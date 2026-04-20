Luciano De Crescenzo esce con un nuovo libro grazie alla figlia Paola

A sette anni dalla sua scomparsa, la voce di Luciano De Crescenzo torna a farsi sentire nelle librerie, dal 21 aprile 2026. Non si tratta di un’opera postuma ritrovata in un cassetto, ma di un esperimento d’amore e filosofia firmato dalla figlia Paola De Crescenzo.

Il libro, intitolato Chi non muore si rivede (Mondadori), si presenta come un ponte tra due mondi, un dialogo immaginario ma profondamente autentico tra una figlia che vive il presente e un padre che lo osserva dall’eternità.

Non è un semplice memoir nostalgico. La forza del libro risiede nella capacità di Paola De Crescenzo di “intervistare” il padre, sottoponendogli i dilemmi dell’uomo contemporaneo. In un’epoca dominata da algoritmi e certezze assolute, la “voce” di Luciano torna a suggerirci l’arma più potente che abbiamo: il dubbio.

La scrittrice non si limita a ricordare il passato, ma proietta il pensiero del padre nel nostro presente. Si parla di Intelligenza Artificiale, di cambiamenti climatici e di nuovi modi di stare insieme, il tutto filtrato attraverso quella “lente napoletana” che ha reso De Crescenzo un filosofo popolare amato da milioni di persone.

La lezione di Parmenide secondo Paola e Luciano

C’è una sottile linea rossa che lega la filosofia antica alla vita di tutti i giorni, e Luciano De Crescenzo l’aveva individuata nel pensiero di Parmenide. L’assunto è semplice quanto rivoluzionario: se puoi pensare a qualcosa, quella cosa esiste. Seguendo questa logica, la morte diventa un concetto astratto, quasi un “non-essere” che non ha spazio nel cuore di chi resta.

È proprio da qui che parte Paola De Crescenzo nel raccontare il legame con suo padre. Dal 18 luglio 2019, per lei, Luciano non ha mai smesso di esistere perché non ha mai smesso di essere pensato. In questo libro, il lutto non è un muro, ma una porta aperta su una “stanza senza tempo”.

In questa dimensione intima, Paola mette in scena un confronto che sa di caffè appena uscito e di saggezza napoletana. Non è un monologo nostalgico, ma un vero scambio telepatico

La figlia interroga, il padre risponde. Ma come risponderebbe oggi l’Ingegnere?

La modernità sotto esame: Paola porta al tavolo i dubbi del 2026. Cosa ne penserebbe Luciano dell’Intelligenza Artificiale? La guarderebbe con il sospetto del filosofo o con l’entusiasmo del divulgatore tecnologico che fu tra i primi a portare il PC nelle case degli italiani?

La voce di Luciano torna a difendere il valore del tempo e della “lentezza” necessaria per preparare una vera tazzina di caffè.

Il titolo scelto, Chi non muore si rivede, non è solo un gioco di parole, ma una vera e propria metafora della permanenza. Questo libro trasforma il dolore della perdita in un rituale collettivo: un modo per tutti noi di “rivedere” Luciano attraverso le lenti della sua filosofia del cuore.

Tra ricordi di vita privata e riflessioni sul dubbio come unica forma di libertà, l’opera di Paola De Crescenzo ci restituisce un Luciano vivissimo. È un libro che commuove senza essere sentimentale e che diverte senza essere superficiale, ricordandoci che la simpatia e la conoscenza dell’animo umano sono le uniche eredità che non temono il passare degli anni.

Chi è Luciano De Crescenzo

Luciano De Crescenzo è stato molto più di un semplice scrittore. È stato l’uomo che ha abbattuto le mura polverose delle accademie per portare la filosofia nelle case di tutti, servendola con la stessa naturalezza di un caffè sul balcone.

La sua storia sembra uscita da uno dei suoi romanzi. Nato a Napoli nello stesso palazzo di Bud Spencer, Luciano seguì inizialmente una strada pratica e rigorosa, laureandosi in ingegneria idraulica sotto la guida del geniale Renato Caccioppoli.

Per quasi vent’anni ha vissuto una “prima vita” come dirigente dell’IBM a Milano, un mondo fatto di calcoli e pubbliche relazioni che però non riusciva a spegnere la sua vera natura di osservatore dell’animo umano.

La svolta arrivò a metà degli anni Settanta quando, incoraggiato da Maurizio Costanzo, decise di svestire i panni dell’ingegnere per indossare quelli del filosofo divulgatore.

Il successo fu travolgente e immediato: il suo esordio con Così parlò Bellavista divenne un caso letterario mondiale, vendendo milioni di copie e trasformando il suo autore in un’icona della cultura pop.

