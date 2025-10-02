Libri

“La casa in collina” di Cesare Pavese c’illumina sulla responsabilità

Jessica Quondamstefano

2 Ottobre 2025

Pavese, “La casa in collina”: guerra, colpa e responsabilità. Dalla “collina rifugio” alla storia che incalza: un classico più attuale che mai.

Share on WhatsApp Share on Telegram Share on Flipboard Share on Pinterest
“La casa in collina” di Cesare Pavese c’illumina sulla responsabilità

La casa in collina” è uno di quei classici impossibili da dimenticare: scritto nel 1948 da Cesare Pavese, mette in scena il momento in cui la Storia esilia il mito.

Un classico che illumina sulla responsabilità

Parla di Corrado, professore di chimica a Torino, che si rifugia “in collina” durante la guerra: un altrove fatto di piccoli rituali e di rassicurazioni che il tempo bellico manda in frantumi.

Corrado sceglie la collina mentre la città è sotto le bombe, perché pare come resistere; ma l’8 settembre, l’armistizio, la RSI spingono Corrado fuori dal nascondiglio. Tutto intorno, gli altri scelgono per lui: Cate, i compagni dell’osteria, persino Dino, il figlio di lei; e Corrado è costretto a guardare in faccia le proprie esitazioni.

Quel movimento dal mito alla storia – dai cicli naturali alle date incise – è il cuore del libro. Non a caso “La casa in collina” esce insieme a “Il carcere” nel volume Prima che il gallo canti (Einaudi, novembre 1948): due racconti lunghi che dialogano su solitudine, responsabilità e guerra.

“Ogni guerra è una guerra civile”

La frase più citata del romanzo – “Per questo ogni guerra è una guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene chiede ragione” – non è uno slogan: è la diagnosi morale di un testimone che non riesce a sottrarsi allo sguardo.

Pavese lega colpa e somiglianza: il caduto non è un altro assoluto, è uno di noi che torna a chiedere conto.

Questa consapevolezza attraversa tutta la trama: Corrado vede (la retata all’osteria, gli amici portati via, le scelte degli altri), tace, esita, e quel silenzio si fa senso di colpa. Il romanzo non è un atto d’accusa ai “codardi” né un manifesto dell’eroismo: è, tuttavia, il referto di un nascondimento impossibile, come nota Matteo Marchesini nell’introduzione Feltrinelli: Corrado è “l’alter ego pavesiano più credibile e spietatamente ritratto”, un uomo che vede sfumare la giovinezza “senza approdare alla maturità”, costretto a misurarsi con chi – mentre lui si ritraeva – ha imparato ad affrontare la vita.

Casa e collina: luoghi-simbolo

La collina è più di uno scenario: è l’illusione di poter sospendere la storia nel ciclo naturale; la casa – rifugio di Elvira e della madre – è il recinto della sicurezza e anche della chiusura.

Studi e profili didattici sottolineano come Pavese usi questi due poli per misurare il passaggio dal tempo circolare delle stagioni al tempo lineare degli eventi — bombardamenti, 25 luglio, 8 settembre —, compromettendo l’idea che il “ritiro” basti a salvare la coscienza.

Il paesaggio non consola: rende più acuto il contrasto. Quando arriva l’armistizio e l’occupazione, l’idillio si incrina: Corrado assiste di sghembo alla violenza, “fuori campo” rispetto al pericolo, e proprio questa asimmetria – esserci e non esserci – apre la ferita morale.

Legami e responsabilità

Pavese concentra tutto sul microcosmo: una donna del passato (Cate), un ragazzo (Dino) che forse è di Corrado, un gruppo di amici, un’osteria. Le relazioni che potrebbero restare “private” diventano prove etiche: cosa fare quando gli altri scelgono?

Dino – attratto dalla Resistenza – è lo specchio che costringe Corrado a riconoscere la propria inerzia. Non ci sono figure monolitiche: ogni personaggio è un carattere in movimento, persino chi appare marginale diventa indice di una postura morale.

La “nuova maniera” di Pavese

“La casa in collina” è una tappa della “nuova maniera” pavesiana: la riflessione sul mito – cara a Pavese fin da “Feria d’agosto” – viene convertita in narrativa nel vivo della storia contemporanea.

Nel saggio di Giulia Carlesi (“Rutgers”) l’operazione è delineata con chiarezza: l’interesse per il mito non è fuga, ma strumento per guardare agli eventi senza cedere al razionalismo che dominava i tardi anni Quaranta. Il risultato è un ibrido modernissimo: racconto “di guerra” che rifiuta la retorica eroica e mette in crisi il lettore sul piano etico.

Che tipo di “romanzo di guerra” è “La casa in collina”?

Non certo un romanzo d’azione, neppure un diario partigiano, non una celebrazione. È – per usare un’etichetta utile – un romanzo di responsabilità. Il conflitto non si consuma solo tra eserciti, ma dentro chi osserva, dentro chi esita.

“Prima che il gallo canti”: la coppia con Il carcere

Accostare “La casa in collina” a “Il carcere” (racconto del confino che risale a fine anni Trenta) chiarisce la traiettoria: dall’isolamento imposto al ritiro scelto, dalla solitudine alla responsabilità. L’edizione unitaria accentua la domanda morale: di fronte alla Storia, posso davvero restare fuori?

Ricezione e letture recenti

La fortuna del romanzo è rimasta costante: molti commenti contemporanei insistono su come Pavese problematizzi l’impegno senza sconti — della serie che non tutto è bianco o nero, nemmeno in guerra; ma proprio per questo il giudizio interiore diventa più severo. Altri interventi divulgativi tornano sui temi cardine (senso di colpa, responsabilità individuale, città/collina), segno che il libro continua a essere un laboratorio etico prima ancora che un classico scolastico.

© Riproduzione Riservata