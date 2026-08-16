K-hole, il saggio che racconta come la Ketamina abbia cambiato la cultura contemporanea

Per molti la ketamina è semplicemente un anestetico o una sostanza associata al mondo delle droghe ricreative. In realtà, la sua storia attraversa la medicina, la cultura pop, la filosofia, la tecnologia e perfino le narrazioni che oggi costruiamo sul futuro. È proprio da questa prospettiva che parte K-Hole. Come la ketamina ha inventato il futuro, il nuovo saggio di Carlo Mazza Galanti pubblicato da Nero Editions.

Più che raccontare la storia di una sostanza, il libro prova a rispondere a una domanda molto più ampia: perché la ketamina è diventata una delle metafore più potenti del nostro tempo? Attraverso un’indagine che mescola storia, critica culturale e analisi sociale, l’autore mostra come intorno a questo anestetico si siano sedimentati immaginari che parlano di intelligenza artificiale, capitalismo digitale, transumanesimo, complottismo e salute mentale.

“K-Hole. Come la ketamina ha inventato il futuro” di Carlo Mazza Galanti, Nero Editions

Nel libro convivono mondi che, a un primo sguardo, sembrano non avere alcun legame tra loro. Le vasche per la deprivazione sensoriale, i rave party, Elon Musk, gli esperimenti della CIA, le esperienze di rapimento alieno, internet, la finanza digitale e persino le fantasie sull’intelligenza artificiale finiscono per convergere attorno alla stessa protagonista: la ketamina.

Carlo Mazza Galanti non costruisce un saggio medico né una semplice storia delle droghe. Al contrario, segue le tracce culturali lasciate da questa sostanza negli ultimi decenni, mostrando come le sue proprietà dissociative abbiano influenzato non solo il modo in cui viene utilizzata, ma anche il linguaggio con cui interpretiamo il presente.

Il risultato è un percorso che attraversa discipline diverse, nel quale ogni capitolo amplia progressivamente il significato della ketamina fino a trasformarla in una lente attraverso cui osservare la contemporaneità.

Perché la ketamina è diventata il simbolo del XXI secolo

Negli ultimi anni la ketamina è tornata al centro del dibattito pubblico per motivi molto diversi tra loro. Da una parte è oggetto di studi scientifici sul trattamento della depressione resistente; dall’altra continua a essere una sostanza diffusa in contesti ricreativi e a occupare uno spazio importante nell’immaginario digitale.

Mazza Galanti osserva come questa duplice natura abbia contribuito a trasformarla in un simbolo del nostro tempo. La ketamina rappresenta infatti una cultura che oscilla continuamente tra promessa e rischio, tra innovazione tecnologica e perdita di controllo, tra ricerca scientifica e fascinazione per ciò che resta oscuro.

Il libro non propone una celebrazione né una demonizzazione della sostanza. Piuttosto, invita il lettore a riflettere sul modo in cui le società contemporanee costruiscono i propri miti attorno alle tecnologie, ai farmaci e alle possibilità di modificare la mente.

Dal tecnocapitalismo all’intelligenza artificiale: quando una droga racconta il futuro

Uno degli aspetti più originali del saggio è la sua capacità di collegare la storia della ketamina alle grandi trasformazioni culturali degli ultimi decenni. L’autore mette in relazione il suo utilizzo con la nascita di internet, l’espansione del capitalismo digitale, il transumanesimo e le nuove fantasie legate all’intelligenza artificiale.

In questa prospettiva la ketamina diventa quasi una metafora della contemporaneità: promette nuove percezioni, rompe i confini dell’esperienza ordinaria e alimenta l’idea che il futuro possa essere continuamente riscritto. Allo stesso tempo, però, rende visibili le paure che accompagnano questa trasformazione, dall’alienazione tecnologica fino alla perdita di un rapporto stabile con la realtà.

È proprio questo intreccio tra cultura, economia e immaginario a distinguere K-Hole da molti altri saggi dedicati al tema delle sostanze psicoattive.

Perché leggere “K-Hole”: un saggio per capire il presente attraverso una prospettiva insolita

K-Hole è una lettura che si rivolge a chi ama i saggi capaci di attraversare discipline diverse senza fermarsi a una sola spiegazione. Carlo Mazza Galanti utilizza la ketamina come punto di partenza per interrogare il nostro rapporto con la tecnologia, con il corpo, con la coscienza e con il futuro.

Il libro non pretende di fornire risposte definitive. Preferisce mostrare come una singola sostanza possa diventare il crocevia di alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo: la salute mentale, il desiderio di superare i limiti umani, il fascino esercitato dalle nuove tecnologie e la continua ricerca di esperienze che promettono di portarci oltre la realtà.

Per questo K-Hole non è soltanto un saggio sulla ketamina. È un’indagine sul modo in cui costruiamo il futuro, sui miti che lo alimentano e sulle paure che inevitabilmente lo accompagnano.