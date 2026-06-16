“Lucy. Gratitudine”: perché dire grazie può essere il gesto più rivoluzionario del nostro tempo

Siamo educati a inseguire l’obiettivo successivo, il traguardo ancora da raggiungere, la versione migliore di noi stessi. Raramente, invece, ci fermiamo a osservare ciò che già possediamo. È proprio da questa riflessione che prende forma Lucy. Gratitudine, quarto volume della rivista-libro pubblicata da ADD Editore, una collana che negli ultimi anni si è distinta per la…

Siamo educati a inseguire l’obiettivo successivo, il traguardo ancora da raggiungere, la versione migliore di noi stessi. Raramente, invece, ci fermiamo a osservare ciò che già possediamo.

È proprio da questa riflessione che prende forma Lucy. Gratitudine, quarto volume della rivista-libro pubblicata da ADD Editore, una collana che negli ultimi anni si è distinta per la capacità di affrontare grandi temi dell’esperienza umana intrecciando filosofia, scienza, letteratura, psicologia e attualità.

Questa volta il filo conduttore è uno dei sentimenti più antichi e, allo stesso tempo, più trascurati: la gratitudine.

Gratitudine non come semplice buona educazione o formula di cortesia, ma come pratica quotidiana capace di modificare il nostro rapporto con gli altri, con il tempo e persino con noi stessi.

“Lucy. Gratitudine”, ADD Editore

Sin dalle prime pagine il volume chiarisce un aspetto fondamentale: la gratitudine non appartiene esclusivamente alla sfera emotiva. È un tema che attraversa la storia dell’umanità, la filosofia occidentale, le tradizioni orientali, la psicologia contemporanea e perfino le neuroscienze.

Da Aristotele fino alle culture asiatiche, il ringraziamento viene interpretato come una delle virtù fondamentali per costruire una vita piena e relazioni autentiche. Non si tratta semplicemente di riconoscere ciò che si riceve, ma di sviluppare uno sguardo diverso sul mondo.

Il numero costruisce così una vera e propria conversazione collettiva, affidandosi a una pluralità di voci provenienti da discipline differenti.

Tra gli autori coinvolti figurano Marco Aime, Edoardo Camurri, Eleonora Dragotto, Eugenio Giannetta, Roberto Ferrari, Giusi Marchetta, Rosella Postorino, Giuseppe Sansonna, Nadeesha Uyangoda e l’editoriale conclusivo di Nicola Lagioia.

Più che offrire una definizione univoca, ciascun intervento aggiunge un tassello differente, mostrando come la gratitudine possa essere osservata da prospettive culturali, sociali, psicologiche e persino politiche. Il lettore non trova una lezione morale, ma un mosaico di idee che dialogano tra loro.

La gratitudine emerge allora come qualcosa di molto più complesso di un’emozione positiva: diventa un modo di abitare il mondo.

Perché oggi abbiamo così bisogno della gratitudine

Uno degli aspetti più interessanti del volume riguarda la sua capacità di parlare al presente senza cadere nella retorica motivazionale.

Negli ultimi anni la psicologia positiva ha dedicato numerosi studi agli effetti della gratitudine sul benessere personale. Ringraziare, annotare quotidianamente ciò che di buono accade, riconoscere il contributo degli altri nella propria vita: sono pratiche che sembrano aumentare la percezione della felicità, ridurre i livelli di stress e migliorare la qualità delle relazioni.

Ma Lucy evita accuratamente di trasformare questi risultati scientifici in slogan.

La gratitudine non viene proposta come una ricetta per essere felici, né come una forma di ottimismo obbligatorio.

Al contrario, il volume mostra come sia possibile coltivarla anche dentro esperienze difficili, senza negare il dolore, le ingiustizie o la complessità dell’esistenza.

Dire grazie non significa fingere che tutto vada bene, significa riconoscere che, persino nei momenti più complicati, esistono legami, persone, gesti e incontri che continuano a dare senso alla nostra vita.

Un tema antico raccontato con linguaggi contemporanei

Uno dei meriti maggiori della collana Lucy è quello di riuscire a far dialogare discipline che raramente si incontrano.

In questo numero filosofia e neuroscienze convivono con la narrativa, l’antropologia dialoga con il giornalismo, mentre la riflessione personale si intreccia con quella collettiva.

La gratitudine viene così osservata come fenomeno culturale prima ancora che individuale.

Che cosa significa sentirsi debitori verso qualcuno?

Come cambia una comunità quando smette di riconoscere il valore della reciprocità? Quale ruolo ha il ringraziamento nella costruzione della fiducia?

Sono interrogativi che attraversano silenziosamente tutto il libro e che finiscono per coinvolgere anche il lettore.

Pagina dopo pagina, ci si rende conto che la gratitudine non riguarda soltanto ciò che riceviamo, ma soprattutto il modo in cui scegliamo di interpretare la realtà.

La forza della collana “Lucy”

Negli ultimi anni Lucy è diventata una delle esperienze editoriali più originali del panorama italiano.

Ogni volume prende un concetto apparentemente semplice, come paura, rabbia, felicità o, in questo caso, gratitudine e lo trasforma in un laboratorio interdisciplinare dove scrittori, studiosi e intellettuali contribuiscono a costruire una riflessione comune.

Il risultato è qualcosa che non è né una rivista tradizionale né un semplice saggio collettivo.

È uno spazio di pensiero, capace di essere letto dall’inizio alla fine oppure attraversato seguendo la curiosità del momento.

Anche Gratitudine mantiene questa impostazione, alternando registri diversi e offrendo punti di vista complementari senza mai perdere coerenza.

La rivista, suggerisce che il ringraziamento può diventare un esercizio di attenzione: imparare ad accorgersi delle persone, dei gesti e delle occasioni che spesso diamo per scontati.

Questo volume sceglie una strada diversa, ricorda che una delle rivoluzioni più silenziose consiste forse nel rallentare abbastanza da riconoscere ciò che ci tiene insieme.

Questo il messaggio più prezioso del libro: la gratitudine non cambia soltanto il modo in cui guardiamo il mondo, cambia anche il modo in cui scegliamo di abitarlo.