Conosci davvero tutti i personaggi dell’odissea? La guida per orientarsi nel poema che continua a ispirare il cinema

Pochi racconti hanno attraversato quasi tremila anni di storia con la stessa forza dell’Odissea. Il poema attribuito a Omero continua a essere letto nelle scuole, tradotto in nuove edizioni, reinterpretato dalla letteratura contemporanea e adattato dal cinema. Il motivo è semplice: il viaggio di Ulisse non è soltanto il ritorno di un eroe dopo la…

Pochi racconti hanno attraversato quasi tremila anni di storia con la stessa forza dell’Odissea. Il poema attribuito a Omero continua a essere letto nelle scuole, tradotto in nuove edizioni, reinterpretato dalla letteratura contemporanea e adattato dal cinema. Il motivo è semplice: il viaggio di Ulisse non è soltanto il ritorno di un eroe dopo la guerra di Troia, ma il racconto universale di un uomo che, per ritrovare la propria casa, deve affrontare mostri, divinità, tentazioni e soprattutto sé stesso.

L’interesse verso quest’opera è tornato a crescere anche grazie al nuovo adattamento cinematografico diretto da Christopher Nolan, che porterà sul grande schermo una personale rilettura del poema. È quindi il momento ideale per riscoprire i protagonisti di uno dei testi fondativi della cultura occidentale e capire perché, ancora oggi, continuino a parlarci con sorprendente attualità.

Che cos’è l’Odissea?

L’Odissea è uno dei due grandi poemi epici della Grecia antica attribuiti a Omero, insieme all’Iliade. Composta probabilmente tra l’VIII e il VII secolo a.C., racconta gli ultimi quarantuno giorni del lungo viaggio di ritorno di Ulisse (Odisseo) verso Itaca, dieci anni dopo la fine della guerra di Troia.

Attraverso i ricordi del protagonista vengono narrate anche tutte le avventure vissute durante il decennio precedente: l’incontro con il Ciclope Polifemo, la permanenza presso Circe e Calipso, il viaggio nell’Ade, il canto delle Sirene e molte altre prove che hanno trasformato il ritorno a casa in un’impresa quasi impossibile.

L’Odissea è però molto più di un poema d’avventura. È una riflessione sull’identità, sulla nostalgia, sul desiderio di appartenenza e sul prezzo che ogni essere umano paga nel corso della propria vita per raggiungere ciò che ama.

I protagonisti dell’Odissea

Ulisse (Odisseo)

È il protagonista assoluto del poema. Re di Itaca, marito di Penelope e padre di Telemaco, è famoso non tanto per la forza fisica quanto per la sua intelligenza e capacità di trovare soluzioni anche nelle situazioni più disperate.

Ulisse è l’eroe dell’ingegno. È lui a concepire il cavallo di Troia e durante il viaggio utilizza spesso l’astuzia più della violenza. Tuttavia il suo carattere presenta anche limiti evidenti: l’orgoglio eccessivo e il desiderio di gloria finiscono più volte per metterlo in pericolo, come accade quando rivela il proprio nome a Polifemo provocando l’ira di Poseidone.

Penelope.

Penelope rappresenta la pazienza, l’intelligenza e la capacità di resistere alle pressioni esterne. Durante i vent’anni di assenza del marito deve governare il regno e difendersi dall’assedio dei Proci, i nobili che desiderano sposarla per impossessarsi del trono.

Il celebre espediente della tela, tessuta di giorno e disfatta durante la notte, dimostra come anche Penelope condivida con Ulisse la stessa capacità di usare l’intelligenza per superare gli ostacoli.

Telemaco

Il figlio di Ulisse compie uno dei percorsi di crescita più interessanti dell’intero poema.

All’inizio è un giovane inesperto, incapace di opporsi ai Proci. Attraverso il viaggio alla ricerca del padre impara gradualmente a diventare adulto e, al ritorno di Ulisse, combatte al suo fianco nella riconquista del palazzo.

Atena

È la divinità che protegge costantemente Ulisse.

Dea della sapienza e della strategia militare, interviene più volte modificando il proprio aspetto per guidare sia Ulisse sia Telemaco. La sua presenza sottolinea come il protagonista venga premiato soprattutto per la sua intelligenza.

I personaggi secondari che rendono unico il viaggio

Poseidone

È il principale antagonista del poema. Dio del mare, perseguita Ulisse dopo l’accecamento di suo figlio Polifemo, rendendo il ritorno a Itaca lungo e tormentato.

