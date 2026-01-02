“La stanza in fondo”: Martín Gaite e il mistero della memoria

“La stanza in fondo” inizia come certi sogni che sembrano avere già una regia. Temporale, lampi, una casa vigile. La protagonista, una scrittrice che si firma C., sente arrivare un visitatore vestito di nero: cappello largo, presenza calma, tono da appuntamento fissato da tempo. Dice di volerle fare un’intervista. La scena si offre come un patto immediato con il lettore: la domanda non riguarda l’identità dell’uomo, riguarda ciò che il suo ingresso sblocca.

Perché l’intervista, qui, è una porta. Spinge la scrittrice a parlare e, mentre parla, a “vedere” di nuovo. I ricordi non arrivano in fila: arrivano per attrazione, per urto, per dettagli che prendono luce. Oggetti, stanze, frasi imparate da ragazza, timori educati a diventare buone maniere. Il romanzo prende la memoria e la tratta come materia narrativa, viva e imprevedibile.

Di cosa parla davvero “La stanza in fondo”

Ridurre il libro a una trama significa tradirne la temperatura. La storia sta tutta nella conversazione, e nel modo in cui quella conversazione scava. L’uomo in nero fa domande come se cercasse un punto preciso; C. risponde come rispondono le persone quando si accorgono che un ricordo cambia forma mentre lo pronunciano.

Nel fondo si sente la Spagna della dittatura franchista e del suo dopo, non come “sfondo” storico, ma come educazione intima: disciplina, controllo sociale, lingua che misura ogni parola. La protagonista ripercorre l’infanzia e la giovinezza dentro una cultura che ha insegnato a sussurrare, a rimandare, a tenere per sé. E proprio per questo il romanzo diventa un racconto sul parlare: chi parla, come parla, quando smette di farlo.

La casa come mente, la stanza come archivio

Il titolo è una mappa. La “stanza in fondo” è un luogo domestico e insieme mentale: uno spazio dove finiscono le cose che restano in sospeso, i frammenti che non trovano posto nel racconto ufficiale di sé. Nel libro, quel fondo funziona da archivio emotivo e da difesa. Mettere qualcosa “in fondo” serve a vivere il presente; tornare in fondo serve a capire che cosa si è pagato, per vivere così.

Martín Gaite lavora con un gotico quotidiano, fatto di salotti, corridoi, luci che tremano, oggetti che sembrano sapere più di chi li possiede. La tensione non cerca il colpo di scena: cresce nella sensazione che ogni ricordo porti con sé una seconda versione, più scomoda, più vera.

Sogno lucido e metaromanzo

C. è una scrittrice: quindi ogni ricordo si intreccia con il fatto stesso di scrivere. La memoria diventa racconto mentre accade, e il racconto modifica la memoria. È una delle modernità più forti del romanzo: l’idea che l’identità si costruisca anche con le frasi che scegliamo, con ciò che lasciamo implicito, con le scene che ripetiamo nella testa finché diventano “la” versione.

L’uomo in nero, allora, smette di essere solo un personaggio: diventa un metodo. Entra, interroga, sposta i mobili interiori. Il libro assomiglia a un thriller della coscienza, dove la posta in gioco è capire come un’epoca fabbrica le persone che la attraversano.

Un classico del secondo Novecento spagnolo

In Spagna “El cuarto de atrás” è considerato uno dei titoli centrali del secondo Novecento, anche per il modo in cui fonde autobiografia, invenzione e clima storico senza trasformarsi in romanzo a tesi. Viene spesso ricordato anche per il Premio Nacional ricevuto alla fine degli anni Settanta.

A distanza di decenni, il libro continua a ricomparire nelle mappe culturali e nei bilanci critici: “El País”, per esempio, lo include in una selezione dedicata ai grandi libri spagnoli dell’ultimo mezzo secolo.

Che cosa resta quando finisce la notte

Alla fine “La stanza in fondo” lascia una specie di evidenza adulta: il romanzo mostra come una storia personale possa diventare storia collettiva senza trasformarsi in monumento. Fa emergere un punto semplice e feroce: ogni epoca educa anche l’intimità, decide quali paure diventano normali, quali desideri si tengono bassi, quali parole si imparano a evitare. E quando una scrittrice riapre quella stanza, la letteratura fa la sua cosa migliore: accende una luce dove, per anni, si era imparato a stare al buio.