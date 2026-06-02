“La stanza illuminata”: Colette e la ricerca della luce anche nei momenti più difficili

Colette ha attraversato guerre, scandali, amori complicati e trasformazioni profonde senza smettere mai di osservare il mondo con curiosità. Per lei scrivere non era soltanto raccontare una storia. Era un modo per restare viva dentro le cose, anche quando il mondo sembrava perdere colore. Ne “La stanza illuminata”, raccolta pubblicata da Oligo e tradotta da…

Colette ha attraversato guerre, scandali, amori complicati e trasformazioni profonde senza smettere mai di osservare il mondo con curiosità.

Per lei scrivere non era soltanto raccontare una storia. Era un modo per restare viva dentro le cose, anche quando il mondo sembrava perdere colore.

Ne “La stanza illuminata”, raccolta pubblicata da Oligo e tradotta da Silvia Carraro, la scrittrice francese torna a parlare di fragilità umane, piccoli gesti quotidiani e persone che cercano un motivo per continuare ad andare avanti mentre attorno tutto cambia.

“La stanza illuminata” di Colette e la capacità di trovare luce nelle vite comuni

“La stanza illuminata”, di Colette, traduzione e cura di Silvia Carraro, Oligo

Le pagine di questo libro si muovono dentro un’Europa segnata dalla Grande Guerra, ma Colette evita il tono solenne o drammatico. Guarda invece ciò che resta nelle case, nei corpi, nei silenzi e nelle abitudini delle persone comuni. Le sue protagoniste non cercano grandezza. Cercano equilibrio, dignità, respiro. È qui che emerge la forza della scrittura di Colette.

L’autrice francese osserva donne che imparano a resistere senza proclami, che continuano a vivere nonostante la povertà, le perdite e le privazioni materiali. Donne che trovano conforto nella natura, negli animali, nella maternità o persino in una stanza illuminata nel momento giusto.

La sua sensibilità nasce proprio da questa attenzione verso ciò che spesso passa inosservato. Un gesto, una finestra aperta, il rumore della pioggia, una voce familiare possono diventare dettagli enormi perché restituiscono alle persone la sensazione di esistere ancora.

Molto bello è anche il modo in cui la letteratura, nel libro, diventa uno spazio mentale di salvezza.

Per Colette la cultura non è qualcosa di distante o elitario. È una forma di presenza. Un modo per non lasciarsi schiacciare dalla brutalità del mondo.

E questo rende “La stanza illuminata” un libro estremamente contemporaneo.

Anche nei momenti più difficili, i personaggi cercano ancora segni di bellezza. Non una bellezza astratta o perfetta, ma qualcosa di semplice e concreto: la continuità della vita, la possibilità di amare, il contatto con la natura, la capacità di provare stupore.

La scrittura di Colette conserva sempre una delicatezza molto fisica. I suoi racconti parlano di corpi stanchi, di fame, di paure, ma anche di odori, colori, animali, paesaggi e sensazioni tattili. Tutto appare vivo. Ed è probabilmente questo il motivo per cui continua a essere una figura così importante nella letteratura europea.

Colette è stata una donna che ha costruito la propria identità attraverso la scrittura, attraversando epoche e giudizi senza rinunciare alla propria voce. Ha trasformato la sensibilità in uno strumento di libertà personale.

Ne “La stanza illuminata” questa dimensione emerge continuamente.

Anche quando racconta scene di guerra o di difficoltà economica, Colette lascia sempre spazio a una possibilità di rinascita. Non ingenua, non romantica, ma profondamente umana.

Il libro mostra inoltre quanto l’autrice fosse capace di passare dall’ironia alla malinconia con naturalezza. Alcuni racconti conservano infatti un umorismo sottile, quasi inatteso, che alleggerisce il dolore senza cancellarlo.

“La stanza illuminata” è un libro che invita a rallentare. A guardare ciò che spesso ignoriamo. A capire che anche nei periodi più bui esistono persone capaci di custodire piccoli frammenti di luce.

Colette riesce a farlo senza retorica e senza bisogno di grandi effetti narrativi. Le basta osservare la vita mentre accade.

Chi è Colette?

Colette, pseudonimo di Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954), è stata una delle più importanti scrittrici francesi del Novecento, celebre per la sua capacità di raccontare il desiderio, la libertà femminile e le sfumature più intime delle relazioni umane.

Nata in Borgogna, raggiunse la notorietà con la serie di Claudine, inizialmente pubblicata sotto il nome del marito Willy, prima di affermarsi come autrice autonoma. Giornalista, attrice, artista di varietà e romanziera, visse un’esistenza anticonformista che sfidò molte convenzioni del suo tempo.

Tra le sue opere più celebri figurano Chéri, La gatta e Gigi, da cui sarebbe stato tratto il celebre musical. Prima donna in Francia a ricevere funerali di Stato, Colette continua a essere letta per la modernità del suo sguardo, capace di esplorare con straordinaria sensibilità il corpo, l’amore, il passare del tempo e il desiderio di autodeterminazione.