“Il master di Ballantrae”, il capolavoro dimenticato di Stevenson che racconta il lato oscuro dell’animo umano

Quando si pronuncia il nome di Robert Louis Stevenson, il pensiero corre quasi automaticamente a L’isola del tesoro o a Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Sono romanzi che hanno attraversato i secoli e che continuano a essere letti, adattati e riscoperti. Esiste però un’altra opera, meno nota ma considerata da molti critici il…

Quando si pronuncia il nome di Robert Louis Stevenson, il pensiero corre quasi automaticamente a L’isola del tesoro o a Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Sono romanzi che hanno attraversato i secoli e che continuano a essere letti, adattati e riscoperti. Esiste però un’altra opera, meno nota ma considerata da molti critici il suo autentico capolavoro narrativo: Il master di Ballantrae. Un racconto d’inverno.

Pubblicato nel 1889 e oggi riproposto da Adelphi, a cura di Masolino d’Amico e con uno scritto di Jean Echenozquesto, è un romanzo che dimostra quanto Stevenson fosse molto più di un autore di avventure. Dietro i duelli, gli inseguimenti, i viaggi e i colpi di scena si nasconde infatti una riflessione profonda sulla natura del male, sull’invidia, sulla rivalità familiare e sull’impossibilità di liberarsi dalle proprie ossessioni. È un libro che mantiene il ritmo del romanzo d’azione ma possiede la densità psicologica di un grande classico ottocentesco.

Il master di Ballantrae: due fratelli, due destini opposti

La vicenda prende avvio nella Scozia del Settecento, sullo sfondo delle rivolte giacobite che opposero i sostenitori della dinastia Stuart alla monarchia degli Hannover. È un contesto storico reale, ma Stevenson lo utilizza soprattutto come punto di partenza per raccontare un conflitto molto più intimo: quello tra due fratelli.

James Durie, il Master di Ballantrae, è il primogenito. Bello, carismatico, brillante e seducente, possiede tutte le qualità che gli permettono di conquistare chiunque lo incontri. Dietro questo fascino, però, si cela una personalità manipolatrice, orgogliosa e incapace di accettare qualsiasi sconfitta.

Il fratello minore Henry rappresenta invece il suo opposto. È riflessivo, leale, meno appariscente e costretto per tutta la vita a vivere nell’ombra del fratello maggiore. Il destino li pone presto su fronti opposti e quella che potrebbe sembrare una semplice rivalità familiare si trasforma lentamente in una guerra destinata a durare anni.

Stevenson costruisce così una tensione che cresce pagina dopo pagina, mostrando come il vero campo di battaglia non sia quello politico ma quello domestico, dove rancori, gelosie e desiderio di rivalsa possono diventare persino più distruttivi delle guerre.

Il male non ha il volto del mostro

Uno degli aspetti più moderni del romanzo riguarda proprio la rappresentazione del male.

James non è un criminale nel senso tradizionale del termine. Non è un antagonista costruito per essere odiato fin dalle prime pagine. Al contrario, è intelligente, ironico, raffinato e incredibilmente affascinante. Proprio questa ambiguità lo rende inquietante.

Stevenson evita qualsiasi semplificazione morale. Il male non si manifesta attraverso deformità esteriori o gesti clamorosi, ma nasce dalla capacità di manipolare gli altri, dalla volontà di dominare ogni relazione e dall’incapacità di accettare che il mondo non ruoti esclusivamente attorno ai propri desideri.

In questo senso il Master di Ballantrae anticipa molti dei grandi antagonisti della narrativa contemporanea, personaggi che conquistano il lettore proprio perché sfuggono alle categorie tradizionali del buono e del cattivo.

Una riflessione sul doppio che va oltre Jekyll e Hyde

Quando si parla di Stevenson è inevitabile ricordare Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, diventato il simbolo della doppiezza dell’essere umano.

Qui il doppio non vive all’interno della stessa persona, ma prende forma nel rapporto tra due fratelli che sembrano rappresentare due possibilità opposte dell’esistenza. Henry e James finiscono per definirsi reciprocamente. Nessuno dei due riesce davvero a vivere senza l’altro, perché ciascuno costruisce la propria identità proprio attraverso il conflitto.