Da quel momento, Luciano ha iniziato a raccontare i miti greci, Socrate e i grandi pensatori con un’arguzia e una semplicità che non avevano precedenti, riuscendo nell’impresa impossibile di rendere divertenti persino gli argomenti più ostici.

Ma De Crescenzo è stato anche un protagonista assoluto del cinema e della televisione, lavorando al fianco di amici di una vita come Renzo Arbore, Roberto Benigni e Sophia Loren.

Attraverso i suoi film e le sue regie, ha combattuto i pregiudizi sulla sua Napoli, elevandola a capitale mondiale della tolleranza e della “gentilezza d’animo”.

Negli ultimi anni della sua lunga vita, nonostante una malattia che gli rendeva difficile riconoscere i volti, non ha mai perso la curiosità e il gusto per il paradosso, continuando a definirsi un “ateo cristiano” e a interrogarsi sul tempo, che considerava un’emozione piuttosto che una misura.

La sua scomparsa nel 2019 ha lasciato un vuoto enorme, ma l’eredità che ha consegnato a sua figlia Paola, e a tutti noi, è quella di un uomo che ha saputo vivere con il dubbio come bussola e il sorriso come metodo scientifico.

Alcuni libri di Luciano De Crescenzo

Ecco una selezione dei libri più iconici e significativi di Luciano De Crescenzo, quelli che hanno segnato la sua carriera e che ancora oggi definiscono il suo pensiero. La maggior parte della sua produzione è legata storicamente alla Mondadori, che ne ha curato la diffusione mondiale.

La Trilogia di Bellavista (Il successo e la Napoli filosofica)

Così parlò Bellavista. Napoli, amore e libertà – Mondadori, 1977.

È l’esordio folgorante che ha trasformato l’ingegnere IBM in un caso letterario.

La Napoli di Bellavista. Sono figlio di persone antiche – Mondadori, 1979.

Una prosecuzione fotografica e narrativa del pensiero del suo alter ego.

Oi dialogoi. I dialoghi di Bellavista – Mondadori, 1985.

Raccolta di conversazioni filosofiche ambientate nei vicoli e nei salotti di Napoli.

La Storia della Filosofia e della Mitologia (La divulgazione pop)



Storia della filosofia greca. I presocratici – Mondadori, 1983.

Il primo volume di una serie che ha avvicinato milioni di persone ai classici.

Storia della filosofia greca. Da Socrate in poi – Mondadori, 1986.

Il naturale completamento del viaggio nel pensiero antico.

Elena, Elena, amore mio – Mondadori, 1991.

Un romanzo che rilegge la figura mitologica di Elena di Troia con ironia e modernità.

Zeus. I miti dell’amore – Mondadori, 1991.

Un’opera che intreccia il mito classico con le passioni umane di ogni tempo.

Storia della filosofia medioevale – Mondadori, 2002.

Un approfondimento sui “secoli bui” che De Crescenzo illumina con la sua consueta chiarezza.

Saggi sul Tempo e sulla Felicità

Il dubbio – Mondadori, 1992.

Forse uno dei suoi saggi più profondi, dedicato all’importanza di non avere certezze assolute.

Panta rei – Mondadori, 1994.

Una riflessione sul celebre “tutto scorre” di Eraclito applicato alla vita moderna.

Il tempo e la felicità – Mondadori, 1998.

Vincitore del Premio Cimitile, esplora la differenza tra tempo orizzontale e verticale.

Il caffè sospeso. Saggezza quotidiana in piccoli sorsi – Mondadori, 2008.

Una raccolta di pensieri brevi sulla nobile arte napoletana del vivere bene.

Autobiografia e Opere postume

Vita di Luciano De Crescenzo scritta da lui medesimo – Mondadori, 1989.

La sua prima vera autobiografia scritta nel pieno della carriera.

Sono stato fortunato. Autobiografia – Mondadori, 2018.

L’ultimo grande bilancio della sua vita, pubblicato poco prima della scomparsa.

Accadde domani. Scritti quasi profetici – Mondadori, 2020.

La prima raccolta curata dalla figlia Paola dopo la morte del padre, che anticipa i temi del nuovo libro in uscita.

Molte di queste opere sono state ripubblicate negli anni in edizioni economiche (Oscar Mondadori) o in collane speciali, ma le date e gli editori sopra indicati si riferiscono alle prime edizioni assolute.

Chi è Paola De Crescenzo

Paola è l’unica figlia di Luciano, nata nel 1963 dal suo matrimonio con Gilda Somma. Nonostante la fama travolgente del padre, ha sempre scelto una strada di estrema discrezione, lavorando spesso “nell’ombra” dei set cinematografici, ma restando il baricentro emotivo della vita del “Professore”.

Dopo la separazione dei genitori nel 1966, Paola è cresciuta a Napoli con la nonna materna. Questo ha creato una dinamica particolare tra i due.

