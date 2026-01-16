IndieVerse, a Milano il futuro del Self-Publishing e il Premio Kindle Storyteller

Il mondo dell’editoria indipendente italiana si prepara a vivere un apputnamento da non perdere: sabato 17 gennaio l’Auditorium San Fedele di Milano ospiterà la prima edizione di IndieVerse, l’evento interamente dedicato al self-publishing professionale ideato e organizzato da Rotte Narrative.

Non si tratta di una semplice fiera, ma di una giornata intensiva di formazione, networking e opportunità concrete per chi ha scelto di trasformare la passione per la scrittura in una professione.

Il cuore di IndieVerse: formazione e networking

IndieVerse nasce per rispondere alle sfide di un mercato, quello dell’auto-editoria, in costante crescita ma spesso frammentato. Il programma prevede panel Strategici, con sessioni dedicate all’analisi dei dati, ai trend di mercato e al posizionamento dell’autore; workshop operativi attraverso laboratori pratici su editing, marketing, distribuzione, utilizzo dell’IA nella scrittura e creazione di copertine accattivanti; line editing dal vivo, dando la possibilità unica di sottoporre i propri testi a editor professionisti per ricevere feedback mirati e gratuiti.

Il Premio Kindle Storyteller 2025

Il culmine della giornata sarà rappresentato dal gran finale del Kindle Storyteller 2025, il riconoscimento di Amazon KDP più ambito per gli autori indipendenti. A partire dalle ore 16:30, il palco dell’Auditorium vedrà protagonisti i giurati e i finalisti del premio in un talk dedicato alle strategie che hanno portato i loro libri al successo.

Ecco i titoli e i nomi dei cinque brillanti autori finalisti in lizza per aggiudicarsi il premio Amazon Storyteller 2025:

“Duplice inganno” di Andrea Nigro. Nato dalla penna di un ex docente universitario di fisica, oggi scrittore al suo tredicesimo romanzo autopubblicato, questo giallo avvincente racconta crimini efferati e la ricerca della verità. Le indagini del commissario Cataldis e una fitta rete di misteri si intrecciano lungo le strade della Città Eterna, Roma.

“Quale morte ti fa più paura?” di Stefania Bresciani. Da lettrice accanita ad autrice al suo quinto libro: Stefania vanta 150 libri letti all’anno e, quando l’ispirazione chiama, scrive persino di notte dopo il suo turno di lavoro come cuoca. “Quale morte ti fa più paura?” è un thriller stringente, claustrofobico, che racconta la prigionia e allo stesso tempo il senso di libertà.

“Stelle solitarie” di Lorella Diamante. Un articolo di giornale, letto in una giornata come tante eppure difficile da dimenticare, ha ispirato questa storia d’amore ambientata nella capitale francese. Un romance contemporaneo in cui il fascino di Parigi si intreccia con sentimenti profondi e tematiche care all’autrice e a ognuno di noi, come la perdita di chi amiamo.

“Il trono del lupo” di Gea Petrini. Un fantasy romance dalle suggestioni nordiche che racconta un regno incantato e misterioso, la forza della natura, il rapporto stretto e complicato tra potere e amore. L’autrice, giornalista professionista e oggi scrittrice a tempo pieno, racconta una storia ambientata in un mondo di fantasia, che ricorda tempi lontani – il Medioevo – e trae ispirazione da sentimenti umani senza tempo.

“Scomparsa” di Nicola Rocca. Un thriller psicologico ambientato in Italia, in cui realtà e sogni (o incubi?) si mescolano al punto da non riuscire più a comprenderne i confini. L’autore ricerca mistero, suspence e adrenalina nei suoi libri, e oggi si dedica interamente alla professione della scrittura, anche grazie alla libertà concessa dall’autopubblicazione.

Alle 17:30 inizierà la cerimonia ufficiale di premiazione, durante la quale verrà annunciato il vincitore dell’edizione 2025. La presenza di Amazon Storyteller a IndieVerse sottolinea l’importanza di questo premio come benchmark di qualità e visibilità per l’intero comparto del self-publishing.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione per garantire il proprio posto nei panel e nei workshop a numero chiuso.

IndieVerse offre agli autori una “mappa” per orientarsi nel settore, fornendo gli strumenti per non sprecare budget ed energie. È l’occasione per incontrare partner strategici (come FUIS, Pixartprinting, StreetLib e molti altri) e per costruire relazioni di valore con altri professionisti del settore.

Per consultare il programma completo e riservare il proprio posto, è possibile visitare il sito ufficiale.