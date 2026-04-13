I libri in uscita dal 13 al 19 aprile attraversano generi e registri diversi, ma condividono una tensione profonda verso ciò che ci definisce davvero.

Si parla di identità, di passato che ritorna, di corpi e relazioni che cambiano. Si parla di desiderio, di perdita, di ricostruzione. Alcuni romanzi affondano nelle ferite familiari, altri esplorano il lato più oscuro dell’amore, altri ancora trasformano la memoria in racconto universale.

Dalla narrativa contemporanea internazionale a quella italiana, passando per il romance, il memoir e il dark, questa selezione restituisce un panorama ricco e sfaccettato. Sono libri che non si limitano a intrattenere, ma cercano di entrare nelle pieghe più intime dell’esperienza umana, mettendo in scena personaggi imperfetti, vulnerabili, spesso in bilico tra ciò che sono stati e ciò che potrebbero diventare.

9 libri novità in uscita da tenere d’occhio

Danielle Steel torna con un romanzo che mette al centro il legame materno e la possibilità di ricominciare anche dopo il trauma. La protagonista, Halley Holbrook, è una scrittrice di successo che, dopo la perdita del marito, si trova a fare i conti con un passato che credeva sepolto.

Il viaggio a Parigi, che dovrebbe rappresentare una pausa, diventa invece il momento in cui tutto riemerge. Un incontro, un crimine, una paura che riapre ferite profonde. Steel costruisce una storia in cui il dolore non è mai fine a se stesso, ma diventa il punto di partenza per una possibile rinascita.

Un romanzo che intreccia memoria, identità e conflitto, raccontando una storia familiare che si muove tra passato e presente. Al centro c’è Azriel, chef e custode di una tradizione che affonda le radici in un Mediterraneo condiviso.

Il cibo diventa linguaggio, memoria e resistenza. Ma la guerra irrompe nella quotidianità, trasformando ogni gesto in qualcosa di fragile. Il romanzo unisce dimensione intima e tensione politica, costruendo una narrazione che oscilla tra nostalgia e sopravvivenza.

Una Cenerentola in prima classe ” di Rebecca Hope e Tatiana Ohnyeva, Newton Compton

Un romance contemporaneo che gioca con l’immaginario della fiaba, trasportandolo nel mondo del lusso e del glamour. Ava Cunningham è una personal shopper alle prese con una missione impossibile: consegnare una rarissima Birkin al Met Gala.

Tra voli intercontinentali, imprevisti e incontri inaspettati, il romanzo costruisce una storia brillante e ironica. È una moderna riscrittura di Cenerentola, dove il sogno non passa più dalla magia, ma dalla capacità di reinventarsi.

“Compiti a casa” di Geoff Dyer, il Saggiatore

Un memoir che diventa racconto universale. Geoff Dyer ripercorre la propria infanzia e adolescenza nell’Inghilterra del dopoguerra, trasformando ricordi personali in una riflessione più ampia sulla società.

La scrittura è ironica, precisa, capace di cogliere nei dettagli quotidiani qualcosa di più grande. Non è solo la storia di una crescita individuale, ma il ritratto di un’epoca e delle sue trasformazioni.

Devozione ” di Charlotte Wood, Fazi Editore

Un romanzo intenso e contemplativo che affronta il tema del dolore e del distacco. La protagonista decide di allontanarsi dalla propria vita, intraprendendo un percorso che è insieme fuga e ricerca.

La scrittura di Charlotte Wood è essenziale ma profondissima. Il ritmo è lento, quasi ipnotico, e accompagna il lettore in una riflessione sul senso della vita, sulla perdita e sulla possibilità di trovare una nuova forma di equilibrio.

Un romanzo sospeso tra fiaba e realtà, ambientato in un villaggio armeno isolato dal mondo. La protagonista, Anatolia, è una donna che ha attraversato dolore e solitudine, ma che continua a resistere.

La narrazione intreccia le vite degli abitanti del villaggio, costruendo un mosaico fatto di storie, tradizioni e memoria collettiva. È un libro che parla di resilienza e comunità, con una scrittura che mescola leggerezza e profondità.

Angelina ” di Ciriaco Offeddu, Bompiani

Un romanzo a due voci che racconta una storia familiare segnata da un trauma profondo. Assunta e Angelina, madre e figlia, vivono vite separate da un evento che ha cambiato tutto.

Offeddu costruisce una narrazione intensa e dolorosa, che indaga il rapporto tra memoria, identità e violenza. È una storia di perdita, ma anche di possibilità, in cui il passato continua a influenzare il presente.

Un romanzo confessione che attraversa la vita di Tosca, raccontata in prima persona. Dall’infanzia alla maturità, la protagonista ripercorre le tappe della propria esistenza, tra relazioni, ambizioni e contraddizioni.

La scrittura è diretta, emotiva, capace di restituire la complessità di un percorso umano fatto di scelte difficili e desideri irrisolti. È una storia che mette al centro la costruzione dell’identità.

Un dark romance che mescola thriller e tensione emotiva. La protagonista, Arabella, si muove in un mondo fatto di segreti e pericoli, circondata da figure maschili ambigue e magnetiche.

La narrazione gioca con il desiderio e il rischio, costruendo una storia in cui ogni scelta può diventare fatale. È un romanzo che punta sull’intensità e sull’atmosfera.

Bloodless ” di Lara Celasio, Sperling & Kupfer

Un romanzo che esplora il confine tra amore e ossessione. Luce Marino è una protagonista segnata dal passato, costretta a confrontarsi con un legame che non ha mai davvero superato.

Il rapporto con Livio Parisi è il cuore della storia. È un legame complesso, fatto di attrazione e tensione, in cui il desiderio si intreccia con il dolore. Il romanzo costruisce una forte intensità emotiva, mettendo in scena una relazione che sfida ogni definizione semplice.