Mark Rothko, il pittore che voleva “riparare il mondo”

Parlare di Mark Rothko significa confrontarsi con uno degli artisti più enigmatici e profondi del Novecento, capace di trasformare la pittura in un’esperienza quasi spirituale. Le sue tele, apparentemente semplici, fatte di campiture di colore sospese e vibranti, nascondono in realtà un’intensità emotiva che continua a interrogare chi le osserva.

“Mark Rothko. Riparare il mondo” di Annie Cohen-Solal non è una semplice biografia, ma un racconto che attraversa la storia, l’esilio, la memoria e la ricerca artistica. È il tentativo di restituire la complessità di un uomo che ha vissuto tra due mondi, tra Europa e America, tra tradizione e modernità, portando nella sua arte il peso di un secolo segnato da traumi e trasformazioni.

Nato nell’Impero russo e cresciuto negli Stati Uniti, Rothko incarna la figura dell’artista migrante, costretto a reinventarsi e a trovare un linguaggio capace di esprimere l’indicibile. Questo libro racconta proprio questo percorso: non solo la nascita di un grande artista, ma la costruzione di una visione del mondo.

Un viaggio nella vita e nell’arte di Mark Rothko

“Mark Rothko. Riparare il mondo” di Annie Cohen-Solal, Einaudi

Il libro di Annie Cohen-Solal si distingue per la sua capacità di unire rigore storico e forza narrativa. Non siamo di fronte a una semplice successione di eventi, ma a un racconto che si legge come un romanzo, capace di restituire la tensione interiore di Rothko e il contesto in cui la sua arte prende forma.

Uno degli elementi centrali è il tema dello sradicamento. Nato Markus Rothkowitz a Dvinsk, nell’attuale Lettonia, Rothko emigra negli Stati Uniti da bambino, portando con sé il peso di una cultura ebraica segnata da persecuzioni e pogrom. Questa esperienza di perdita e trasformazione diventa uno dei motori più profondi della sua ricerca artistica.

Cohen-Solal insiste su questo punto: Rothko non è solo un pittore dell’astrazione, ma un artista che ha cercato per tutta la vita di dare forma a un’esperienza esistenziale. Le sue opere non vogliono rappresentare il mondo, ma evocarlo, attraversarlo, trasformarlo.

Il passaggio all’astrattismo, spesso letto come una scelta formale, viene qui raccontato come una necessità. Rothko abbandona progressivamente la figura perché sente che non è più sufficiente. Vuole arrivare a qualcosa di più essenziale, più diretto, più universale. Le sue tele diventano allora spazi di meditazione, superfici che invitano lo spettatore a entrare, a perdersi, a confrontarsi con le proprie emozioni.

La biografia mette in luce anche il rapporto complesso tra Rothko e il mondo dell’arte. Da un lato, il successo e il riconoscimento internazionale. Dall’altro, una profonda diffidenza verso il mercato, verso la trasformazione dell’arte in oggetto di consumo. Celebre è il rifiuto della commissione per il ristorante del Seagram Building, episodio che racconta molto della sua idea di arte come esperienza e non come decorazione.

Particolarmente intensa è la parte dedicata alla Rothko Chapel di Houston, uno dei progetti più radicali dell’artista. Qui la pittura diventa spazio, ambiente, luogo di raccoglimento. Le grandi tele scure non sono semplicemente opere da osservare, ma presenze con cui entrare in relazione. Cohen-Solal interpreta questo progetto come il punto culminante di una ricerca che ha sempre cercato di andare oltre i limiti della pittura.

Il libro affronta anche il lato più fragile dell’artista: la solitudine, il senso di inadeguatezza, la tensione costante tra aspirazione e realtà. Rothko appare come una figura profondamente inquieta, incapace di trovare una vera pacificazione, ma proprio per questo capace di creare opere che parlano ancora oggi con una forza sorprendente.

“Mark Rothko. Riparare il mondo” è quindi molto più di una biografia: è una riflessione sul ruolo dell’arte, sulla sua capacità di dare senso all’esperienza umana e, forse, di “riparare” ciò che la storia ha spezzato.

Chi è Mark Rothko

Mark Rothko è uno dei principali esponenti dell’espressionismo astratto americano, movimento che ha ridefinito il linguaggio artistico nel secondo dopoguerra. Nato nel 1903 nell’Impero russo, emigra negli Stati Uniti dove sviluppa la sua carriera artistica.

La sua ricerca si distingue per l’uso del colore come strumento emotivo e spirituale. Rothko non dipinge semplicemente forme, ma crea spazi di percezione, superfici che sembrano vibrare e respirare. Le sue opere sono pensate per essere vissute, non solo osservate.

Nel corso della sua carriera, Rothko si è progressivamente allontanato dalla figurazione per approdare a uno stile inconfondibile fatto di grandi campi cromatici. Questo linguaggio lo ha reso uno degli artisti più riconoscibili e influenti del Novecento.

Per quali opere lo ricordiamo

Rothko è ricordato soprattutto per i suoi dipinti a campiture di colore, spesso organizzati in rettangoli sovrapposti che sembrano fluttuare sulla tela. Tra le sue opere più celebri ci sono le serie di dipinti realizzate negli anni Cinquanta e Sessanta, in cui il colore diventa protagonista assoluto.

La Rothko Chapel di Houston rappresenta uno dei punti più alti della sua produzione. Si tratta di uno spazio meditativo in cui arte e spiritualità si incontrano, offrendo un’esperienza immersiva e profondamente personale.

Altre opere fondamentali sono i dipinti commissionati per il Seagram Building, poi rifiutati dall’artista, e oggi conservati in importanti musei internazionali. In queste tele emerge tutta la tensione tra bellezza e inquietudine, tra luce e oscurità, che caratterizza il suo lavoro.

Ancora oggi, le opere di Rothko continuano ad attirare milioni di visitatori nei musei di tutto il mondo, dimostrando come la sua ricerca sia capace di parlare a epoche diverse, mantenendo intatta la sua forza emotiva.