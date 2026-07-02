Il mestiere dello scrittore e la sua tecinica di Viktor Šklovskij un libro fondamentale e attualissimo

Quasi un secolo fa Viktor Šklovskij aveva già demolito il mito della scrittura come azione romantica. Con Il mestiere dello scrittore e la sua tecnica, pubblicato per la prima volta nel 1927 e oggi riproposto da Quodlibet, il teorico russo affronta la scrittura senza alcuna aura sacrale, trattandola come un mestiere che può essere studiato, compreso…

Quasi un secolo fa Viktor Šklovskij aveva già demolito il mito della scrittura come azione romantica. Con Il mestiere dello scrittore e la sua tecnica, pubblicato per la prima volta nel 1927 e oggi riproposto da Quodlibet, il teorico russo affronta la scrittura senza alcuna aura sacrale, trattandola come un mestiere che può essere studiato, compreso e migliorato.

Il suo messaggio conserva ancora oggi una sorprendente modernità, soprattutto in un’epoca in cui tutti produciamo testi ogni giorno ma pochi si interrogano davvero su come nascano le parole che riescono a lasciare un segno.

Esiste un’idea romantica della scrittura che continua ad affascinare. Immaginiamo lo scrittore seduto davanti a una finestra, in attesa che arrivi l’ispirazione, come se le storie fossero il frutto di un’intuizione improvvisa e quasi misteriosa. È un’immagine suggestiva, ma raramente corrisponde alla realtà. Chi scrive davvero sa che ogni pagina nasce da un lavoro paziente di osservazione, di riscrittura e soprattutto di lettura.

Il mestiere dello scrittore e la sua tecinica di Viktor Šklovskij, Quodlibet

Šklovskij non cerca formule segrete per costruire un romanzo di successo. La sua attenzione è rivolta piuttosto ai meccanismi che rendono una narrazione viva. Per questo evita ogni discorso astratto sull’ispirazione e porta il lettore direttamente dentro le opere letterarie, osservando come funzionano davvero.

Ogni scelta stilistica, ogni descrizione, ogni dialogo risponde a una precisa funzione. Scrivere significa imparare a vedere ciò che spesso passa inosservato e trovare la forma più efficace per restituirlo al lettore.

È una prospettiva che continua a essere preziosa anche oggi, quando siamo circondati da contenuti prodotti rapidamente e spesso dimenticati con la stessa velocità.

Chi vuole scrivere deve prima imparare a leggere

Uno degli insegnamenti più interessanti del libro riguarda il rapporto tra lettura e scrittura. Non si diventa autori limitandosi ad accumulare idee. Si cresce imparando a osservare come gli altri scrittori costruiscono un ritmo, introducono un personaggio o mantengono viva l’attenzione fino all’ultima pagina.

Per Šklovskij ogni riflessione sulla scrittura è inevitabilmente una riflessione sulla lettura. Analizzare un testo significa comprenderne gli ingranaggi, scoprire perché una scena emoziona mentre un’altra lascia indifferenti, capire in che modo una storia riesca ancora oggi a sorprenderci.

È un invito a leggere con maggiore consapevolezza, trasformando ogni libro in una piccola scuola di tecnica narrativa.

Una lezione utile anche fuori dalla letteratura

Il valore di questo saggio non riguarda soltanto chi sogna di pubblicare un romanzo. Viviamo in una società nella quale comunichiamo continuamente attraverso parole: scriviamo e-mail, post, articoli, presentazioni, messaggi. Saper costruire un discorso chiaro e coinvolgente è diventata una competenza trasversale che riguarda professionisti, studenti e creatori di contenuti.

Leggere Šklovskij significa allora allenare uno sguardo diverso sul linguaggio, imparando a riconoscere quando una frase funziona davvero e quando, invece, rimane soltanto una successione di parole.

La tecnica non limita la creatività, la rende possibile

l timore che studiare la tecnica renda la scrittura artificiale e che limiti la creatività è cosa nota, ma Šklovskij sostiene esattamente il contrario. Conoscere gli strumenti della narrazione non significa rinunciare alla propria voce, ma darle una forma più precisa e consapevole.

Anche il musicista studia armonia prima di improvvisare, così come il pittore conosce prospettiva e composizione prima di rompere le regole. Lo stesso accade nella letteratura. La creatività non nasce dall’assenza di metodo, ma dalla capacità di utilizzare il metodo per esprimere qualcosa di personale.

Per questo Il mestiere dello scrittore e la sua tecnica continua a essere una lettura sorprendentemente attuale. Non promette scorciatoie né ricette per il successo editoriale, ma offre qualcosa di molto più prezioso: insegna a guardare la letteratura con occhi nuovi e ricorda che ogni buon scrittore, prima ancora di trovare la propria voce, ha imparato ad ascoltare quella degli altri.