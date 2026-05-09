“Il libro delle ore perdute” il fantasy storico che sta conquistando il mondo

“Il libro delle ore perdute” di Hayley Gelfuso è un fantasy storico elegante e malinconico che mescola biblioteche infinite, orologi misteriosi, memoria collettiva e guerre combattute nell’ombra per il controllo della Storia. Pubblicato in Italia da Nord, il romanzo è stato salutato dalla critica internazionale come uno degli esordi fantasy più originali degli ultimi anni.…

“Il libro delle ore perdute” di Hayley Gelfuso è un fantasy storico elegante e malinconico che mescola biblioteche infinite, orologi misteriosi, memoria collettiva e guerre combattute nell’ombra per il controllo della Storia.

Pubblicato in Italia da Nord, il romanzo è stato salutato dalla critica internazionale come uno degli esordi fantasy più originali degli ultimi anni. E leggendo le sue pagine si capisce immediatamente il motivo. Hayley Gelfuso costruisce infatti una narrazione che sembra fondere il fascino di autrici come Erin Morgenstern e Susanna Clarke con il respiro storico dei grandi romanzi europei del Novecento.

Il cuore della storia è una domanda potentissima: cosa accadrebbe se esistesse davvero un luogo capace di custodire i ricordi di tutte le vite vissute?

Perché “Il libro delle ore perdute” sta affascinando i lettori

“Il libro delle ore perdute” di Hayley Gelfuso, Nord

Tutto inizia a Norimberga nel 1938, durante una delle fasi più oscure della persecuzione nazista contro gli ebrei. Lisavet, ancora bambina, vede la propria vita crollare nel giro di una notte. Per salvarla, suo padre utilizza uno strano orologio capace di aprire una porta invisibile nel tempo. Lisavet attraversa quella soglia convinta che il padre tornerà presto a prenderla. Ma la porta non si riaprirà più.

La ragazza si ritrova così in un luogo che credeva appartenesse solo alle favole: una biblioteca sconfinata, nascosta tra le pieghe del tempo, dove sono conservati i ricordi di ogni essere umano vissuto sulla Terra.

È una delle intuizioni narrative più affascinanti del romanzo. I libri non raccontano storie inventate, ma custodiscono vite reali, frammenti di memoria, esistenze destinate altrimenti a sparire. Una concezione quasi sacra della memoria umana, che trasforma la biblioteca in un organismo vivente, fragile e potentissimo allo stesso tempo.

Lisavet ben presto scopre l’esistenza di uomini che combattono una guerra segreta per manipolare la Storia, distruggendo i ricordi delle persone condannate all’oblio. È qui che il romanzo assume una dimensione ancora più inquietante e contemporanea. Perché Hayley Gelfuso non parla soltanto del passato. Parla anche del modo in cui le società decidono chi merita di essere ricordato e chi invece deve essere cancellato.

È impossibile non leggere questa idea anche come una riflessione sui totalitarismi, sulle persecuzioni e sulle narrazioni storiche costruite dai vincitori. In questo senso, il romanzo utilizza il fantasy non come semplice evasione, ma come strumento per interrogare la realtà.

Accanto alla vicenda di Lisavet si sviluppa poi quella di Amelia, ambientata nella Boston del 1965. Dopo la morte misteriosa dello zio, la ragazza eredita un orologio enigmatico che la trascina dentro un mondo nascosto fatto di custodi del tempo, segreti di famiglia e conflitti invisibili.

Le due linee narrative si intrecciano progressivamente in un racconto che alterna mistero, avventura e introspezione emotiva. Hayley Gelfuso costruisce la tensione con grande intelligenza, evitando l’effetto “labirinto incomprensibile” in cui spesso inciampano i romanzi sui viaggi temporali.

Anzi, uno degli aspetti più riusciti del libro è proprio la sua capacità di restare profondamente umano nonostante la complessità dell’universo narrativo.

“Il libro delle ore perdute” parla infatti soprattutto di perdita: perdita della casa,

perdita della famiglia, perdita del tempo condiviso con chi amiamo, perdita della memoria.

Probabilmente è questo il motivo per cui il romanzo riesce a colpire anche chi normalmente non legge fantasy.

La componente fantastica non sovrasta mai le emozioni dei personaggi. Al contrario, le amplifica. Lisavet cresce tra gli scaffali della biblioteca vivendo una condizione sospesa, quasi spettrale. Esiste fuori dal tempo, eppure continua a sentire il peso della propria vita perduta. Amelia, invece, rappresenta il desiderio opposto: comprendere il passato per dare finalmente un senso al presente.

Tra le pagine del romanzo emerge continuamente una riflessione sul rapporto tra memoria e identità. Siamo davvero noi stessi senza i nostri ricordi? E cosa succede quando qualcuno prova a manipolarli o distruggerli?

Hayley Gelfuso affronta questi temi con una scrittura elegante, cinematografica e ricca di immagini evocative. Le descrizioni della biblioteca sono tra gli elementi più affascinanti del libro: corridoi infiniti, scaffali che sembrano respirare, volumi che custodiscono intere esistenze. Un immaginario che richiama la grande tradizione delle biblioteche letterarie fantastiche, da Borges fino a Carlos Ruiz Zafón.

Ma il romanzo riesce anche a mantenere un forte ritmo narrativo. Intrighi, inseguimenti, misteri legati agli orologi e manipolazioni temporali rendono la lettura coinvolgente e scorrevole.

Non sorprende quindi che il libro sia stato tradotto in oltre venti Paesi e accolto come uno degli esordi più interessanti degli ultimi anni.

Anche i riferimenti storici sono costruiti con attenzione. La Norimberga del 1938, il trauma della persecuzione ebraica, la tensione della Guerra Fredda e le trasformazioni dell’America degli anni Sessanta diventano parte integrante della struttura narrativa. Non semplice sfondo, ma elementi vivi che influenzano profondamente i personaggi.

E poi c’è il tema più importante di tutti: il valore della memoria.

In un presente dominato dalla velocità, dall’oblio digitale e dal consumo continuo delle informazioni, “Il libro delle ore perdute” sembra ricordarci qualcosa di essenziale: ogni vita merita di essere raccontata e custodita.

Perché dietro gli orologi magici, i passaggi temporali e le biblioteche infinite, Hayley Gelfuso sta parlando di noi. Del nostro bisogno di lasciare una traccia. Della paura di essere dimenticati. E della speranza che qualcuno, da qualche parte, continui a ricordare le nostre storie anche quando noi non ci saremo più.