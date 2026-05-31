Libri in uscita dal 1 al 7 Giugno 2026

La prima settimana di giugno porta in libreria storie molto diverse tra loro, ma accomunate da una caratteristica precisa: parlano di identità, memoria e appartenenza. C’è chi torna nei luoghi della propria infanzia per fare i conti con il passato, chi indaga delitti che affondano le radici nella storia, chi cerca una seconda possibilità nell’amore…

La prima settimana di giugno porta in libreria storie molto diverse tra loro, ma accomunate da una caratteristica precisa: parlano di identità, memoria e appartenenza. C’è chi torna nei luoghi della propria infanzia per fare i conti con il passato, chi indaga delitti che affondano le radici nella storia, chi cerca una seconda possibilità nell’amore e chi prova a comprendere un mondo sempre più difficile da interpretare. Dai grandi nomi della narrativa internazionale alle voci italiane più interessanti del momento.

10 libri da leggere nella prima settimana di giugno

“La casa turca”, di Açelya Yönaç, Neri Pozza Bloom

Asena Bulut torna a Istanbul dopo venticinque anni di assenza. Ha costruito una carriera da scrittrice in Occidente, ma il ritorno nella città natale la costringe a confrontarsi con una ferita mai chiusa: la scomparsa del fratello, giornalista e attivista politico.

Tra le strade della metropoli turca, il romanzo intreccia memoria personale e storia collettiva, raccontando il rapporto complesso con le proprie radici.

Un libro che parla di migrazioni, identità multiple e appartenenze frammentate, il affronta una domanda che riguarda milioni di persone: si può davvero lasciare il luogo da cui si proviene senza continuare a portarlo dentro di sé?

“Brillare”, di Silvia Dai Pra’, Mondadori

Nel paese immaginario di Greto, tra le Alpi Apuane e le cave di marmo, la scomparsa di un uomo riporta a galla tensioni familiari mai risolte. Bianca è tornata nel luogo da cui aveva cercato di fuggire per costruirsi una vita diversa, ma il passato sembra sempre pronto a reclamarla.

Silvia Dai Pra’ costruisce un romanzo corale che parla di famiglia, provincia, aspettative e libertà personale.

il libro riflette su un tema sempre più discusso tra le nuove generazioni, quello del rapporto con il luogo d’origine e con i modelli familiari che spesso influenzano le scelte di vita anche in età adulta.

“Close to You”, di Marica Mantice, Sperling & Kupfer

Lexie è una ragazza brillante che ha sempre vissuto sentendosi diversa dagli altri. Logan è il ragazzo perfetto agli occhi della cittadina in cui vive. Quando le loro strade si incrociano, entrambi scoprono che dietro le apparenze si nascondono fragilità profonde.

Tra scuola, segreti, paure e desideri, nasce una storia d’amore che prova a raccontare la complessità della crescita.

Il romanzo affronta temi come la pressione sociale, la salute mentale e il bisogno di sentirsi accettati, questioni centrali per molti adolescenti e giovani adulti contemporanei.

“Come sorelle”, di Elisa Bellero, edizioni e/o

Negli anni Trenta, in un piccolo borgo della provincia veronese, Teresa ed Ester crescono come sorelle, condividendo giochi, sogni e rituali. Quando il destino offre a una di loro la possibilità di andarsene, il legame che sembrava indissolubile inizia lentamente a incrinarsi.

Elisa Bellero racconta una storia di affetti, colpa e rimpianto che attraversa decenni.

il romanzo esplora i rapporti femminili e quelle relazioni che spesso segnano una vita intera più di molte storie d’amore. Un tema che la narrativa contemporanea sta finalmente riportando al centro.

“La danza del lupo”, di Giuseppe Festa, Longanesi

Nei Monti Sibillini viene ritrovato il corpo di una biologa all’interno della tana di un lupo. A indagare è Alma Rovere, giovane ufficiale dei carabinieri dotata di una memoria assoluta che le permette di ricordare ogni dettaglio della propria vita.

Le indagini conducono verso antichi segreti e misteri sepolti tra boschi e montagne.

il libro unisce thriller e natura, mostrando quanto il rapporto tra essere umano e ambiente sia diventato uno dei grandi temi culturali del nostro tempo.

“Alabama 1963”, di Ludovic Manchette e Christian Niemiec, Clichy

Nel pieno degli anni della segregazione razziale americana, una serie di ragazze nere scompare nel silenzio quasi totale delle istituzioni. A cercare la verità saranno un investigatore bianco, alcolizzato e razzista, e una donna nera che rifiuta di accettare l’indifferenza generale.

Un noir storico che racconta un’America attraversata da tensioni profonde.

Mentre il dibattito sulle discriminazioni e sui diritti civili continua a occupare il centro della scena pubblica, questo romanzo ricorda quanto sia importante non dimenticare le ferite della storia.

“Assoluzione”, di Jeff VanderMeer, Einaudi

L’universo dell’Area X torna ad aprirsi ai lettori con un nuovo capitolo che è insieme prequel e prosecuzione della celebre saga.

Biologi, creature misteriose, eventi inspiegabili e una realtà che sembra deformarsi continuamente accompagnano il lettore in un viaggio inquietante dove nulla è davvero ciò che appare.

VanderMeer continua a interrogarsi sul rapporto tra essere umano, tecnologia e natura. Questioni che diventano sempre più urgenti in un presente segnato da crisi ambientali e trasformazioni profonde.

“Brushed with Love”, di Fearne Hill, Triskell Edizioni

Clem è uno scrittore in crisi che trascorre un’estate cercando di rimettere insieme i pezzi della propria vita. Ragnar è un uomo che ha deciso di tenere tutti a distanza. Tra un finto fidanzamento, una casa sul mare e sentimenti inattesi, nasce una storia che mette in discussione le certezze di entrambi.

Un romance LGBTQ+ che punta molto sui personaggi e sulle emozioni.

Racconta il bisogno di vulnerabilità in una società che spesso premia il controllo e la distanza emotiva, mostrando come l’intimità possa diventare una forma di coraggio.

“Cadavere nei ghiacci”, di Satu Rämö, Newton Compton Editori

La detective Hildur e il collega Jakob si trovano a indagare sulla morte di un politico locale avvenuta tra i paesaggi gelidi dell’Islanda. Dietro il caso emergono vecchi segreti e vicende che affondano le radici nel passato.

Il fascino dei paesaggi nordici si unisce a un’indagine ricca di tensione.

il Nordic Noir continua a conquistare i lettori perché racconta comunità apparentemente perfette dietro le quali si nascondono inquietudini universali, molto simili a quelle delle nostre società contemporanee.

“Il cadavere nel lago”, di Matthew Costello e Neil Richards, Giunti

A Cherringham, piccolo villaggio inglese ormai familiare agli appassionati della serie, una festa destinata a celebrare un gemellaggio internazionale si trasforma in tragedia quando il sindaco francese viene ritrovato morto nel lago.

Jack Brennan e Sarah Edwards tornano a indagare in un caso che sembra semplice ma che nasconde più di una sorpresa.

il successo dei cozy crime dimostra quanto molti lettori cerchino storie capaci di offrire mistero e intrattenimento senza rinunciare al comfort delle ambientazioni familiari e dei personaggi ricorrenti.

La prima settimana di giugno si muove così tra generi molto diversi, dal thriller al romance, dalla narrativa storica alla letteratura più intimista. A colpire è soprattutto la presenza di romanzi che parlano di memoria, appartenenza e identità, temi che continuano a interrogare il nostro presente e che trovano nella narrativa uno degli strumenti più efficaci per essere raccontati.