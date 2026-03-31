“Novelle orientali” Il libro più affascinante di Yourcenar sul mito e l’Oriente

“Novelle orientali” è una raccolta di racconti, ma una geografia interiore, un viaggio attraverso culture, miti e tradizioni che sembrano lontane e che invece finiscono per parlarci con una sorprendente immediatezza. Marguerite Yourcenar non osserva l’Oriente come qualcosa di esotico, ma come uno specchio attraverso cui interrogare l’Occidente, e soprattutto l’essere umano.

In queste pagine, ogni racconto è una soglia. Ogni storia è un varco. E chi legge si ritrova, quasi senza accorgersene, dentro una dimensione sospesa, in cui il tempo si dilata e le domande fondamentali tornano a emergere con una forza nuova.

“Novelle orientali” di Marguerite Yourcenar, Rizzoli

“Novelle orientali” è una raccolta di racconti che attraversa paesi, epoche e immaginari diversi, costruendo un mosaico narrativo di straordinaria coerenza e profondità.

Yourcenar prende materiali provenienti da tradizioni lontane, dalla Cina all’India, dalla Grecia ai Balcani, e li rielabora con una scrittura limpida, essenziale, capace di restituire al mito una dimensione viva, pulsante.

Ogni racconto è autonomo, ma insieme agli altri compone un disegno più ampio, quasi una meditazione sulla condizione umana. Non c’è mai un intento didascalico, eppure ogni storia lascia qualcosa: una domanda, un’immagine, un’intuizione.

Tra i racconti più memorabili c’è quello del pittore Wang-Fô, che attraversa la Cina alla ricerca della bellezza, fino a scoprire che l’arte può diventare non solo rappresentazione, ma salvezza. Oppure la figura di Kali, divinità “orribile e bella”, che incarna insieme distruzione e trasformazione, costringendo a confrontarsi con il lato più oscuro e necessario dell’esistenza.

Yourcenar riesce in un equilibrio rarissimo: racconta storie antiche senza renderle mai lontane. Le sue parole non appesantiscono, non sovraccaricano, ma illuminano. È una scrittura che lavora per sottrazione, e proprio per questo riesce a essere profondamente evocativa.

Il vero protagonista della raccolta non è un personaggio, ma il mito stesso. Non come fuga dalla realtà, ma come strumento per comprenderla. I racconti diventano così luoghi di riflessione su temi universali: il desiderio, il destino, la fede, la morte, la memoria.

C’è anche una tensione costante tra salvezza e perdita. L’arte può salvare, ma può anche isolare. L’amore può unire, ma anche distruggere. La fede può consolare, ma anche escludere. Nulla è mai univoco, e proprio in questa ambivalenza si trova la forza del libro.

Leggere “Novelle orientali” significa rallentare. Accettare un ritmo diverso, più contemplativo. Significa entrare in una dimensione in cui la narrazione non corre, ma si sedimenta.

E quando si chiude il libro, si ha la sensazione di aver attraversato qualcosa. Non solo storie, ma visioni.

C hi è Marguerite Yourcenar e perché è così importante

Marguerite Yourcenar è una delle figure più importanti della letteratura del Novecento, prima donna eletta all’Académie française e autrice di opere fondamentali come Memorie di Adriano.

La sua scrittura è riconoscibile per precisione, profondità e capacità di attraversare epoche e culture diverse con uno sguardo lucido e universale. Yourcenar non si limita a raccontare storie: le interroga, le smonta, le ricostruisce.

Il suo lavoro è stato fondamentale nel ridefinire il rapporto tra storia, mito e narrativa, rendendola una delle autrici più studiate e amate a livello internazionale. Leggerla oggi significa confrontarsi con una voce che non ha perso nulla della sua forza.

Nata nel 1903, Yourcenar ha costruito un’opera che sfugge alle classificazioni semplici. È stata romanziera, saggista, traduttrice, ma soprattutto una delle voci più lucide e rigorose del Novecento europeo. La sua formazione cosmopolita e il suo sguardo profondamente umanistico le hanno permesso di muoversi tra culture diverse senza mai ridurle a esotismo, evitando quella distanza superficiale che spesso caratterizza lo sguardo occidentale sull’“altrove”.

Il suo lavoro è attraversato da una tensione costante: quella tra storia e interiorità. Nei suoi libri il passato non è mai una ricostruzione nostalgica, ma una materia viva, che dialoga con il presente e lo mette in discussione. È ciò che accade in Memorie di Adriano, ma anche, in modo diverso e forse ancora più sottile, nelle “Novelle orientali”, dove il mito e la tradizione diventano strumenti per interrogare il desiderio, il destino, la fede, la morte.

Yourcenar non racconta mai per semplice fascinazione. Quando guarda all’Oriente, lo fa con rispetto e profondità, consapevole della complessità delle culture che attraversa. I suoi racconti non sono imitazioni, ma rielaborazioni: prendono materiali antichi e li restituiscono in una forma nuova, capace di parlare a chi legge oggi.

Ciò che rende la sua scrittura ancora così potente è proprio questa capacità di tenere insieme rigore e sensibilità, distanza e partecipazione. Le sue pagine sono limpide, essenziali, ma attraversate da una tensione emotiva che non si impone mai, e proprio per questo risulta ancora più incisiva.

Leggere Yourcenar oggi significa entrare in un dialogo che non si esaurisce. Significa accettare una letteratura che non semplifica, che non rassicura, ma che accompagna il lettore verso una comprensione più profonda e complessa della realtà.