“La pigrizia non esiste”: perché continuiamo a sentirci in colpa quando ci fermiamo?

La pigrizia non esiste, pubblicato da Accento. Psicologo sociale e ricercatore, Price parte da una domanda semplice ma destabilizzante: siamo davvero pigri oppure abbiamo imparato a considerare tale qualsiasi momento in cui non stiamo producendo qualcosa? Il libro nasce da un’esperienza personale. L’autore racconta di aver seguito alla lettera tutto ciò che la società gli…

La pigrizia non esiste, pubblicato da Accento. Psicologo sociale e ricercatore, Price parte da una domanda semplice ma destabilizzante: siamo davvero pigri oppure abbiamo imparato a considerare tale qualsiasi momento in cui non stiamo producendo qualcosa?

Il libro nasce da un’esperienza personale. L’autore racconta di aver seguito alla lettera tutto ciò che la società gli chiedeva: studiare, laurearsi, costruire una carriera brillante, essere sempre efficiente. Aveva raggiunto gli obiettivi che si era prefissato, eppure il risultato non era la soddisfazione promessa, ma un crescente stato di esaurimento fisico e mentale. Da quella crisi prende avvio una riflessione che intreccia psicologia, sociologia, neuroscienze e testimonianze personali per smontare uno dei miti più radicati della cultura contemporanea.

La Pigrizia non esiste, di Devon Price, Accento editore

Secondo Devon Price, la pigrizia non è un tratto stabile della personalità. È piuttosto un’etichetta che attribuiamo agli altri, o a noi stessi, quando non comprendiamo le ragioni profonde di un comportamento.

Una persona che rimanda continuamente un’attività potrebbe essere sopraffatta dall’ansia, dalla depressione, dal burnout o semplicemente da condizioni di vita che rendono difficile affrontare nuovi impegni. Eppure, invece di chiederci cosa stia succedendo, preferiamo ricorrere a una spiegazione semplice e rassicurante: è pigra.

L’autore definisce questo meccanismo la “bugia della pigrizia”. Una narrazione culturale che permette di attribuire ogni difficoltà alla mancanza di volontà individuale, evitando di interrogarsi sulle condizioni economiche, sociali e psicologiche che influenzano il comportamento umano.

In questo senso il libro invita a cambiare completamente prospettiva: dietro l’apparente inattività esiste quasi sempre una storia che merita di essere ascoltata.

Perché lavoriamo sempre di più?

Uno degli aspetti più interessanti del volume riguarda il rapporto tra produttività e identità personale.

Price osserva come oggi molte persone lavorino più di quanto abbiano mai fatto le generazioni precedenti. Oltre all’impiego principale si aggiungono spesso lavori extra, formazione continua, reperibilità costante e la pressione, alimentata anche dai social network, di dover trasformare ogni talento o passione in una possibile fonte di reddito.

La conseguenza è una progressiva scomparsa del tempo improduttivo, quello dedicato semplicemente al riposo, alla contemplazione o alle relazioni.

Il problema, sottolinea l’autore, non è l’impegno in sé. Il rischio nasce quando il valore personale viene misurato esclusivamente attraverso ciò che si produce. Se la produttività diventa l’unico criterio con cui giudicare il successo di una vita, qualsiasi pausa viene percepita come una colpa.

È un meccanismo che alimenta un circolo vizioso: più risultati otteniamo, più sentiamo di doverne raggiungere altri. La soddisfazione dura pochissimo e lascia immediatamente spazio alla ricerca del traguardo successivo.

Burnout, senso di colpa e salute mentale

Negli ultimi anni parole come burnout, esaurimento emotivo e stress cronico sono entrate stabilmente nel dibattito pubblico. Devon Price interpreta questi fenomeni come il sintomo di una cultura che considera il riposo una debolezza anziché una necessità biologica.

Il libro mostra come molte persone continuino a lavorare anche quando il corpo e la mente inviano segnali evidenti di affaticamento. Si ignorano la stanchezza, l’ansia e le difficoltà di concentrazione nella convinzione che basti impegnarsi ancora di più.

Secondo l’autore, questa mentalità produce effetti profondi sulla salute mentale. Non soltanto aumenta il rischio di esaurimento psicologico, ma porta anche a vivere il tempo libero con senso di colpa. Riposare smette di essere un diritto e diventa qualcosa da giustificare.

Price invita invece a considerare il recupero come parte integrante di qualsiasi attività umana. Nessuno può mantenere prestazioni elevate senza alternare momenti di impegno e momenti di pausa.

Una critica alla cultura della performance

Il saggio non si limita all’esperienza individuale, ma allarga lo sguardo alla società contemporanea.

Negli ultimi decenni si è diffusa l’idea che ogni persona sia interamente responsabile del proprio successo. Se non raggiunge determinati obiettivi, il problema viene attribuito esclusivamente alla sua volontà. Questa visione meritocratica estrema finisce però per ignorare le profonde disuguaglianze di partenza e le differenti condizioni di salute, reddito, istruzione e sostegno familiare.

La retorica della produttività assoluta diventa così uno strumento che spinge le persone a colpevolizzarsi continuamente.

Price non invita certo a rinunciare alle proprie ambizioni. Propone piuttosto di ridefinire il significato del successo, separandolo dalla quantità di lavoro svolto.

Un libro che parla anche del nostro rapporto con la tecnologia

Tra gli elementi più attuali affrontati nel volume c’è il ruolo delle tecnologie digitali.

Smartphone, piattaforme social e strumenti di lavoro rendono possibile essere sempre reperibili. La distinzione tra tempo professionale e tempo personale si fa sempre più sottile, alimentando la sensazione di non poter mai interrompere davvero il flusso delle attività.

Anche la formazione continua contribuisce a questa pressione. L’idea che si debba costantemente acquisire nuove competenze genera l’impressione di essere sempre in ritardo rispetto a un traguardo che continua ad allontanarsi.

Il libro invita quindi a recuperare un rapporto più equilibrato con il tempo, riconoscendo che il valore di una persona non coincide con il numero di ore trascorse a lavorare.

Consigli pratici senza ricette miracolose

Uno dei meriti del saggio è evitare le formule motivazionali tanto diffuse nei manuali di self help.

Price non promette di insegnare come diventare più produttivi né propone tecniche per lavorare ancora di più. Al contrario, suggerisce strategie per riconoscere i segnali del sovraccarico, imparare a stabilire limiti, accettare il riposo e costruire una relazione più sana con il lavoro.

Le numerose interviste raccolte nel volume mostrano come esperienze molto diverse condividano spesso la stessa radice: la convinzione di non fare mai abbastanza.

Leggere La pigrizia non esiste

La pigrizia non esiste è un saggio che arriva in un momento storico in cui la produttività sembra essere diventata il principale parametro con cui valutiamo noi stessi e gli altri. Devon Price invita a mettere in discussione questa convinzione senza negare l’importanza dell’impegno o della responsabilità personale. Il suo obiettivo è ricordare che il benessere non nasce dall’accumulare continuamente risultati, ma dalla capacità di riconoscere anche i propri limiti.

Il libro risulta particolarmente interessante per chi si occupa di psicologia, educazione e organizzazione del lavoro, ma parla anche a chiunque abbia sperimentato almeno una volta quella sensazione di colpa che accompagna il semplice gesto di fermarsi.

Più che un elogio dell’inattività, La pigrizia non esiste è un invito a liberarsi da un’idea distorta della produttività e a recuperare un principio che la cultura contemporanea tende spesso a dimenticare: il riposo non è il contrario del lavoro, ma una delle condizioni necessarie perché una vita possa dirsi davvero equilibrata.