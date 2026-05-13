“Le mie stanze” di Franco Buffoni pubblicato da Marcos y Marcos, il libro è molto più di un memoir tradizionale. È un viaggio dentro la memoria personale, culturale e sentimentale di uno dei più importanti poeti, traduttori e intellettuali italiani contemporanei. Un’opera che attraversa l’infanzia, la formazione, la scoperta della sessualità, la letteratura, la politica e…

“Le mie stanze” di Franco Buffoni pubblicato da Marcos y Marcos, il libro è molto più di un memoir tradizionale. È un viaggio dentro la memoria personale, culturale e sentimentale di uno dei più importanti poeti, traduttori e intellettuali italiani contemporanei. Un’opera che attraversa l’infanzia, la formazione, la scoperta della sessualità, la letteratura, la politica e la trasformazione della società italiana, utilizzando le stanze come metafora centrale dell’identità.

Franco Buffoni è una figura fondamentale della cultura italiana degli ultimi decenni. Poeta, saggista, traduttore e docente universitario, ha dedicato gran parte della sua opera alla riflessione sul linguaggio, sul corpo, sulla memoria e sull’esperienza queer. Nei suoi libri convivono rigore intellettuale e vulnerabilità emotiva, attenzione filologica e dimensione autobiografica.

In “Le mie stanze” questa doppia anima emerge con particolare forza. Il libro diventa infatti una sorta di mappa esistenziale costruita attraverso luoghi, abitazioni, viaggi e ricordi che segnano le varie età della vita. Ogni stanza custodisce una trasformazione, un dolore, una scoperta o una perdita.

“Le mie stanze”: un’autobiografia queer che attraversa il Novecento italiano

“Le mie stanze” di Franco Buffoni, Marcos y Marcos

Fin dalle prime pagine Buffoni chiarisce la natura del progetto.

“Le mie stanze” non è un’autobiografia lineare, ma una successione di quadri grandangolari, quasi fotografici. Le stanze inizialmente sono reali, concrete: le case dell’infanzia, gli appartamenti familiari, le camere attraversate durante gli anni della formazione. Poi però si trasformano gradualmente in spazi interiori, luoghi simbolici della memoria e della coscienza.

La scrittura procede per associazioni, ritorni, immagini improvvise.

È una narrazione che non vuole ordinare il passato ma evocarlo, restituendo al lettore il modo in cui la memoria realmente funziona: per frammenti, dettagli, ossessioni, illuminazioni improvvise.

Uno degli aspetti più intensi del libro riguarda il racconto dell’omosessualità vissuta nell’Italia del secondo Novecento.

Buffoni affronta questo tema senza mai cadere nella retorica confessionale. Racconta piuttosto il peso del silenzio, della clandestinità, della necessità di nascondersi in un Paese che per lungo tempo ha costretto le identità queer all’invisibilità.

Nel testo compare infatti un’espressione estremamente significativa: “l’omosessualità nascosta perché altro non si poteva fare”.

Dentro questa frase c’è un’intera generazione.

C’è il trauma di chi ha dovuto vivere la propria identità come qualcosa da occultare. Ma c’è anche la nascita di una consapevolezza politica e culturale che attraversa tutto il libro.

“Le mie stanze” diventa così anche un documento prezioso sulla storia queer italiana. Emergono figure centrali come Mario Mieli, simbolo del movimento omosessuale italiano degli anni Settanta, e tutta una geografia culturale fatta di incontri, relazioni e militanza.

Ma il libro non si limita alla dimensione politica.

Uno degli elementi più riusciti è proprio il modo in cui Buffoni intreccia continuamente esperienza privata e riflessione letteraria. Le passioni per la poesia, la traduzione e la cultura europea attraversano ogni pagina. La letteratura non appare mai come semplice ornamento intellettuale, ma come uno strumento di sopravvivenza emotiva.

Le stanze diventano allora anche stanze della lingua.

Luoghi in cui il protagonista costruisce sé stesso attraverso libri, autori e parole. È significativo che nel testo convivano continuamente memoria fisica e memoria culturale: le case familiari si intrecciano ai versi poetici, ai riferimenti filosofici, agli incontri con grandi figure della cultura italiana.

Dal punto di vista stilistico, Buffoni sceglie una lingua elegantissima ma mai fredda.

La prosa è colta, precisa, attraversata da un’ironia malinconica che rende il racconto profondamente umano. Non c’è compiacimento nostalgico. Anzi, il libro sembra continuamente interrogarsi sul senso stesso del ricordare.

Che cosa resta davvero delle persone che siamo stati?

Forse soltanto frammenti. Oggetti. Stanze. Atmosfere.

Ed è qui che il libro assume anche una dimensione universale. Perché, pur raccontando un’esperienza molto specifica, “Le mie stanze” parla in realtà di qualcosa che riguarda tutti: il rapporto tra identità e memoria.

Le abitazioni descritte da Buffoni non sono semplici ambienti domestici. Sono contenitori di tempo. Ogni stanza conserva tracce delle persone che l’hanno attraversata, dei desideri vissuti, delle paure, degli amori e delle perdite.

C’è un passaggio particolarmente potente nella riflessione finale del libro: i mobili destinati a sopravvivere ai loro proprietari. È un’immagine semplice ma devastante. Gli oggetti rimangono mentre le vite scompaiono. Le case trattengono una memoria silenziosa che continua a esistere anche dopo di noi.

Ed è impossibile non leggere in questa idea anche una riflessione sul corpo, sull’età e sul tempo che passa.

Buffoni scrive infatti da una prospettiva profondamente consapevole della maturità e del disincanto. Ma il suo non è mai uno sguardo cinico. È piuttosto lo sguardo di chi osserva la propria vita cercando di comprenderne i legami invisibili.

Il libro riesce così a essere contemporaneamente memoir, romanzo di formazione, riflessione queer, diario culturale e meditazione filosofica sul tempo.

Anche la struttura frammentata contribuisce alla sua forza.

In un’epoca ossessionata dalla linearità narrativa e dalla velocità, Buffoni sceglie invece la dispersione controllata della memoria. Chiede al lettore di entrare nelle sue stanze senza una mappa precisa, accettando il rischio di perdersi tra ricordi, luoghi e immagini.

E proprio in questo smarrimento emerge la verità più profonda del libro: l’identità non è mai qualcosa di compatto o definitivo. È fatta di stratificazioni, di ritorni, di ferite e di trasformazioni continue.

“Le mie stanze” è dunque molto più di un’autobiografia letteraria.

È un’opera che racconta il Novecento italiano da una prospettiva intima e queer, ma anche una riflessione universale sulla memoria e sulla costruzione del sé. Un libro che unisce poesia, filosofia e autobiografia con una naturalezza rara nella narrativa contemporanea italiana.

E soprattutto è un testo capace di lasciare nel lettore una sensazione precisa: quella di aver attraversato non soltanto la vita di un autore, ma un intero paesaggio emotivo e culturale fatto di stanze, corpi, libri e ricordi che continuano a sopravvivere dentro chi li ha abitati.