Luciano, che all’epoca viveva a Milano per lavoro, non ha mai smesso di essere un padre presente. Come lui stesso amava ricordare, non passava giorno senza che le telefonasse. Quei fine settimana trascorsi insieme a Napoli sono stati il terreno in cui è nata la loro complicità fatta di ironia e filosofia spicciola.

Paola non ha solo guardato il padre lavorare, ma ha partecipato attivamente alle sue creazioni. Ha intrapreso una carriera nel mondo della scenografia e dei costumi, lavorando come assistente su diversi set cinematografici.

In Così parlò Bellavista (1984), ad esempio, ha lavorato a stretto contatto con Marcellina De Marchis (moglie di Roberto Rossellini), curando l’estetica dei personaggi che avrebbero fatto la storia del cinema napoletano.

Ha continuato a lavorare nel settore cinematografico per anni, mantenendo però quella riservatezza che l’ha sempre contraddistinta, preferendo far parlare le opere piuttosto che la sua vita privata.

Oggi Paola De Crescenzo vive a Roma, ma il suo cuore è rimasto ancorato a quel “metodo napoletano” di vedere la vita. Dalla morte di Luciano nel 2019, la sua missione principale è diventata la gestione della Fondazione Luciano De Crescenzo.

Insieme a suo figlio Michelangelo (il nipote che Luciano adorava e con cui amava giocare “da nonno premuroso”), Paola si occupa di digitalizzare e rendere fruibile l’immenso archivio di scritti e fotografie. Non solo, è impegnata ad organizzare premi letterari e iniziative culturali. In più, cura le pubblicazioni postume, come l’ultima, Chi non muore si rivede, dove mette a frutto la sua capacità di “sentire” la voce del padre anche nel silenzio dell’assenza.

Per Paola, Luciano non è un ricordo polveroso, ma una presenza viva. Nel libro che sta per uscire, lei racconta come sia riuscita a trasformare il dolore in una forma di permanenza affettiva.

È una donna che ha saputo gestire l’eredità di un gigante della cultura senza mai farsi schiacciare, mantenendo intatta quella dote che Luciano considerava la più importante di tutte: la gentilezza.

Perché leggere Chi non muore si rivede

Leggere “Chi non muore si rivede” non è solo un atto di omaggio a uno degli autori più amati d’Italia, ma un’esperienza che tocca temi universali con la leggerezza tipica del “metodo De Crescenzo”.

Ecco i motivi principali per cui questo libro merita un posto sul comodino:

Per ritrovare una “voce” amica

Chi è cresciuto con i libri di Luciano De Crescenzo sa che la sua scrittura non era mai una lezione dalla cattedra, ma una chiacchierata davanti a un caffè. Paola riesce a ricostruire quella musicalità del pensiero, restituendoci il padre non come un ricordo statico, ma come un interlocutore vivo, capace ancora di farci sorridere e riflettere.

Una bussola per il caos moderno

Viviamo in un’epoca di algoritmi, intelligenze artificiali e certezze urlate. Leggere come il “Professor Bellavista” interpreterebbe questi fenomeni è un esercizio di igiene mentale. Il libro ci insegna a usare il dubbio come filtro per non farci travolgere dalla velocità del presente, recuperando quella “lentezza napoletana” che è, in realtà, la massima forma di saggezza.

Un manuale sull’elaborazione del lutto

Siamo abituati a pensare alla perdita come a un silenzio definitivo. Paola De Crescenzo ribalta questa prospettiva applicando la filosofia di Parmenide: finché pensiamo a qualcuno, quel qualcuno esiste. Il libro è una testimonianza preziosa su come trasformare il dolore in permanenza affettiva, suggerendo che il dialogo con chi abbiamo amato non si interrompe con la morte, ma cambia solo frequenza.

Il dietro le quinte di un genio

Attraverso gli occhi della figlia, scopriamo i dettagli inediti dell’uomo: le sue scaramanzie, il suo essere un “nonno premuroso” oltre che un “padre ingegnere”, e la sua capacità di meravigliarsi per le piccole cose. È un ritratto intimo che arricchisce la figura pubblica, mostrandoci la fragilità e la tenerezza che si celavano dietro i suoi successi mondiali.

La difesa della gentilezza

In un mondo sempre più aggressivo, questo libro è un elogio del garbo. La filosofia di De Crescenzo, portata avanti da Paola, è un invito alla tolleranza, alla comprensione dell’altro e alla ricerca della felicità nelle pieghe del quotidiano.

Leggere il libro di Paola e Luciano De Crescenzo significa regalarsi qualche ora di pace. È un libro che non vuole spiegarti il mondo, ma vuole aiutarti a volerti un po’ più bene, guardando alle tue contraddizioni con lo stesso sguardo ironico e indulgente che Luciano ha regalato a milioni di lettori.