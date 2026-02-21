Libri in uscita dal 23 febbraio al 1° marzo

Dalla narrativa letteraria al thriller, dal romanzo di formazione alla riscoperta dei classici: i libri in uscita tra il 23 febbraio e il 1° marzo raccontano il corpo, il tempo, la famiglia e l’identità con voci potenti e diverse.

I libri in uscita a fine febbraio e inizio marzo tracciano una mappa sorprendentemente coerente del nostro presente. Al centro di molti romanzi c’è il corpo: corpo che lavora, che desidera, che soffre, che guarisce, che si ammala, che diventa archivio di memorie personali e collettive. Accanto al corpo, tornano con forza i temi della famiglia, della formazione, del passaggio all’età adulta, ma anche della violenza storica, della colpa e del bisogno di controllo.

Dalla scrittura rigorosa e incandescente di Giorgio Falco alla visionarietà carnale di Monica Acito, dal thriller inquietante di Vera Buck alla riscoperta di un classico novecentesco come Il bruciacadaveri, queste uscite raccontano un panorama letterario vitale, stratificato, capace di tenere insieme sperimentazione, racconto popolare e grande letteratura.

Libri: uscite in Libreria l’ultima settimana di febbraio

Le uscite tra il 23 febbraio e il 1° marzo raccontano una letteratura che non ha paura di scendere nei territori scomodi: il dolore, la memoria, il desiderio, la violenza storica e intima. Romanzi diversi per tono e genere, ma uniti dalla volontà di interrogare ciò che siamo, attraverso storie che lasciano il segno e chiedono al lettore di restare, pagina dopo pagina, dentro la complessità.

“Di ora in ora” di Giorgio Falco – Einaudi

Con “Di ora in ora” Giorgio Falco torna a interrogare il tempo come forza che incide sui corpi, sui paesaggi e sullo sguardo. Il romanzo segue un protagonista che, tornando nel luogo in cui l’adolescenza si incrina nell’età adulta, cerca di capire se l’arte sia una vocazione o una disciplina da allenare. Il lavoro estremo come addetto a una ditta di disinfestazione diventa metafora potente: trasformare il dolore in atto creativo, ascoltare il mondo attraverso le sue ferite. Un libro rigoroso, ma attraversato da una tenerezza inattesa.

“La carità carnale” di Monica Acito – Bompiani

Dopo Uvaspina, Monica Acito firma un romanzo visionario e profondamente incarnato. “La carità carnale” è un grande racconto favoloso e scandaloso sul potere del corpo femminile come strumento di guarigione. Marianeve, nata nel cuore del Cilento, scopre un dono misterioso che la lega a una figura del passato, la suora eretica Giulia Di Marco. Tra Napoli, fede e magia, carne e spirito, Acito costruisce un romanzo di formazione che è anche una storia d’amore tra padre e figlia, capace di superare peccato e silenzio.

“Alaska” di Valentina Maini

Con una scrittura ipnotica e magnetica, Valentina Maini racconta una storia d’amore clandestina e distruttiva. Maia, vent’anni, si innamora di Sergio, uomo molto più grande, sposato, irraggiungibile. “Alaska” è un romanzo sull’ossessione, sull’inconscio, sui sogni come segnali d’allarme. Ambientato in una Venezia allucinata e mentale, il libro segue la lenta discesa della protagonista nel desiderio e nella propria interiorità, fino a trasformare il naufragio emotivo in una possibile nascita artistica.

“Armadio di famiglia” di Gianni Denaro – Minimum Fax

Un armadio pieno di vestiti diventa archivio di traumi, silenzi e affetti. In “Armadio di famiglia” Gianni Denaro racconta una storia familiare attraverso i capi accumulati da una madre sull’orlo della pazzia. Ogni vestito è una parola non detta, un tentativo di comunicare senza parlare. Il romanzo si muove tra Roma e il passato, tra amore filiale e paura dell’eredità emotiva, fino a mostrare come anche chi osserva rischi di essere travolto dal peso della memoria.

“La casa di Sunrye” di Eun-Sil Yoo

Un romanzo di formazione che smonta l’idea tradizionale di famiglia. Surim vive tra una famiglia biologica disfunzionale e una comunità alternativa, Sunrye House, dove regole, lavoro e gentilezza diventano strumenti educativi. Eun-Sil Yoo racconta con delicatezza cosa significhi diventare adulti, mostrando come spesso siano gli adulti a non esserlo davvero. Un libro che parla di responsabilità, legami e crescita quotidiana.

“Buio” – di Vera Buck – Giunti

Un thriller ambientato in Sardegna che gioca con l’idea del paese fantasma e della memoria rimossa. Tilda compra una casa a un euro per fuggire dal passato, ma si ritrova intrappolata in un segreto che risale al 1982. “Buio” è un romanzo di atmosfera, dove l’isolamento geografico diventa isolamento psicologico, e la verità emerge solo attraversando l’oscurità.

“Il bruciacadaveri” di Ladislav Fuks – Miraggi

Capolavoro del Novecento, “Il bruciacadaveri” torna in una nuova edizione più che mai attuale. Ambientato nella Praga nazista, il romanzo racconta la trasformazione di un uomo comune in un “volenteroso carnefice”. Con uno stile ossessivo e ripetitivo, Fuks mostra come il male possa travestirsi da normalità, ricordandoci che nessuna epoca è davvero al sicuro.

“2 rapine, 1 giorno” di Alessandro Canale – Accento

Ripubblicato da Accento, questo romanzo è una commedia criminale dal ritmo vorticoso. Tra rapine, alibi e una Roma irresistibile, Canale costruisce un noir ironico e spietato, che dialoga con la migliore tradizione della commedia all’italiana.

“The bad boy and me” di Tay Marley – Sperling & Kupfer

Un romance young adult che gioca con i cliché per raccontare il desiderio, l’ambizione e la paura di perdere sé stessi. Tra danza, sport e attrazione proibita, il romanzo parla di scelte e di identità in costruzione.

“Autofagia” di Alaíde Ventura Medina – Polidoro Editore

Un libro disturbante e ipnotico sul controllo, l’assenza e il corpo come campo di battaglia. Il digiuno diventa linguaggio d’amore, la fame una forma di sparizione condivisa. “Autofagia” si inserisce nella scia di Clarice Lispector e Annie Ernaux, offrendo un’esperienza fisica della parola.