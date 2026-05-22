Labbazia degli incubi lo straordinario almanacco gotico di uno dei massimi esperti del gotivo vittoriano

Il gotico continua a esercitare un fascino potentissimo perché parla delle paure che la società prova continuamente a nascondere. Mostri, fantasmi, vampiri, castelli in rovina e doppi inquietanti non appartengono soltanto alla letteratura del passato. Sono immagini che ritornano costantemente nella cultura contemporanea, dal cinema alle serie tv, fino alla narrativa più recente. “L’abbazia degli…

Il gotico continua a esercitare un fascino potentissimo perché parla delle paure che la società prova continuamente a nascondere. Mostri, fantasmi, vampiri, castelli in rovina e doppi inquietanti non appartengono soltanto alla letteratura del passato. Sono immagini che ritornano costantemente nella cultura contemporanea, dal cinema alle serie tv, fino alla narrativa più recente. “L’abbazia degli incubi” di Franco Pezzini parte proprio da questa consapevolezza e costruisce un grande viaggio dentro l’immaginario gotico europeo.

Pubblicato da Agenzia Alcatraz, il volume si presenta come una sorta di almanacco visionario dedicato al gotico romantico tra il 1750 e il 1850, ma ridurlo a semplice saggio sarebbe limitante. Pezzini intreccia letteratura, arte, cinema, filosofia e cultura popolare dentro un percorso ricchissimo di riferimenti, curiosità e connessioni inattese.

Franco Pezzini è considerato da anni uno dei maggiori studiosi italiani del fantastico e del gotico vittoriano. Saggista, traduttore e divulgatore culturale, ha dedicato gran parte del suo lavoro all’analisi delle figure simboliche del fantastico moderno, dal vampiro a Sherlock Holmes, passando per il romanticismo nero e le grandi ossessioni della cultura europea. Ed è proprio questa competenza sterminata a rendere “L’abbazia degli incubi” un libro tanto affascinante.

Pezzini non si limita infatti a spiegare il gotico. Lo attraversa, lo mette in scena, quasi lo trasforma in esperienza narrativa. Il lettore entra così dentro una vera e propria fantasmagoria culturale popolata da castelli, rivoluzioni, sedute mesmeriche, vampiri, demoni romantici, illusionisti, archetipi letterari e fantasmi dell’inconscio europeo.

“L’abbazia degli incubi”: Franco Pezzini racconta il gotico come specchio delle nostre paure

“L’abbazia degli incubi”, di Franco Pezzini, Agenzia Alcatraz

Tra la metà del Settecento e l’Ottocento il mondo occidentale cambia radicalmente volto. Rivoluzioni politiche, guerre napoleoniche, trasformazioni industriali e crisi spirituali modificano profondamente il modo in cui gli esseri umani percepiscono sé stessi e la realtà. È proprio in questo periodo che nasce il gotico moderno.

“L’abbazia degli incubi” prende avvio da qui, mostrando come il fantastico non sia mai stato semplice evasione, ma una risposta culturale alle inquietudini della modernità. Il gotico diventa allora il linguaggio attraverso cui l’Occidente racconta il proprio smarrimento davanti al crollo delle certezze religiose, sociali e filosofiche.

Il libro si sviluppa attraverso ventisette “fabulations”, piccoli mondi narrativi dedicati a temi, autori e immagini fondamentali dell’immaginario gotico e romantico. Franco Pezzini passa così da Sade a Charles Nodier, da Ann Radcliffe a Balzac, dal vampirismo alle fantasie napoleoniche, intrecciando continuamente letteratura alta, folklore e cultura visuale.

Uno degli aspetti più interessanti del volume riguarda proprio il suo approccio trasversale. Pezzini evita il tono accademico rigido e costruisce invece un saggio che conserva continuamente il piacere del racconto. Il lettore ha l’impressione di muoversi dentro una grande lanterna magica ottocentesca, popolata da apparizioni, simboli e figure inquietanti.

Il gotico emerge così come qualcosa di molto più profondo di un semplice genere letterario. Diventa una modalità di guardare il mondo, una forma culturale capace di parlare del desiderio, della paura, della morte, della sessualità repressa e delle crisi dell’identità moderna.

Molto affascinanti risultano le pagine dedicate al rapporto tra gotico e inconscio. Pezzini mostra infatti come molte figure del fantastico romantico anticipino temi che verranno poi elaborati dalla psicoanalisi e dalla modernità novecentesca. Il doppio, il perturbante, il vampiro e il mostruoso diventano strumenti per raccontare le zone oscure della mente umana.

Il volume riesce anche a costruire continui ponti con il presente. Pur concentrandosi sul periodo compreso tra Settecento e Ottocento, “L’abbazia degli incubi” dimostra quanto l’immaginario gotico continui ancora oggi a influenzare cinema, narrativa e cultura pop contemporanea. Molte delle nostre ossessioni collettive nascono proprio in quel laboratorio culturale romantico.

Particolarmente riuscita è la capacità di Pezzini di alternare ironia e profondità critica. Alcuni capitoli affrontano temi complessi e stratificati, ma mantengono sempre una leggerezza narrativa che rende il libro accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al gotico. Ed è probabilmente questa una delle qualità più preziose del saggio: riuscire a divulgare senza banalizzare.

L’apparato di riferimenti culturali è vastissimo. Letteratura, pittura, teatro, proto cinema e folklore si intrecciano continuamente dentro una rete di connessioni che restituisce tutta la ricchezza del fantastico europeo. Pezzini dimostra quanto il gotico sia stato un fenomeno internazionale e trasversale, capace di attraversare culture diverse mantenendo intatta la propria forza simbolica.

Anche il titolo del libro risulta perfettamente evocativo. L’abbazia richiama immediatamente gli spazi tipici del gotico classico, luoghi di mistero, rovina e memoria, mentre gli “incubi” diventano metafora delle paure collettive che continuano ad abitare l’immaginario occidentale.

Agenzia Alcatraz pubblica così un volume che rappresenta qualcosa di raro nel panorama editoriale italiano contemporaneo: un grande saggio divulgativo sul fantastico capace di unire competenza critica, passione narrativa e riflessione culturale.

“L’abbazia degli incubi” è molto più di un libro sul gotico. Franco Pezzini costruisce una vera esplorazione dell’immaginario europeo, mostrando come mostri, fantasmi e creature fantastiche continuino ancora oggi a raccontare le paure, i desideri e le contraddizioni della modernità.