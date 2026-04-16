“La malinconia delle storie sospese” Solo le storie ci salveranno.

“La malinconia delle storie sospese” di Minsoo Kang, giunto fino a noi edito da Nord, è un romanzo che parla di morte, memoria e immaginazione, ma, sopratutto della nostra urgenza più profonda, ovvero trovare un senso al nostro destino e al mondo e nel mondo che sembra perderlo e non averlo più.

Non ricerchiamo un senso come fuga, ma come possibilità, come ultimo tentativo di dare forma e nome a quel caos che ci fa rimanere bloccati, mentre le cose ci scivolano via. Nasce proprio da questo il bisogno profondo di raccontano una storia, per rimanere nel mondo e non scomparire.

Un romanzo affascinante che è in grado di poterci accompagnare alla ricerca di quello che promette, trovare un senso al racconto, almeno, se non alla vita o al proprio percorso.

“La malinconia delle storie sospese”: Raccontare per sopravvivere: il potere delle storie tra mito e perdita

“La malinconia delle storie sospese” di Minsoo Kang, Nord. Tradotto da Federica Garlaschelli

Il cuore del romanzo è semplice e potentissimo: un cantastorie imprigionato, destinato a morire, che ha un’ultima possibilità di salvarsi raccontando una storia. Ma non una qualunque: una storia capace di trattenere la vita.

Da qui si apre una narrazione a incastro, stratificata, che attraversa tempi e dimensioni diverse. Il passato mitico si intreccia al presente, la leggenda si mescola alla Storia, e il racconto diventa l’unico filo che tiene insieme tutto.

Minsoo Kang costruisce un romanzo che ricorda le grandi tradizioni narrative, da Le mille e una notte alle strutture circolari del racconto orale, ma lo fa con una sensibilità contemporanea. Qui non si racconta per intrattenere, ma per sopravvivere.

Le storie diventano rifugio, ma anche responsabilità. Perché raccontare significa scegliere cosa salvare e cosa lasciare indietro.

Accanto al cantastorie, troviamo un altro personaggio fondamentale: uno storico contemporaneo, segnato dalla perdita della moglie. Il suo dolore è muto, immobile, incapace di trovare parole. E proprio qui il romanzo compie il suo gesto più forte: mettere in dialogo chi racconta per vivere e chi non riesce più a raccontare per andare avanti.

Due linee narrative lontane nel tempo, ma unite da una stessa domanda: come si sopravvive alla perdita?

La risposta di Kang non è mai didascalica, ma emerge lentamente, tra le pieghe del racconto. Le storie non salvano nel senso romantico del termine. Non cancellano il dolore. Ma lo trasformano. Gli danno forma, lo rendono dicibile.

E forse è proprio questo il punto: ciò che non si racconta, si perde due volte.

Dal punto di vista stilistico, il romanzo è affascinante. La lingua è evocativa, quasi ipnotica, capace di costruire immagini vivide e sospese. C’è una dimensione onirica costante, come se tutto accadesse in uno spazio intermedio tra realtà e immaginazione. Ma non è mai un esercizio di stile. Ogni scelta narrativa ha un peso emotivo preciso, è chiaro che Kang sia capace di scrivere e sopratutto, cosa non scontata, sa quello che scrive e come lo vuole comunicare.

Il titolo stesso, “La malinconia delle storie sospese”, racchiude il senso profondo del libro. Le storie sospese sono quelle non finite, quelle interrotte, quelle dimenticate. Ma sono anche le nostre: le vite che non si compiono come avevamo immaginato, i finali che non arrivano, le parole che restano bloccate.

Chi è Minsoo Kang

Minsoo Kang è uno scrittore e studioso sudcoreano, noto per la sua capacità di intrecciare storia, mito e narrazione contemporanea. Professore di storia, ha sviluppato una scrittura che riflette il suo approccio interdisciplinare: i suoi romanzi non sono mai solo storie, ma vere e proprie esplorazioni culturali e simboliche.

Con “La malinconia delle storie sospese”, Kang conferma la sua abilità nel costruire mondi narrativi complessi e stratificati, capaci di parlare a un pubblico ampio senza rinunciare alla profondità.