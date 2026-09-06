“Odissea stellare”, il romanzo coreano che usa il cosmo per raccontare ciò che ci rende umani

Odissea stellare di Kim Bo-young è un graphic novel di fantascienza che intreccia amore, fisica, cambiamenti climatici e destino dell’umanità, trasformando il viaggio nello spazio in una riflessione sull’esistenza.

La fantascienza ha sempre guardato alle stelle per parlare della Terra. Dietro astronavi, pianeti lontani e viaggi interstellari si nascondono spesso domande profondamente umane: che cosa significa amare quando il tempo ci separa? Quale futuro stiamo costruendo per il nostro pianeta? E quanto siamo davvero piccoli di fronte all’universo? Odissea stellare, romanzo della scrittrice sudcoreana Kim Bo-young, affronta queste questioni attraverso una storia che fonde rigore scientifico, poesia e sentimento, dimostrando come il romanzo possa essere uno dei linguaggi più efficaci per raccontare la complessità del nostro tempo.

“Odissea stellare” di Kim Bo-young, tradotto da Giulia Donati, Add editore

Al centro della storia ci sono due amanti che viaggiano nello spazio, costretti dalle leggi della fisica a vivere tempi diversi. La relatività rende impossibile un incontro immediato: mentre continuano a scriversi lettere affidate al vuoto cosmico come messaggi in bottiglia, gli anni scorrono fino a trasformarsi in secoli. L’attesa, però, non cancella il loro desiderio di ritrovarsi.

Parallelamente, sulla Terra il tempo lascia cicatrici profonde. Guerre civili, disastri nucleari e cambiamenti climatici trasformano il pianeta fino a renderlo quasi irriconoscibile. Il futuro immaginato da Kim Bo-young non nasce da un gusto per la distopia fine a se stessa, ma dall’osservazione delle contraddizioni già presenti nel nostro presente.

Il tempo come misura dell’amore

Molti romanzi raccontano amori ostacolati dalla distanza. Odissea stellare porta questo tema all’estremo, affidandolo alle leggi dell’universo. La velocità, la dilatazione temporale e l’immensità dello spazio diventano elementi narrativi che trasformano ogni attesa in una prova di resistenza emotiva.

La relazione tra i protagonisti assume così un significato universale. L’amore non è soltanto un sentimento romantico, ma una scelta di fiducia nel futuro, la volontà di continuare a cercarsi anche quando tutto sembra remare contro. Il cosmo diventa una metafora delle distanze che ogni essere umano sperimenta nel corso della propria vita.

Un universo che riflette le paure del presente

Uno degli aspetti più interessanti dell’opera è il modo in cui collega l’esplorazione spaziale alle grandi questioni contemporanee. Il viaggio verso l’origine dell’universo procede infatti in parallelo con la lenta trasformazione della Terra, segnata dagli effetti dell’avidità umana e della crisi ambientale.

Kim Bo-young suggerisce una riflessione sottile: possiamo esplorare galassie lontanissime, ma se non impariamo a prenderci cura del nostro pianeta rischiamo di perdere la casa da cui tutto è iniziato. La fantascienza diventa quindi uno strumento per osservare il presente da una prospettiva diversa, più ampia e forse anche più lucida.

La forza del romanzo e della fantascienza come denuncia sociale

Il romanzo permette di rappresentare concetti complessi come la relatività, le enormi distanze cosmiche e l’immensità dell’universo con un’immediatezza che spesso la sola parola fatica a raggiungere. Le parole accompagnano il lettore in un viaggio che alterna stupore scientifico e intensa partecipazione emotiva.

È una caratteristica che rende Odissea stellare accessibile anche a chi non frequenta abitualmente la fantascienza. Le teorie scientifiche non diventano mai un ostacolo alla lettura, ma servono a rafforzare le emozioni e a dare maggiore profondità ai personaggi.

Leggere “Odissea stellare”

Negli ultimi anni la narrativa sudcoreana ha conquistato lettori in tutto il mondo grazie alla sua capacità di affrontare temi universali con uno sguardo originale. Odissea stellare si inserisce perfettamente in questo percorso Dimostrando come anche i romanzi possono proporre una riflessione filosofica senza che anche il graphic novel può proporre una riflessione filosofica senza rinunciare alla forza del racconto.

È un’opera che parla di amore, di speranza e della responsabilità che abbiamo verso il futuro, ricordandoci che, davanti all’immensità del cosmo, ciò che davvero conta sono i legami che scegliamo di custodire. Le stelle diventano così non soltanto il luogo dell’avventura, ma uno specchio attraverso cui osservare la nostra umanità.