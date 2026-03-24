“La forza dei pochi” il fantasy che sta conquistando i lettori

Negli ultimi anni il fantasy ha smesso di essere considerato solo un genere di intrattenimento per trasformarsi in uno spazio di riflessione complessa sul mondo contemporaneo. Temi come il controllo, l’identità, la manipolazione politica e la costruzione del potere emergono con sempre maggiore forza, avvicinando queste storie a una dimensione quasi filosofica.

“La forza dei pochi. The Strength of the Few” si inserisce perfettamente in questa nuova tendenza. Non è solo un romanzo avvincente, ma un’opera che interroga il lettore su cosa significhi davvero essere se stessi quando il mondo ci costringe a diventare altro.

Al centro della narrazione c’è Vis Telimus, un protagonista complesso, stratificato, diviso, letteralmente, in più versioni di sé. Una scelta narrativa che diventa subito metafora potente della frammentazione dell’identità.

“La forza dei pochi. The Strength of the Few” di James Islington, Fanucci Editore

Con “La forza dei pochi. The Strength of the Few”, secondo volume della saga iniziata con The Will of the Many, James Islington costruisce un universo narrativo ambizioso e profondamente originale.

La trama si sviluppa a partire da una premessa tanto affascinante quanto destabilizzante: il protagonista Vis viene diviso in tre versioni di sé, ciascuna collocata in una dimensione diversa Res, Obiteum e Luceum. Tre esistenze parallele, tre esperienze divergenti, un unico filo conduttore: la sopravvivenza.

Questa struttura narrativa non è solo un espediente spettacolare, ma il cuore stesso del romanzo. Islington utilizza la moltiplicazione del protagonista per esplorare le infinite possibilità dell’identità. Chi siamo davvero? Siamo il risultato delle nostre scelte o delle circostanze che ci modellano?

Vis è contemporaneamente tutto e il contrario di tutto: combattente, stratega, fuggitivo, figura politica. Amato e odiato, rispettato e temuto, ma soprattutto profondamente solo. Questa solitudine è uno degli elementi più riusciti del romanzo: non è solo una condizione emotiva, ma una conseguenza inevitabile del potere e della consapevolezza.

Accanto al tema dell’identità, emerge con forza quello del potere. La Gerarchia, che continua a vedere in Vis il Catenicus che conosceva, rappresenta un sistema rigido, incapace di comprendere il cambiamento. In questo senso, il romanzo diventa anche una riflessione sulla difficoltà delle istituzioni nel confrontarsi con ciò che sfugge al controllo.

Il ritmo narrativo è serrato, ma mai superficiale. Azione, intrighi politici e tensione costante si intrecciano con momenti di introspezione che danno profondità alla storia. Il risultato è un equilibrio raro tra spettacolo e pensiero.

Un altro elemento distintivo è l’ambientazione: il Labirinto, le dimensioni parallele, i congegni antichi. Tutto contribuisce a creare un senso di mistero e di minaccia costante. Il Cataclisma che incombe non è solo un evento futuro, ma una presenza latente che condiziona ogni scelta.

Islington dimostra una grande capacità di costruzione del mondo (worldbuilding), ma anche una sensibilità particolare nel tratteggiare i conflitti interiori. È proprio questa combinazione a rendere il romanzo così coinvolgente.

“La forza dei pochi” non è solo un seguito all’altezza del primo volume, ma un ampliamento significativo dell’universo narrativo. Alza la posta in gioco, complica le dinamiche e spinge il lettore a interrogarsi continuamente.

Chi è James Islington e perché è diventato un autore di culto

James Islington è uno degli autori fantasy contemporanei più apprezzati degli ultimi anni. Dopo il successo della trilogia The Licanius Trilogy, si è imposto come una voce capace di coniugare complessità narrativa e accessibilità.

La sua scrittura si distingue per: trame articolate ma sempre leggibili, costruzione di mondi dettagliata, forte attenzione ai dilemmi morali

Con la saga iniziata da The Will of the Many, Islington ha fatto un ulteriore salto di qualità, entrando nel panorama del fantasy più ambizioso e stratificato, spesso accostato a opere come quelle di Brandon Sanderson.

Perché leggere questo libro

“La forza dei pochi” è un romanzo che funziona su più livelli. È perfetto se cerchi: una storia avvincente e piena di colpi di scena, un protagonista complesso e lontano dagli stereotipi, un worldbuilding ricco e originale Ma soprattutto è un libro che lascia qualcosa.

Ci insegna che l’identità non è mai unica e stabile, ma frammentata, mutevole, costruita attraverso le scelte e le esperienze. Ci mostra che il potere ha sempre un costo, spesso legato alla solitudine e alla perdita.

E ci ricorda che, anche quando siamo divisi tra ciò che siamo e ciò che dobbiamo essere, esiste sempre una domanda fondamentale: quale versione di noi stessi siamo disposti a salvare?