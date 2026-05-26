O_LO editore la nuova casa editrice che vuole reinventare i classici attraverso trilogie tematiche

O_LO Editore nasce da un’idea tanto semplice quanto radicale: i classici non sono testi immobili, ma organismi vivi che cambiano significato ogni volta che vengono attraversati da uno sguardo nuovo. In un panorama editoriale spesso dominato dall’urgenza delle novità e dalla sovrapproduzione, questa nuova realtà indipendente sceglie invece la strada opposta. Pochi libri, curati in…

O_LO Editore nasce da un’idea tanto semplice quanto radicale: i classici non sono testi immobili, ma organismi vivi che cambiano significato ogni volta che vengono attraversati da uno sguardo nuovo. In un panorama editoriale spesso dominato dall’urgenza delle novità e dalla sovrapproduzione, questa nuova realtà indipendente sceglie invece la strada opposta. Pochi libri, curati in ogni dettaglio, costruiti come percorsi tematici capaci di mettere in dialogo opere lontane tra loro per epoca, lingua e immaginario.

La casa editrice, fondata a Viareggio da Manuela Bertuccelli, non vuole semplicemente ripubblicare grandi opere del passato. Vuole riattivarle. Renderle improvvisamente contemporanee. Far emergere connessioni inattese tra romanzi, racconti e personaggi che continuano ancora oggi a parlare di identità, potere, desiderio, alienazione, trasformazione.

L’idea più interessante del progetto è probabilmente proprio questa: leggere i classici non come monumenti intoccabili, ma come testi che possono ancora disturbare, emozionare e persino dialogare con le inquietudini del presente.

O_LO Editore e il desiderio di dare una nuova vita ai classici

Il nome O_LO deriva da “olo”, un colore scoperto di recente e descritto come un blu-verde saturo impossibile da ricondurre a qualcosa di già noto. Una scelta simbolica che racconta perfettamente la filosofia editoriale del marchio: prendere qualcosa che conosciamo e spostarlo leggermente fuori asse, fino a renderlo improvvisamente diverso.

L’identità grafica delle collane è infatti uno degli aspetti più forti del progetto. Le copertine sembrano quasi poster contemporanei, manifesti pop o artwork da graphic novel indipendente. Linee essenziali, colori accesi, simboli stilizzati: ogni volume sembra voler comunicare che il classico può ancora essere un oggetto vivo, desiderabile, visivamente potente.

Le opere vengono raccolte in trilogie tematiche. Non semplici antologie, ma percorsi emotivi e simbolici.

“Assemblati”, per esempio, mette insieme “Frankenstein” di Mary Shelley, “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi ed “Eva futura” di Villiers de l’Isle-Adam. Tre opere lontanissime tra loro che però parlano tutte della creazione artificiale, dell’identità costruita, del confine ambiguo tra umano e artificiale.

“Derive” unisce invece Conrad, Salgari e Melville attraverso il mare come spazio morale, luogo di smarrimento e trasformazione interiore.

Ma è forse “Disfatte” la trilogia che meglio racconta l’anima inquieta e contemporanea di O_LO Editore.

“Disfatte”: quando la caduta diventa una crisi dell’identità

“Disfatte” raccoglie tre opere molto diverse tra loro: “Le mie prigioni” di Silvio Pellico, “Il padrone sono me!” di Alfredo Panzini e “Una nobile follia” di Igino Ugo Tarchetti.

Tre libri accomunati non tanto dalla sconfitta esteriore, quanto da qualcosa di più profondo e doloroso: il crollo dell’immagine che abbiamo di noi stessi.

La descrizione scelta dalla casa editrice è chiarissima: “Perché a volte la vera disfatta non è perdere, ma riconoscere quando non abbiamo più un luogo dove nasconderci.”

È una frase che sembra parlare perfettamente anche al presente. Alla fragilità identitaria contemporanea, alla crisi dell’io, alla pressione costante della performance sociale.

Silvio Pellico, con “Le mie prigioni”, trasforma la reclusione in un’esperienza quasi metafisica. Il carcere diventa uno spazio interiore dove la libertà non scompare del tutto, ma cambia forma. La sofferenza obbliga il protagonista a confrontarsi con se stesso senza filtri.

Panzini, invece, smonta l’idea stessa di controllo. “Il padrone sono me!” racconta il fallimento dell’autorità personale, l’illusione del dominio sugli altri e sulla realtà. Dietro la sicurezza si nascondono smarrimento e paura.

Con Tarchetti si entra infine nella follia romantica e nella dissoluzione totale dell’identità. “Una nobile follia” racconta il momento in cui l’ideale si trasforma in ossessione e la ribellione diventa autodistruzione.

La forza dell’operazione editoriale sta proprio qui: leggere questi testi non come semplici classici scolastici, ma come romanzi che parlano ancora oggi di burnout emotivo, alienazione, fragilità psicologica e perdita del sé.

Classici pensati come esperienze narrative contemporanee

O_LO non si limita alla pubblicazione dei libri. L’intero progetto sembra costruito attorno all’idea di esperienza narrativa.

La promozione passa infatti anche attraverso fumetti, booktrailer, contenuti social e persino un avatar narrativo chiamato OLO, personaggio che vive e racconta il mondo editoriale della casa editrice.

È un approccio molto distante dall’idea tradizionale del classico polveroso e accademico. Qui la letteratura viene trattata quasi come un universo transmediale, capace di dialogare con il linguaggio grafico contemporaneo, con il design e con le nuove forme della comunicazione digitale.

Anche la scelta del print on demand e della distribuzione inizialmente online racconta una volontà precisa: evitare sovrapproduzione e sprechi, privilegiando sostenibilità e cura del progetto.

In un’epoca in cui molte uscite editoriali sembrano consumarsi nel giro di poche settimane, O_LO sceglie invece il contrario. Costruire libri che restino.

Una nuova idea di lettore

Interessante anche il modo in cui la casa editrice immagina il proprio pubblico.

Non lettori specialisti o necessariamente accademici, ma persone curiose, disposte ad attraversare generi, epoche e linguaggi diversi. Giovani lettori che potrebbero avvicinarsi ai classici non per obbligo scolastico, ma per desiderio personale.

Ed è probabilmente questa la vera intuizione del progetto: far capire che i classici non appartengono al passato. Appartengono ai conflitti umani che continuano a ripetersi.

La solitudine di Conrad, le ossessioni di Tarchetti, la creatura di Mary Shelley, il carcere interiore di Pellico: tutto continua ancora oggi a parlarci, forse persino più di quanto facesse al tempo della loro pubblicazione.

O_LO Editore sembra voler costruire proprio questo ponte. Un luogo dove la letteratura classica smette di essere percepita come distante e torna a essere qualcosa di vivo, emotivo e necessario.