Il risultato è un romanzo che parla dell’ossessione. Più James cerca di distruggere Henry, più finisce per imprigionare anche sé stesso in una spirale dalla quale nessuno riesce più a uscire.

È una dinamica sorprendentemente contemporanea, perché mostra come l’odio possa diventare una forma di dipendenza capace di consumare lentamente entrambe le parti coinvolte.

Un romanzo d’avventura che attraversa il mondo

Pur essendo un intenso studio psicologico, Il master di Ballantrae conserva tutto il fascino del grande romanzo d’avventura.

La storia attraversa oceani, foreste, castelli, colonie americane e territori inesplorati. I personaggi si muovono continuamente, ma il viaggio geografico riflette soprattutto un movimento interiore. Ogni nuovo luogo sembra mettere alla prova il carattere dei protagonisti e mostrare come il paesaggio possa amplificare tensioni già presenti nell’animo umano.

Stevenson aveva un talento straordinario nel trasformare gli spazi in elementi narrativi. La Scozia fredda e nebbiosa, le terre selvagge del Nuovo Mondo, i lunghi viaggi per mare non costituiscono semplici scenografie, ma diventano parte integrante della costruzione psicologica dei personaggi.

Il lettore ha così la sensazione che il mondo stesso partecipi al lento deterioramento del rapporto tra i due fratelli.

La voce del narratore rende tutto più ambiguo

Uno degli elementi meno celebrati del romanzo è la sua struttura narrativa.

La vicenda viene raccontata principalmente attraverso Mackellar, il fedele amministratore della famiglia Durie. Non si tratta però di un narratore onnisciente. È un uomo con convinzioni precise, simpatie dichiarate e inevitabili limiti di osservazione.

Questa scelta rende il romanzo estremamente moderno. Il lettore è continuamente chiamato a interrogarsi sull’affidabilità di ciò che sta leggendo. Quanto c’è di oggettivo nel racconto? Quanto, invece, dipende dai giudizi personali di Mackellar?

Stevenson introduce così un elemento di incertezza che rende ancora più complessa la figura del Master di Ballantrae e impedisce qualsiasi interpretazione definitiva.

Un classico che parla ancora al presente

La forza del romanzo consiste nella capacità di affrontare temi che continuano a riguardare il nostro tempo.

Parla del peso delle aspettative familiari, della competizione tra fratelli, della costruzione dell’identità, della difficoltà di liberarsi dai conflitti del passato. Racconta come il desiderio di prevalere sull’altro possa trasformarsi in un’ossessione capace di divorare intere esistenze.

In un’epoca in cui la narrativa esplora spesso figure moralmente ambigue e protagonisti imperfetti, Stevenson appare sorprendentemente vicino alla sensibilità contemporanea. Il suo interesse non è dividere il mondo tra buoni e cattivi, ma mostrare quanto sia fragile il confine che separa virtù e corruzione.

Perché leggere oggi Il master di Ballantrae

La nuova edizione Adelphi offre l’occasione ideale per riscoprire un’opera che troppo spesso resta in ombra rispetto ai titoli più celebri di Stevenson.

Chi cerca soltanto un romanzo d’avventura troverà inseguimenti, colpi di scena e un ritmo narrativo sempre coinvolgente. Chi invece ama i grandi classici psicologici scoprirà un libro capace di anticipare molte inquietudini della letteratura del Novecento.

Il master di Ballantrae dimostra che Stevenson non è stato soltanto uno straordinario narratore di avventure, ma anche uno scrittore capace di esplorare con rara profondità le contraddizioni dell’essere umano. Dietro la rivalità tra due fratelli si nasconde infatti una domanda che continua a interrogarci: fino a che punto il male nasce dalle circostanze e quanto, invece, è già presente dentro ciascuno di noi?

È questa la ragione per cui il romanzo continua a parlare ai lettori contemporanei. Le sue pagine non raccontano soltanto una storia ambientata nella Scozia del Settecento, ma descrivono un conflitto universale che attraversa ogni epoca: quello tra il desiderio di essere migliori e la tentazione di lasciarsi dominare dalle proprie ombre.