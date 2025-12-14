15 libri di Natale per bambini e ragazzi: un regalo di lettura e valori

Cari genitori, colleghi e appassionati di letteratura per l’infanzia e non solo, il Natale è molto più di una festa: è un tempo sospeso, ricco di magia, di attesa e di storie da raccontare. È un momento in cui i cuori sembrano aprirsi di più, in cui la solidarietà, l’amore e il rispetto diventano protagonisti delle nostre giornate. Tra luci scintillanti e alberi addobbati, non c’è dono più bello di un libro, capace di trasportare chi lo riceve in mondi lontani, di farlo sognare, ma anche di lasciargli insegnamenti preziosi.

Regalare un libro a Natale, soprattutto a bambini e ragazzi, non è solo un gesto di affetto, ma un invito a scoprire la bellezza della lettura e dei valori che essa porta con sé. Attraverso i libri, i più piccoli possono esplorare temi fondamentali come l’amicizia, la famiglia, la diversità e il rispetto per il prossimo. Ogni racconto è un’opportunità per riflettere, emozionarsi e, soprattutto, crescere.

In questa lista, troverete dieci libri speciali, pensati per accompagnare i bambini e i ragazzi durante le festività. Storie che riscaldano il cuore, che fanno riflettere e che regalano momenti di autentica meraviglia. Dai grandi classici ai racconti moderni, ogni libro è stato scelto con cura per il messaggio che trasmette e per la capacità di toccare corde profonde nell’animo dei giovani lettori.

15 libri di Natale consigliati per bambini e ragazzi

Siete pronti a scoprire quali tesori di carta e inchiostro si nascondono sotto l’albero di Natale? Ecco i nostri consigli di lettura per queste festività.

Storie della buonanotte per bambine ribelli di Elena Favilli

Un bestseller per le bambine ribelli di tutto il mondo: sognate più in grande, puntate più in alto, lottate con più energia. E, nel dubbio, ricordate: avete ragione voi. Da Serena Williams a Malala Yousafzai, da Rita Levi Montalcini a Frida Kalo, da Margherita Hack a Michelle Obama, sono 100 le donne raccontate in queste pagine e illustrate da 60 illustratrici provenienti da tutto il mondo. 100 esempi di forza e coraggio al femminile, per tutte le donne, grandi e piccole, che puntano sempre in alto. Età di lettura: da 6 anni.

Questo libro affronta con delicatezza e poesia temi attuali e importanti come la diversità, la famiglia, l’inclusione e l’amicizia. Attraverso la storia di Timéo, un bambino di origine africana adottato da due papà, il lettore è accompagnato a comprendere che l’amore è ciò che rende una famiglia, indipendentemente da chi la componga. Quando Timéo incontra Febo, scopre che a separarli non è la diversità di colore della pelle o il fatto di avere due papà, ma una barriera linguistica che viene superata grazie alla Lingua dei Segni Italiana.

Lettura ideale per insegnare ai bambini il rispetto per le differenze, abbattere pregiudizi e mostrare l’importanza della comunicazione, anche non verbale. Offre una visione inclusiva della società e un messaggio di speranza e amore universale.

Diario di una schiappa di Jeff Kinney

La serie dei Diario di una sci È inverno, fa freddo e le feste si avvicinano. I programmi di Greg? Starsene al calduccio in casa, ovviamente. Peccato che Mamma e Papà abbiano altri piani: una bella vacanza di famiglia su un’isola tropicale è quello che ci vuole. Spiagge, sole, delfini, gite in barca: un vero paradiso. Già, solo che stiamo parlando di Greg e della sua famiglia. Non penserete mica che fili tutto alla grande, vero? Basta finire dalla parte sbagliata dell’isola, e la vacanza da panico è pronta a cominciare! Età di lettura: da 11 anni.

Un classico della letteratura natalizia, Lo schiaccianoci trasporta i lettori in un regno incantato fatto di dolci, sogni e magia. Racconta la storia di Clara, che riceve uno schiaccianoci come regalo di Natale e si ritrova coinvolta in un’avventura fantastica per salvare il giocattolo trasformato in principe.

È una storia che alimenta l’immaginazione e insegna il valore del coraggio e dell’altruismo. Perfetto per far vivere ai bambini l’atmosfera magica del Natale e insegnare loro a credere nei sogni, che sono una forza motrice per affrontare le difficoltà della vita.

La storia del Grinch, che cerca di rubare il Natale ma alla fine scopre il valore dell’amore e della comunità, è una lezione di vita travestita da racconto divertente e colorato. I bambini si affezionano facilmente al burbero protagonista, imparando che anche i cuori più chiusi possono aprirsi con la gentilezza. Una lettura che insegna che il Natale non è fatto di cose materiali, ma di affetto, condivisione e spirito di comunità. Inoltre, il linguaggio brillante e le illustrazioni accattivanti lo rendono perfetto per i più piccoli.