Polifemo

Il ciclope figlio di Poseidone è uno degli episodi più celebri dell’Odissea.

La sua sconfitta non avviene grazie alla forza, ma attraverso uno degli inganni più famosi della letteratura: Ulisse si presenta con il nome di “Nessuno”, riuscendo così a sfuggire al gigante dopo averlo accecato.

Circe

La maga che trasforma gli uomini in animali è uno dei personaggi femminili più complessi del poema.

Dopo un iniziale scontro con Ulisse, diventa sua alleata e gli offre consigli fondamentali per affrontare il resto del viaggio.

Calipso

Ninfa immortale che trattiene Ulisse per anni sull’isola di Ogigia.

Il suo amore rappresenta una delle prove più difficili affrontate dall’eroe, chiamato a scegliere tra l’immortalità e il desiderio di tornare dalla propria famiglia.

Nausicaa

La giovane principessa dei Feaci soccorre Ulisse quando approda naufrago sulle coste del suo regno.

È il simbolo dell’accoglienza e dell’ospitalità, valori fondamentali della cultura greca.

Eumeo

Il fedele porcaro di Ulisse dimostra che nell’Odissea il valore di una persona non dipende dal rango sociale.

Sarà infatti uno dei primi a riconoscere il proprio re e ad aiutarlo nella riconquista del palazzo.

Argo

Anche un cane occupa un posto importante nel poema.

Argo riconosce immediatamente Ulisse dopo vent’anni di assenza, pur vedendolo travestito da mendicante. Subito dopo aver rivisto il padrone, muore serenamente. È uno dei momenti più commoventi dell’intera opera.

Chi era davvero Omero?

Tradizionalmente sia l’Iliade sia l’Odissea vengono attribuite a Omero, poeta greco vissuto probabilmente tra l’VIII e il VII secolo a.C.

Secondo la tradizione era cieco e avrebbe composto i suoi poemi oralmente, affidandoli alla memoria dei cantori. Tuttavia della sua vita sappiamo pochissimo e non esistono prove storiche certe sulla sua identità.

Proprio questa scarsità di informazioni ha alimentato per secoli uno dei grandi dibattiti della filologia classica: la cosiddetta questione omerica.

Le nuove ipotesi: Omero è davvero l’autore dell’Odissea?

Negli ultimi decenni gli studiosi hanno proposto numerose interpretazioni.

Alcuni ritengono che Omero sia realmente esistito e che abbia composto entrambi i poemi. Altri pensano invece che Iliade e Odissea siano il risultato di una lunga tradizione orale, successivamente raccolta e rielaborata da uno o più autori.

Esiste anche un’ipotesi particolarmente affascinante, già avanzata nell’Ottocento da Samuel Butler e ripresa periodicamente da diversi studiosi contemporanei: l’Odissea potrebbe essere stata scritta da una donna.

Secondo questa teoria, la straordinaria attenzione riservata a personaggi femminili come Penelope, Circe, Calipso, Nausicaa ed Euriclea rivelerebbe una sensibilità narrativa diversa rispetto all’Iliade. Si tratta però di una teoria suggestiva e non dimostrata, che continua ad alimentare il dibattito accademico senza aver raggiunto un consenso condiviso.

Più in generale, oggi molti filologi preferiscono parlare di un’opera nata dalla collaborazione tra tradizione orale e successive rielaborazioni, piuttosto che attribuirla con certezza a un unico autore.

Un poema che continua a parlare al presente

L’arrivo del nuovo film di Christopher Nolan dimostra quanto l’Odissea continui a esercitare un fascino straordinario. Ogni epoca ritrova qualcosa di diverso nel viaggio di Ulisse: chi vi legge un’avventura, chi una riflessione politica, chi una storia d’amore e chi un percorso interiore.

Forse è proprio questo il segreto della sua longevità. I mostri affrontati da Ulisse cambiano volto a ogni generazione, ma il desiderio di trovare la strada di casa, di superare le prove imposte dalla vita e di ritrovare le persone amate rimane immutato.

Conoscere i personaggi dell’Odissea significa allora non soltanto prepararsi alla visione del nuovo film, ma riscoprire un’opera che, dopo quasi tremila anni, continua a raccontare le paure, le speranze e i desideri dell’essere umano con una forza narrativa che pochi altri testi hanno saputo conservare.