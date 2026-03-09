Libri in uscita dal 9 al 15 Marzo le novità editoriali da non perdere

Ogni settimana le librerie si riempiono di nuove storie capaci di parlare a lettori molto diversi tra loro. Ci sono romanzi che promettono intrattenimento e suspense, altri che esplorano la complessità dei rapporti umani, altri ancora che aprono finestre sulla storia e sulla politica contemporanea.

Le novità editoriali di questi giorni mostrano bene quanto il panorama letterario sia ricco e variegato. Tra thriller ad alta tensione, romanzi di formazione, saggi sulla genitorialità e opere letterarie di grande valore, i lettori hanno l’occasione di scoprire libri capaci di intrattenere ma anche di far riflettere.

Accanto ad autori molto amati dal pubblico come Felicia Kingsley, Robert Bryndza e Patricia Gibney, troviamo anche opere che dialogano con la storia e la letteratura internazionale, come “Lo Zar” di Stefano Massini o “Tutti i racconti” di Juan Carlos Onetti, che raccoglie l’intera produzione breve dello scrittore uruguaiano.

10 Libri da non perdere questa settimana

Mezzanotte a Parigi ”, Felicia Kingsley — Newton Compton Editori

Con “Mezzanotte a Parigi”, Felicia Kingsley riporta i lettori nel mondo affascinante di Nick Montecristo, ladro gentiluomo dal passato enigmatico e dal talento straordinario per i colpi impossibili.

Questa volta la scena si sposta nella capitale francese, dove Nick viene incaricato di recuperare una preziosa parure di gioielli contesa da due famiglie da generazioni. Quella che dovrebbe essere una semplice missione si trasforma presto in un intrigo complesso fatto di misteri storici, rivalità e segreti.

Durante la sua permanenza a Parigi, il protagonista incontra una giovane ballerina dell’Opéra Garnier, una presenza capace di mettere in discussione le sue certezze e di cambiare il corso della sua avventura.

Tra romanticismo, suspense e atmosfere eleganti, il romanzo promette di conquistare gli amanti delle storie avventurose e sentimentali.

In “Una bussola per genitori imperfetti”, Francesca Cardini affronta uno dei temi più complessi e delicati della vita contemporanea: la genitorialità.

Il libro parte da un presupposto tanto semplice quanto liberatorio: nessun genitore è perfetto. Errori, insicurezze e momenti di difficoltà fanno parte del percorso di crescita di ogni famiglia.

Attraverso esempi concreti e riflessioni psicologiche, l’autrice analizza il modo in cui le ferite emotive dell’infanzia possano influenzare il rapporto con i propri figli. Il testo propone strumenti utili per sviluppare una relazione più consapevole e autentica, basata sull’ascolto, sulla presenza emotiva e sulla responsabilità educativa.

Il risultato è una guida che invita i genitori a crescere insieme ai propri figli, accettando la complessità dell’esperienza familiare.

Con “Tutte le ragazze mentono”, Piergiorgio Pulixi firma un thriller psicologico che scava nelle dinamiche delle comunità apparentemente tranquille.

La storia segue Melissa, una giovane donna convinta che la morte della sorella Denise non sia stata un suicidio, come sostiene la polizia. Determinata a scoprire la verità, decide di indagare da sola.

La sua ricerca la conduce in un mondo fatto di rivalità, segreti e bugie. Ogni nuova scoperta mette in discussione le versioni ufficiali e rivela quanto fragile possa essere la verità quando è nascosta dietro le apparenze.

Pulixi costruisce una narrazione intensa che riflette sui meccanismi sociali e sulle ombre che si nascondono nelle relazioni quotidiane.

“La cartomante di Versailles” è un romanzo storico ispirato alla figura reale di Marie-Anne-Adélaïde Lenormand, una delle cartomanti più celebri della storia.

La protagonista fugge da una vita che non le appartiene e trova a Parigi il luogo in cui costruire il proprio destino grazie al suo talento nel leggere il futuro. Il suo dono la conduce fino alla corte di Maria Antonietta, dove diventa consulente dell’aristocrazia.

Ma mentre la tensione politica cresce e la rivoluzione si avvicina, le predizioni di Adélaïde diventano sempre più pericolose.

Il romanzo intreccia storia, mistero e destino femminile in una narrazione ricca di fascino.

L’angelo della morte ”, Robert Bryndza — Newton Compton Editori

Con “L’angelo della morte”, Robert Bryndza torna con una nuova indagine della detective Erika Foster.

La vicenda inizia con la morte di un politico trovato senza vita nel proprio letto. Inizialmente il caso sembra semplice, ma quando altre persone vengono uccise con modalità simili diventa chiaro che Londra è alle prese con un serial killer.

Durante le indagini emergono dettagli inquietanti: alcune immagini di videosorveglianza mostrano figure identiche tra loro, alimentando il mistero. Bryndza costruisce un thriller serrato, ricco di tensione e colpi di scena.

Il sussurro della morte ”, Patricia Gibney — Newton Compton Editori

In “Il sussurro della morte”, Patricia Gibney riporta i lettori accanto alla detective Lottie Parker.

Quando una giovane donna viene trovata morta nella sua casa, l’indagine sembra inizialmente isolata. Ma un secondo omicidio con modalità simili fa emergere la possibilità di un serial killer.

Mentre la detective cerca di collegare gli indizi, la situazione si complica ulteriormente con la misteriosa scomparsa del suo compagno. Il romanzo combina suspense investigativa e tensione psicologica.

Con “Ne uccide più la penna… I casi di Hamish Macbeth”, torna il celebre poliziotto scozzese protagonista della fortunata serie cozy mystery.

Nel tranquillo villaggio di Lochdubh iniziano a circolare lettere anonime che minano la serenità della comunità. Quando una donna viene trovata morta, Hamish Macbeth capisce che dietro quelle lettere si nasconde qualcosa di molto più pericoloso. Tra ironia e mistero, il romanzo restituisce l’atmosfera unica delle Highlands.

Lo Zar ”, Stefano Massini — Einaudi

Con “Lo Zar”, Stefano Massini racconta l’ascesa politica di Vladimir Putin attraverso un potente monologo teatrale.

Il testo ripercorre l’infanzia del leader russo, la sua formazione e il percorso che lo porterà al centro della scena politica mondiale.

Massini costruisce una riflessione intensa sui meccanismi del potere e sulle dinamiche che trasformano un individuo in un simbolo politico.

Padri nostri ”, John Niven — Einaudi

In “Padri nostri”, John Niven racconta un’improbabile amicizia tra due uomini molto diversi tra loro.

Dan è uno sceneggiatore televisivo di successo ma profondamente insoddisfatto della propria vita. Jada è invece un piccolo criminale appena diventato padre per la sesta volta.

L’incontro tra i due cambia le loro esistenze e diventa il punto di partenza per una riflessione ironica e amara sulle fragilità maschili.

Tutti i racconti ”, Juan Carlos Onetti — SUR

Con “Tutti i racconti”, pubblicato da SUR, arriva finalmente una raccolta completa delle storie brevi di Juan Carlos Onetti, una delle voci più importanti della letteratura latinoamericana del Novecento.

I racconti, scritti tra il 1933 e il 1994, permettono di seguire l’evoluzione di uno scrittore capace di esplorare con grande profondità le contraddizioni dell’animo umano.

Molte storie sono ambientate nella città immaginaria di Santa María, un luogo simbolico in cui si intrecciano solitudini, desideri e illusioni. La prosa di Onetti, spesso definita esistenzialista e noir, restituisce con grande intensità la fragilità delle vite umane.