I crimini di Grindelwald di J.K. Rowling

A sventare il crudele piano di conquista di Grindelwald troviamo un giovane Albus Silente, che recluta tra le sue fila il suo ex-studente di Hogwarts che già avevamo trovato nel primo film di “Animali fantastici”: Newt Scamander. Il secondo di una serie di cinque film partita con Animali Fantastici e dove trovarli, Illustrato con le meravigliose immagini di MinaLima, contiene sorprendenti richiami alle storie di Harry Potter che faranno la gioia dei fan sia dei libri sia dei film, chiarendo e approfondendo eventi all’origine del Magico Mondo. Età di lettura: da 10 anni.

Questo racconto parla di un bambino che, alla vigilia di Natale, sale su un treno diretto al Polo Nord. Il viaggio lo conduce a scoprire l’importanza di credere, non solo in Babbo Natale, ma in ciò che il Natale rappresenta: la magia, la speranza e la meraviglia. Una lettura che invita i bambini a mantenere viva la loro capacità di meravigliarsi e a credere nei sogni. È perfetto per creare l’atmosfera natalizia e trasmettere un messaggio di speranza e fiducia, ideale per il periodo delle feste.

La storia segue un piccolo topolino che, con grande entusiasmo, scrive una lettera a Babbo Natale. Attraverso le sue avventure, il libro trasmette il messaggio che il Natale non è solo ricevere, ma anche donare e condividere con gli altri. Insegna ai bambini il valore dell’altruismo e della generosità, in un linguaggio semplice e coinvolgente, perfetto per i più piccoli. Le illustrazioni calde e accoglienti rendono la lettura un’esperienza piacevole e intima.

Ispirato a una fiaba russa, questo libro poetico racconta la storia di una bambina creata con la neve, che sembra prendere vita. Ambientato nei freddi paesaggi dell’Alaska, il racconto è intriso di magia, malinconia e speranza. Perfetto per lettori un po’ più grandi, La bambina di neve tocca temi universali come la resilienza, il desiderio di famiglia e il legame con la natura. Una storia che commuove e incanta.

La notte prima della notte prima di Natale di Richard Scarry

A Felicittà c’è aria di festa: la neve fiocca leggera, le strade brillano di luci e decorazioni e in piazza scintilla un magnifico abete… Che cosa succede? Sta arrivando Natale! E porterà tanti doni e gioia a Sandrino, a Zigo-Zago e a tutti i loro simpatici amici. Bellissime illustrazioni e tanta dolcezza in questo piccolo capolavoro di Richard Scarry. Età di lettura: da 3 anni.

Questa è una storia commovente sull’amore, l’accettazione e la diversità. Un gatto promette a una gabbianella morente di prendersi cura del suo uovo e di insegnare al piccolo a volare. Il viaggio che ne segue è un inno all’accoglienza e alla capacità di andare oltre le differenze. Una lettura perfetta per Natale, perché celebra i valori dell’amicizia e dell’altruismo. Insegna che le differenze non solo vanno accettate, ma possono arricchire le nostre vite.

Rodari trasporta i lettori in un pianeta dove il Natale dura tutto l’anno. Il libro esplora tematiche profonde come l’uguaglianza, la solidarietà e la pace, in un linguaggio leggero e pieno di fantasia. Stimola la creatività e l’immaginazione dei bambini, invitandoli al tempo stesso a riflettere su temi importanti come la giustizia sociale e la collaborazione.

La trasformazione di Ebenezer Scrooge, un uomo avaro e solitario che riscopre il valore della generosità, è una lezione universale. Il racconto mostra come il Natale possa essere un’occasione per rinnovarsi e riconnettersi con il prossimo. Insegna ai bambini che non è mai troppo tardi per cambiare e che la bontà e l’amore verso gli altri portano gioia anche a noi stessi. È una lettura ricca di significato per tutte le età.

La magica storia di Re Artù di Paola Zannoner

Per tutti i bambini appassionati di saghe e storie avventurose questo libro è un vero e proprio tesoro: fra tornei e duelli, prodi cavalieri e infide donzelle, il giovane Artù impara a regnare, aiutato dal saggio Merlino e circondato dai suoi amici fidati, primo fra tutti ser Lancillotto. Ma non mancano l’incantevole Ginevra, la crudele Morgana e la prodigiosa Excalibur. Ecco quello che troverete in un libro antico e nuovo nello stesso tempo, in una riscrittura dal ritmo incalzante e dal linguaggio moderno. Età di lettura: da 10 anni.

Basato sul folklore svedese, racconta di una volpe affamata e di un Tomte (un piccolo folletto) che la aiuta a trovare il cibo. È una storia di gentilezza e condivisione che scalda il cuore. Perfetto per una serata natalizia in famiglia, questo racconto insegna il valore della compassione e della generosità, anche verso chi è diverso da noi.