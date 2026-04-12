Arriva “Il cuore non va a dormire”: il nuovo romanzo bestseller del professore pop Enrico Galiano

Esistono verità che cerchiamo di seppellire sotto il rumore della quotidianità, convinti che il tempo possa addormentarle. Ma, come ci ricorda Enrico Galiano nel suo nuovo, potente romanzo in uscita il 14 aprile 2026, Il cuore non va a dormire.

L’autore che ha dato voce a un’intera generazione di “fragili” torna in libreria con quella che si preannuncia come la sua opera più matura e graffiante. Non è solo un libro, ma una bussola per orientarsi tra le macerie dei nostri segreti e la luce che filtra dalle nostre ferite.

Galiano ci prende per mano e ci trascina in una storia dove il corpo non sa mentire e dove ogni battito accelera di fronte alla verità, ricordandoci che restare svegli è l’unico modo per iniziare a vivere davvero.

Lo stesso Enrico Galiano sul suo profilo Instagram ha presentato l’arrivo di questo nuovo romanzo che si prepara a conquistare le classifiche, anche grazie al fatto che l’autore è molto attivo sul social.

Mi sento un po’ come Vasco quando si trovò di fronte al tema libero e non sapeva cosa dire. E allora voglio fare come fece lui, che scrisse un “Tema libero sul tema libero”.

Cioè, come fai? Come fai a parlare di un libro che ti ha preso l’anima e l’ha prima stracciata e poi ricomposta, e poi stracciata e ricomposta di nuovo? Come fai a descrivere le lacrime che scendevano da sole davanti ad alcune di queste pagine?

Come fai a raccontare in due parole un romanzo che ne contiene due, perché dentro ci sono Sasha e Alessandra, due donne distantissime che a un certo punto si incontrano proprio davanti alla stessa crepa? Come fai a far capire, infine, quanto è stato difficile raccontare l’amore impossibile fra un uomo adulto e una ragazza così giovane?

Fai che non fai. Adesso so solo che è pronto per farsi leggere da voi.