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Lady cinema va in Corea Il libro che ti fa capire davvero i K-Drama

Alessia Alfonsi

23 Marzo 2026

“Lady cinema va in Corea” di Caterina Liverani è una guida femminista al K-cinema: tra film, serie e K-drama, un viaggio per capire il successo globale della Corea.

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Lady cinema va in Corea Il libro che ti fa capire davvero i K-Drama

Con “Lady cinema va in Corea”, ci immergiamo direttamente negli ultimi anni del cinema della Corea del Sud che è diventata un punto di riferimento globale per l’immaginario contemporaneo. Serie come Crash Landing on You, The Glory o Extraordinary Attorney Woo hanno conquistato milioni di spettatori su Netflix, mentre film come Parasite hanno ridefinito il concetto stesso di cinema internazionale.

Ma cosa c’è davvero dietro questo successo? È solo una questione di estetica, ritmo narrativo e produzioni impeccabili, oppure esiste un cambiamento più profondo nel modo di raccontare il mondo?

È proprio a queste domande che prova a rispondere Lady cinema va in Corea di Caterina Liverani, un saggio che va oltre la superficie del fenomeno K e scava nelle sue radici culturali, politiche e soprattutto femministe.

Questo libro non è solo una guida al cinema coreano, ma uno strumento per imparare a leggere immagini, storie e personaggi che ormai fanno parte della nostra quotidianità.

“Lady cinema va in Corea. Guida femminista al k-cinema”, Caterina Liverani, Le plurali

“Lady cinema va in Corea. Guida femminista al k-cinema” di Caterina Liverani, pubblicato da Le plurali, è un viaggio lucido e appassionato dentro uno dei fenomeni culturali più importanti degli ultimi anni.

Il punto di forza del libro sta nel suo sguardo: non si limita a raccontare il cinema coreano, ma lo interpreta attraverso una prospettiva femminista, mettendo al centro le autrici, le registe e le narrazioni che stanno trasformando il panorama audiovisivo.

Liverani parte dalle pioniere, come Park Nam-ok, per arrivare alle registe contemporanee che stanno ridefinendo il linguaggio cinematografico e televisivo coreano. Questo percorso permette di comprendere come il cambiamento non sia improvviso, ma il risultato di un’evoluzione lunga e complessa.

Uno degli aspetti più interessanti è il modo in cui il libro dialoga implicitamente con i K-drama che oggi dominano le piattaforme streaming. Serie apparentemente lontane dal cinema d’autrice diventano, alla luce di questa analisi, parte di un ecosistema narrativo più ampio.

Pensiamo a come i personaggi femminili siano cambiati: non più semplici figure romantiche o stereotipi, ma soggetti complessi, contraddittori, spesso in conflitto con le strutture sociali. Questo è evidente tanto nel cinema quanto nelle serie più popolari.

Il libro ci aiuta a leggere questi cambiamenti. Ci mostra come il successo globale dei contenuti coreani sia legato anche alla loro capacità di raccontare tensioni universali: il lavoro, la famiglia, il corpo, il potere.

Allo stesso tempo, Liverani non rinuncia a un approccio divulgativo. Il testo è accessibile, ricco di riferimenti ma mai accademico in senso chiuso. Anzi, accompagna il lettore con esempi concreti, suggerimenti e “chiavi di lettura” che rendono l’esperienza di visione più consapevole.

Un altro elemento fondamentale è il concetto di riappropriazione narrativa. Il cinema coreano d’autrice, soprattutto quello femminile e queer, sta lentamente sottraendo spazio agli sguardi dominanti per costruire nuove rappresentazioni.

In questo senso, “Lady cinema va in Corea” diventa anche un libro politico, nel senso più ampio del termine: invita a interrogarsi su chi racconta le storie e su come queste storie influenzano il nostro modo di vedere il mondo.

Non è un caso che il fenomeno K sia esploso proprio in un momento storico in cui il pubblico globale cerca narrazioni diverse, più inclusive e meno prevedibili.

Il libro di Liverani offre quindi qualcosa di raro: non solo informazioni, ma strumenti critici. Dopo averlo letto, guardare un K-drama o un film coreano non sarà più la stessa cosa.

Perché questo libro è perfetto se ami i K-Drama 

Se guardi serie coreane su Netflix o altre piattaforme, questo libro è esattamente quello che ti manca.

Perché? Perché ti insegna a leggere ciò che vedi. Ti aiuta a capire: perché certi personaggi femminili funzionano così bene, perché alcune storie sembrano più intense rispetto alle produzioni occidentali,  come il contesto culturale coreano influisca sulle narrazioni. Non è una semplice guida, ma una lente. Una lente che trasforma lo spettatore passivo in un lettore attivo delle immagini. Ed è proprio questo il suo valore più grande.

Chi è Caterina Liverani

Caterina Liverani è una studiosa e divulgatrice che si occupa di cinema, cultura visuale e rappresentazioni di genere. Il suo lavoro si muove tra analisi critica e racconto accessibile, con l’obiettivo di rendere il cinema uno strumento di comprensione del presente.

Con “Lady cinema va in Corea” riesce a intercettare perfettamente un fenomeno contemporaneo e a restituirlo in modo chiaro, coinvolgente e necessario.

Perché leggere questo libro oggi

Viviamo in un momento in cui il consumo di immagini è continuo, veloce, spesso superficiale. Guardiamo serie, film, contenuti senza fermarci davvero a riflettere su ciò che vediamo. Questo libro fa esattamente il contrario: rallenta lo sguardo.

Ci insegna che dietro ogni storia c’è una struttura, una visione, un’ideologia. E che capire queste dinamiche significa anche capire meglio noi stessi. Se ami il cinema, se ami i K-drama, ma soprattutto se vuoi andare oltre la superficie, “Lady cinema va in Corea” è una lettura imprescindibile.

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