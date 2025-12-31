Nasce la reeding challenge di Libreriamo. Negli ultimi anni si sente spesso parlare di reading challenge, o sfide di lettura. Ma cos’è davvero una reading challenge?

Non è una gara. Non è una classifica. E soprattutto non è un modo per “leggere di più a tutti i costi”. Una reading challenge è un patto con se stessi: scegliere di leggere con intenzione, lasciandosi guidare da temi, domande, stati d’animo. È un modo per uscire dalla comfort zone senza trasformare la lettura in performance.

Per questo nasce la prima Reading Challenge Libreriamo: non per riempire scaffali, ma per attraversare storie che ci cambiano. Dodici mesi, dodici libri, dodici direzioni diverse. Non importa quando inizi. Importa come leggi.

Se decidete di partecipare ed essere coinvolti in questo progetto, taggate libreriamo sui suoi canali social e condividete insieme a tutta la community le varie letture affinché diventi davvero un posto dove confrontarsi con persone che leggono davvero.

Reading challenge di Libreriamo: 12 libri per 12 temi

1.

Reading challenge. Un libro che ti ha sempre intimidito

Quel classico che rimandi da anni. Quel romanzo “troppo importante”, “troppo difficile”, “non è il momento”. È il momento adesso.

Spunto: un grande classico del Novecento, un autore che “tutti dovrebbero leggere”, un libro che ti fa paura solo a guardarlo.

2.

Un libro che parla di una famiglia (imperfetta)

La famiglia come luogo di amore, conflitto, silenzi e traumi. Perché nessuna famiglia è davvero normale.

Spunto: saghe familiari, romanzi generazionali, storie di legami che stringono e soffocano.

3.

Un libro scritto da una voce femminile che non conoscevi

Non “una donna famosa”, ma una voce nuova. La letteratura cresce quando allarghiamo lo sguardo.

Spunto: autrici contemporanee, scrittrici dimenticate, voci internazionali poco tradotte.

4.

Un libro che ti ha fatto cambiare idea su qualcosa

Politica, amore, lavoro, identità, corpo, società. Se un libro non ti mette in crisi, a volte non basta.

Spunto: saggi narrativi, romanzi scomodi, storie che non offrono risposte facili.

5.

Un libro ambientato in un luogo che non hai mai visitato

La lettura come viaggio. Senza biglietti, senza valigie.

Spunto: paesi lontani, città invisibili, mondi culturali diversi dal tuo.

6.

Un libro che parla di desiderio

Non solo amore romantico. Desiderio di essere visti, di fuggire, di cambiare vita. Il desiderio è una forza narrativa potentissima.

Spunto: romanzi sull’identità, sulla passione, sulle scelte che bruciano.

7.

Un libro che ti ha fatto compagnia

Non deve essere “importante”. Deve essere necessario. A volte il valore di un libro è esserci al momento giusto.

Spunto: comfort book, riletture, storie che sanno accogliere.

8.

Un libro che parla di lavoro, potere o denaro

Perché anche questo è letteratura. E spesso dice molto più di quanto pensiamo.

Spunto: romanzi sul capitalismo, sull’ambizione, sul prezzo del successo.

9.

Un libro che ha a che fare con il passato

Storico, autobiografico, familiare o collettivo. Per capire chi siamo, bisogna guardare indietro.

Spunto: romanzi storici, memorie, storie di epoche che parlano ancora al presente.

10.

Un libro che ti ha fatto rallentare

Non tutto deve essere divorato. Alcuni libri chiedono tempo, silenzio, attenzione.

Spunto: scritture dense, poetiche, contemplative.

11.

Un libro che parla di amicizia

L’amore cambia, l’amicizia resta (o lascia cicatrici). È uno dei legami più potenti e meno raccontati.

Spunto: romanzi corali, storie di legami profondi, amicizie che salvano o distruggono.

12.

Un libro che ti sei regalato senza sentirti in colpa

Senza doverlo giustificare. Senza spiegazioni. Perché leggere è anche piacere puro.

Spunto: quel libro che volevi da tempo, e basta.

Come partecipare (davvero)

Non serve leggere un libro al mese. Non serve rispettare l’ordine. Non serve finire tutto.

La Reading Challenge Libreriamo non misura il numero di pagine, ma il modo in cui ti sei lasciata o lasciato attraversare dalle storie. Puoi annotare, sottolineare, abbandonare, ricominciare. Ogni lettura vale se ti ha lasciato qualcosa.

Questa non è una sfida contro il tempo. È una sfida contro la superficialità. La Reading Challenge Libreriamo nasce per ricordare che leggere non è accumulare titoli, ma fare spazio dentro di sé. Dodici libri sono sufficienti per cambiare un anno. A volte ne basta uno solo. Il resto lo farà la lettura. E il tempo che le concederai.