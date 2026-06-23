“La guaritrice ferita”, di Bebetta Campeti: come il dolore diventa una via di trasformazione spirituale

La guaritrice ferita è il libro dove Beretta Campati ripercorrere gli eventi che hanno segnato la sua esistenza, dove cerca di comprendere come una ferita possa diventare una soglia, come il dolore possa trasformarsi in conoscenza e come la ricerca di senso possa condurre una persona ben oltre i confini della propria cultura e delle…

La guaritrice ferita è il libro dove Beretta Campati ripercorrere gli eventi che hanno segnato la sua esistenza, dove cerca di comprendere come una ferita possa diventare una soglia, come il dolore possa trasformarsi in conoscenza e come la ricerca di senso possa condurre una persona ben oltre i confini della propria cultura e delle proprie certezze.

Nel panorama contemporaneo dedicato alla spiritualità, spesso dominato da formule rapide e promesse di benessere immediato, il libro di Bebetta Campeti sceglie una strada diversa. Qui non esistono scorciatoie. Esiste piuttosto un lungo percorso fatto di cadute, domande, crisi, incontri e rinascite. Un itinerario che attraversa continenti, tradizioni spirituali e discipline diverse, senza mai perdere di vista il centro della narrazione: la storia concreta di una donna che cerca di ricostruire se stessa.

Il risultato è un memoir che si colloca al confine tra autobiografia, saggio spirituale e racconto iniziatico, capace di parlare tanto a chi si interessa di sciamanesimo quanto a chi cerca una riflessione sul rapporto tra trauma e trasformazione.

“La guaritrice ferita. L’iniziazione sciamanica di una donna occidentale”, di Bebetta Campeti, Bompiani

La vicenda prende avvio in Venezuela, durante le riprese di un documentario dedicato al culto di María Lionza, una delle figure spirituali più importanti della tradizione popolare latinoamericana.

In quel contesto, la giovane Bebetta subisce una violenza destinata a cambiare radicalmente la sua esistenza. Non si tratta soltanto di una ferita fisica o psicologica. Quel trauma diventa il punto di rottura attraverso cui l’autrice è costretta a ripensare il proprio rapporto con il mondo, con il corpo e con la propria interiorità.

Campeti attraversa esperienze molto diverse tra loro, confrontandosi con maestri spirituali, pratiche meditative, tradizioni sciamaniche e percorsi di conoscenza provenienti da culture differenti. La sua esplorazione la conduce dagli stati modificati di coscienza agli insegnamenti orientali, dalla psicologia junghiana al buddhismo, dall’alchimia simbolica alle pratiche del tantra e dello yoga.

Il libro racconta quindi una lunga traversata interiore nella quale il dolore non viene negato o cancellato, ma osservato, attraversato e gradualmente trasformato.

L’archetipo del guaritore ferito

Uno dei concetti centrali del volume è quello del “guaritore ferito”, figura resa celebre dagli studi di Carl Gustav Jung.

Secondo questa prospettiva, chi attraversa una sofferenza profonda può sviluppare una particolare capacità di comprensione e di aiuto nei confronti degli altri. Non perché il dolore sia di per sé qualcosa di positivo, ma perché l’esperienza della ferita costringe a confrontarsi con aspetti dell’esistenza che spesso restano nascosti.

Campeti utilizza questo archetipo non come teoria astratta, ma come chiave interpretativa della propria vita.

Le difficoltà vissute diventano così il terreno da cui nasce una nuova consapevolezza. La sofferenza non viene idealizzata né romanticizzata, ma riconosciuta come parte di un processo che può condurre verso una comprensione più profonda di sé.

È probabilmente questo uno degli aspetti più interessanti del libro: la capacità di tenere insieme vulnerabilità e forza, fragilità e trasformazione, senza cadere nella retorica della guarigione facile.

Un viaggio tra culture e tradizioni spirituali

Uno degli elementi che rendono il volume particolarmente ricco è l’ampiezza delle esperienze raccontate.

La ricerca dell’autrice attraversa infatti mondi molto diversi tra loro. Sciamanesimo sudamericano, meditazione buddhista, filosofia taoista, pratiche energetiche, yoga e percorsi simbolici si intrecciano all’interno di una narrazione che mantiene sempre un forte radicamento autobiografico.

Non siamo di fronte a un manuale spirituale tradizionale. Campeti non propone un metodo universale né pretende di offrire risposte definitive.

Piuttosto racconta il proprio cammino, mostrando incontri, dubbi, intuizioni e momenti di crisi. Proprio questa dimensione personale contribuisce a rendere il libro più credibile e umano.

Il lettore non segue una teoria, ma una persona reale che cerca di orientarsi in territori complessi e spesso contraddittori.

Il femminile sacro e la ricerca dell’identità

Un altro tema importante riguarda il recupero del femminile.

Nel corso del libro, Campeti riflette infatti sulle eredità culturali che hanno segnato l’esperienza delle donne e sul modo in cui molte tradizioni spirituali possano offrire strumenti per riconnettersi con aspetti dimenticati o repressi dell’identità femminile.

La maternità, il corpo, l’intuizione e la dimensione simbolica assumono un ruolo centrale all’interno della narrazione.

Questa riflessione non si sviluppa però in chiave ideologica. Piuttosto emerge attraverso l’esperienza concreta dell’autrice, che cerca di comprendere il proprio posto nel mondo e di costruire un rapporto più autentico con se stessa.

Chi è Bebetta Campeti

Bebetta Campeti è giornalista, documentarista e studiosa di tradizioni spirituali. Nel corso della sua carriera ha viaggiato in numerosi Paesi entrando in contatto con culture, pratiche rituali e sistemi di pensiero molto diversi tra loro.

La sua attività professionale l’ha portata spesso a lavorare sul confine tra antropologia, spiritualità e racconto documentario. Questa esperienza emerge chiaramente anche nelle pagine del libro, dove la dimensione autobiografica si intreccia con l’osservazione culturale e con la riflessione simbolica.

La guaritrice ferita rappresenta probabilmente una delle sue opere più personali e intime, nella quale ricerca professionale ed esperienza esistenziale finiscono per coincidere.

Un memoir spirituale diverso dagli altri

Ciò che distingue questo libro da molti altri testi dedicati alla crescita personale è la sua complessità.

Campeti non propone formule miracolose né percorsi lineari. Al contrario, mostra quanto la ricerca spirituale possa essere faticosa, piena di contraddizioni e spesso accompagnata da nuove domande piuttosto che da risposte definitive.

Questa onestà narrativa costituisce uno dei punti di forza del volume.

Il lettore si trova davanti a una testimonianza autentica che non cerca di semplificare la complessità dell’esperienza umana, ma prova ad abitarla e a comprenderla.

La guaritrice ferita è un libro che parla di dolore, ma soprattutto di trasformazione. Attraverso una lunga ricerca che attraversa continenti, tradizioni spirituali e decenni di vita, Bebetta Campeti racconta il tentativo di dare un significato alle proprie ferite senza negarne la profondità.

Il risultato è un memoir intenso e coraggioso, capace di intrecciare autobiografia, psicologia, spiritualità e riflessione culturale. Più che una semplice testimonianza, il libro diventa una meditazione sul modo in cui gli esseri umani affrontano il trauma e cercano di trasformarlo in consapevolezza.

Per chi è interessato alle tradizioni spirituali, alla psicologia del profondo o ai racconti di rinascita personale, La guaritrice ferita offre una lettura ricca di spunti, nella quale il viaggio verso la guarigione non coincide con la cancellazione del dolore, ma con la capacità di integrarlo nella propria storia e di trasformarlo in una nuova forma di conoscenza.