ci metti tutto il tuo cuore e la tua anima. Il sesso potrebbe essere tanto quieto, ozioso, lieve e nello stesso tempo tanto commovente.

Spesso non sai dove sta di casa la virilità, non ti getti famelicamente sul tuo partner o che abbia mai preso in mano la situazione o che tu abbia imposto la forza del tuo istinto.

Quanto ad affetto e comprensione nessuno ti batte, i tuoi sentimenti sono sempre vivi e teneri come il primo giorno.

Ora una poesia o un fiore, un profumo o una lettera d’amore, sei sempre imprevedibile e pieno di attenzioni.

Spesso la tua insicurezza è un bisogno rassicurante di essere amato con la paura di essere abbandonato.

E allora cerchi di sognare grandi amori intramontabili da viverli anche nella realtà.

A volte sei un amante incompreso, dotato di un animo vulnerabile e sognatore, di una sensibilità notevole e di un intuito formidabile, quasi a prevedere le tue prossime mosse in fatto di conquiste e di corteggiamenti.

Sei etereo e magico, esposto più di tanti altri ad essere ferito durante uno scontro frontale con la realtà, hai una determinazione nei sentimenti da vero coriaceo esploratore.

Nulla di quello che accade qui sulla Terra potrà davvero fermarti, al massimo ti costringi a fuggire via e ritirarti per qualche tempo nei tuoi sogni.

L’autore del segno dei Pesci da leggere e riscoprire

Gabriele D’Annunzio nasce il 12/3/1863 sotto il segno dei Pesci, ed è poeta, scrittore, drammaturgo e giornalista italiano.

La sua arte fu così determinante per la cultura di massa che influenzò usi e costumi dell’Italia e del suo tempo.

Tutte le sue poesie sono state scritte sotto l’influenza di Nettuno: romantiche, inebrianti e sfuggenti.

È un poeta da una perenne inquietudine, che sapeva ben descriverla nei versi dei suoi romanzi. Lo scrittore cerca una fusione dell’animo umano con la vita, sia in senso fisico sia in senso spirituale, immergendosi nella natura e confondendosi con essa.

Il consiglio di lettura per il segno zodiacale dei Pesci

“Le parole che non ti ho detto” di Nicholas Sparks. La protagonista recupera una bottiglia in mare, contenente la lettera di un uomo indirizzato alla sua defunta moglie.

Le righe narrano parole piene d’amore, struggenti e toccanti, che riescono a toccare l’animo di chi legge, spingendo la protagonista ad andare in cerca dell’autore.

Lo trova e tra i due nasce una passione bruciante, impetuosa, nonostante le paure e i ricordi del passato. Un romanzo delicato, struggente, ricco di emozioni e sensazioni, dove il linguaggio dell’amore la fa da padrona e che arriva dritto al cuore. Un romanzo che ti tiene sospeso fino ad arrivare alla parola “fine”.

