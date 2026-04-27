Libri in uscita dal 27 aprile al 3 maggio

Le uscite dei libri dal 27 aprile al 3 maggio raccontano proprio questo: il bisogno di narrare ciò che siamo, attraverso generi diversi ma con una stessa tensione verso il senso. Quello che colpisce è la varietà delle prospettive. C’è chi guarda al passato per dare forma a un trauma, chi costruisce intrecci oscuri dentro…

Le uscite dei libri dal 27 aprile al 3 maggio raccontano proprio questo: il bisogno di narrare ciò che siamo, attraverso generi diversi ma con una stessa tensione verso il senso.

Quello che colpisce è la varietà delle prospettive. C’è chi guarda al passato per dare forma a un trauma, chi costruisce intrecci oscuri dentro città vive, chi esplora il desiderio e le sue derive, chi immagina mondi governati dalla magia e chi, invece, si confronta con la realtà più concreta, fatta di relazioni familiari, scelte difficili e identità in trasformazione.

È una settimana che mette insieme romanzi capaci di intrattenere e storie che chiedono di essere ascoltate con attenzione. Libri che si leggono per evasione e altri che restano perché toccano qualcosa di più profondo.

10 libri da non perdere tra emozioni, mistero e grandi storie



Le uscite di questa settimana mostrano quanto la narrativa contemporanea sia capace di muoversi tra registri diversi senza perdere intensità. Ogni libro offre un accesso differente al mondo, che sia attraverso la memoria, il desiderio, la paura o la ricerca di senso.

Scegliere cosa leggere diventa allora un modo per capire di cosa abbiamo bisogno. E forse è proprio questa la forza dei libri: offrirci storie diverse, ma tutte necessarie.

“L’estate indiana del ’76”, di Angelo Floramo, Bottega Errante Edizioni

Un romanzo che racconta il terremoto del Friuli del 1976 da un punto di vista insolito, quello di un bambino. Tra paura e immaginazione, realtà e fantasia, la tragedia si trasforma in un racconto di crescita. Le macerie diventano scenari di avventura, le tende militari accampamenti indiani, mentre il mondo adulto crolla e si ricompone sotto uno sguardo che non smette di reinventare. Un libro che mescola memoria e invenzione, trasformando un evento storico in un’esperienza intima e universale.

“È di te che si parla”, di Marco Vichi, Guanda

Una raccolta di racconti che attraversa emozioni, epoche e situazioni diverse, mantenendo sempre un filo diretto con il lettore. Marco Vichi costruisce storie che parlano di amore, rimpianti, coraggio e fragilità, alternando toni ironici e momenti più malinconici. Ogni racconto è uno specchio in cui riconoscersi, perché ciò che viene narrato riguarda sempre, in qualche modo, chi legge. Un libro che invita a riflettere su ciò che si è stati e su ciò che si potrebbe ancora diventare.

“Il diavolo nel palazzo”, di Alessandro Maurizi, Mondadori

Un giallo storico ambientato nella Verona di fine Ottocento, dove due delitti apparentemente distanti si rivelano collegati. Tra indagini parallele, segreti e personaggi fuori dagli schemi, emerge una squadra di investigatori non ufficiali che si muove ai margini della legalità. Il romanzo intreccia mistero e ricostruzione storica, creando un’atmosfera cupa e coinvolgente, in cui la verità si nasconde dietro apparenze ingannevoli e relazioni complesse.

“Badlands. Incantevole tentazione”, di Stefania S., Newton Compton Editori

Una storia d’amore intensa e conflittuale, costruita sul contrasto tra due personalità opposte. Juliet e Alexander si incontrano in un contesto familiare che li costringe a condividere lo stesso spazio, dando vita a una relazione fatta di tensione, attrazione e segreti. Il romanzo esplora il desiderio adolescenziale, la scoperta di sé e il bisogno di essere compresi, mantenendo un ritmo serrato e coinvolgente.

“L’ascesa di Caos”, di Emanuela Scarpelli, Fabbri

Un fantasy che intreccia magia, destino e identità. Teodora, priva di poteri ma determinata a dimostrare il proprio valore, si ritrova coinvolta in una missione segreta all’interno di un’accademia magica. Tra profezie, alleanze instabili e sentimenti proibiti, la protagonista dovrà scoprire chi è destinato a riportare il Caos nel mondo. Un romanzo che unisce azione e introspezione, con un forte focus sulla crescita personale.

“Anime azzurre”, di Alessandro Botteon, Bompiani

Un romanzo di formazione ambientato tra le Dolomiti, dove due giovani provenienti da mondi diversi si incontrano e si trasformano a vicenda. Johann vive in una valle isolata, mentre Alicia arriva da un trauma che l’ha costretta a fuggire. In questo spazio sospeso tra natura e silenzio, nasce un legame che mette in discussione le loro certezze. Una storia delicata e intensa sul cambiamento, il dolore e la possibilità di rinascere.

“Le cose di cui io e mia madre non parliamo”, a cura di Michele Filgate, Mondadori

Un’antologia di saggi che esplora il rapporto tra madri e figli attraverso voci diverse, intime e spesso dolorose. I contributi affrontano temi come il silenzio, la distanza emotiva, il trauma e la riconciliazione. Il libro nasce da un’esigenza personale dell’autrice e si trasforma in un coro collettivo che restituisce la complessità di uno dei legami più profondi e ambivalenti. Una lettura potente, capace di toccare corde universali.

“Confessioni di una vittima dello shopping”, di Radhika Jha, Sellerio

Un romanzo che indaga il lato oscuro del consumismo attraverso la storia di Kayo, una donna che costruisce la propria identità attraverso gli oggetti. Tra lusso, desiderio e dipendenza, il racconto mostra come il bisogno di appartenenza e riconoscimento possa trasformarsi in ossessione. Una narrazione intensa e attuale, che riflette sulle dinamiche sociali e psicologiche legate al consumo.

“Città d’ombre”, di Aro Sáinz De La Maza, Bompiani

Un thriller ambientato a Barcellona, dove un omicidio spettacolare dà il via a una serie di delitti inquietanti. L’ispettore Milo Malart si trova a inseguire un assassino che sembra costruire i suoi crimini come opere simboliche. La città diventa parte integrante della narrazione, con le sue luci e le sue ombre. Un romanzo teso e atmosferico, capace di tenere alta la suspense fino all’ultima pagina.

“Ci sono anche i giorni di primavera”, di Mélissa Da Costa, Rizzoli

Una storia d’amore che nasce da un evento traumatico. Dopo un incidente che cambia radicalmente la sua vita, François si trova a dover ricostruire sé stesso, mentre la sua compagna decide di restargli accanto. Il romanzo esplora il significato dell’amore quando tutto cambia, mettendo al centro la fragilità e la forza dei legami umani. Una narrazione emotiva e intensa, che interroga il senso della vicinanza.