“L’ironia della sorte” Una scelta, due destini. Il romanzo che anticipava il multiverso molto prima di Hollywood

Molto prima che cinema e serie televisive trasformassero il multiverso in uno dei grandi immaginari della cultura contemporanea, uno scrittore francese aveva già intuito quanto potesse essere fragile il confine tra una vita e tutte quelle che avremmo potuto vivere. Non servivano universi paralleli, macchine del tempo o effetti speciali. Bastava un secondo, un gesto,…

Molto prima che cinema e serie televisive trasformassero il multiverso in uno dei grandi immaginari della cultura contemporanea, uno scrittore francese aveva già intuito quanto potesse essere fragile il confine tra una vita e tutte quelle che avremmo potuto vivere. Non servivano universi paralleli, macchine del tempo o effetti speciali. Bastava un secondo, un gesto, una decisione.

È da questa intuizione tanto semplice quanto vertiginosa che nasce L’ironia della sorte di Paul Guimard, un piccolo classico della letteratura francese che torna oggi all’attenzione dei lettori italiani grazie a L’orma. Ambientato nella Francia occupata durante la Seconda guerra mondiale, il romanzo prende avvio da una situazione apparentemente lineare: un giovane membro della Resistenza attende nell’ombra l’arrivo di un ufficiale tedesco. Tra pochi istanti dovrà agire. Tutto sembra già deciso. Eppure, proprio nel momento in cui il destino pare seguire una traiettoria inevitabile, Guimard introduce una domanda destinata a cambiare tutto: cosa accadrebbe se quella scelta producesse due esiti diversi?

L’ironia della sorte di Paul Guimard, tradotto da Eusebio Trabucchi, L’orma

Nantes, 1943. Un ragazzo della Resistenza aspetta nel buio di un portone. Ha un nome, una storia, una donna che ama e un futuro ancora da scrivere. Tra pochi istanti passerà davanti a lui un ufficiale nazista. È il momento dell’attentato. È il momento in cui la Storia e la vita privata si incontrano.

Da qui prende forma uno dei meccanismi narrativi più affascinanti della letteratura europea del Novecento. Guimard immagina infatti che da quello stesso gesto nascano due realtà differenti. Nella prima l’attentato riesce e il protagonista paga un prezzo altissimo per la sua scelta. Nella seconda fallisce e le conseguenze investono persone diverse, modificando completamente il corso degli eventi. Da un unico istante si sviluppano così due esistenze incompatibili, due percorsi che procedono paralleli e che permettono all’autore di esplorare ciò che normalmente rimane invisibile: le vite che non abbiamo vissuto.

L’idea potrebbe ricordare al lettore contemporaneo le storie sui multiversi che hanno conquistato cinema e televisione negli ultimi anni. La differenza è che Guimard non utilizza questo espediente per costruire uno spettacolo fantascientifico. Il suo interesse è profondamente umano. Attraverso la biforcazione del destino, lo scrittore riflette sul rapporto tra caso e libertà, tra responsabilità individuale e circostanze storiche.

Man mano che le due linee narrative si sviluppano, il lettore assiste a trasformazioni sorprendenti. Persone che in una realtà diventano fondamentali nell’altra scompaiono. Relazioni amorose seguono strade differenti. Successi e fallimenti si scambiano di posto. La guerra, l’amore e il dopoguerra assumono significati diversi a seconda di quel primo, minuscolo scarto iniziale.

È proprio qui che risiede la grande forza del romanzo. Guimard mostra come la nostra esistenza sia molto meno stabile di quanto siamo portati a credere. Dietro ogni scelta si nascondono possibilità inesplorate, destini alternativi e futuri che non vedremo mai. La Storia stessa, che spesso immaginiamo governata da logiche inevitabili, appare improvvisamente fragile, esposta al caso e agli imprevisti.

Lo stile dell’autore contribuisce in modo decisivo all’efficacia della narrazione. La scrittura è limpida, essenziale, priva di qualsiasi compiacimento. In poco più di cento pagine Guimard riesce a costruire una riflessione che molti romanzi ben più lunghi non riescono nemmeno a sfiorare. Ogni scena è necessaria, ogni dialogo contribuisce a rendere più profondo il tema centrale del libro.

Chi era Paul Guimard

Nato nel 1921, Paul Guimard è stato uno degli scrittori francesi più originali del secondo dopoguerra. Romanziere, giornalista e sceneggiatore, ha dedicato gran parte della sua opera all’analisi delle scelte umane, delle coincidenze e dei meccanismi che governano il destino individuale. Pur essendo molto apprezzato in Francia, in Italia il suo nome è rimasto a lungo poco conosciuto.

La ripubblicazione de L’ironia della sorte permette oggi di riscoprire uno scrittore capace di affrontare temi universali con straordinaria eleganza narrativa, anticipando riflessioni che sarebbero diventate centrali nella cultura popolare soltanto molti decenni più tardi.

Perché leggere questo libro oggi

A rendere ancora attuale L’ironia della sorte è la sua capacità di parlare a una domanda che accompagna ogni essere umano: cosa sarebbe successo se avessimo scelto diversamente?

Tutti, almeno una volta, abbiamo immaginato una vita alternativa. Un amore mai iniziato, una città in cui non ci siamo trasferiti, un lavoro che non abbiamo accettato, un incontro che non è avvenuto. Guimard trasforma questa esperienza universale in letteratura, costruendo un romanzo che non offre risposte definitive ma invita a guardare con occhi nuovi il rapporto tra destino e libertà.

Per questo motivo L’ironia della sorte è si un romanzo storico ambientato durante la Resistenza francese, ma anche una riflessione sulla condizione umana, sul peso delle decisioni e sull’infinita complessità delle vite possibili. Un libro breve ma capace di lasciare una traccia profonda, ricordandoci che ogni esistenza è fatta tanto di ciò che è accaduto quanto di tutto ciò che avrebbe potuto accadere.