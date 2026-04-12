Arriva “Il cuore non va a dormire”: il nuovo romanzo bestseller del professore pop Enrico Galiano

Esistono verità che cerchiamo di seppellire sotto il rumore della quotidianità, convinti che il tempo possa addormentarle. Ma, come ci ricorda Enrico Galiano nel suo nuovo, potente romanzo in uscita il 14 aprile 2026, Il cuore non va a dormire.
L’autore che ha dato voce a un’intera generazione di “fragili” torna in libreria con quella che si preannuncia come la sua opera più matura e graffiante. Non è solo un libro, ma una bussola per orientarsi tra le macerie dei nostri segreti e la luce che filtra dalle nostre ferite.
Galiano ci prende per mano e ci trascina in una storia dove il corpo non sa mentire e dove ogni battito accelera di fronte alla verità, ricordandoci che restare svegli è l’unico modo per iniziare a vivere davvero.
Lo stesso Enrico Galiano sul suo profilo Instagram ha presentato l’arrivo di questo nuovo romanzo che si prepara a conquistare le classifiche, anche grazie al fatto che l’autore è molto attivo sul social.
Mi sento un po’ come Vasco quando si trovò di fronte al tema libero e non sapeva cosa dire. E allora voglio fare come fece lui, che scrisse un “Tema libero sul tema libero”.
Cioè, come fai? Come fai a parlare di un libro che ti ha preso l’anima e l’ha prima stracciata e poi ricomposta, e poi stracciata e ricomposta di nuovo? Come fai a descrivere le lacrime che scendevano da sole davanti ad alcune di queste pagine?
Come fai a raccontare in due parole un romanzo che ne contiene due, perché dentro ci sono Sasha e Alessandra, due donne distantissime che a un certo punto si incontrano proprio davanti alla stessa crepa? Come fai a far capire, infine, quanto è stato difficile raccontare l’amore impossibile fra un uomo adulto e una ragazza così giovane?
Fai che non fai. Adesso so solo che è pronto per farsi leggere da voi.
Dalle sue parole emerge chiaramente quanto questo ultimo lavoro sia così sentito dallo stesso autore, che ha già conquistato l’attenzione del pubblico e della critioca con i suoi precedenti rimanzi.
Un segreto, un murale e quella crepa dove tutto si aggiusta
Il cuore pulsante del romanzo si muove tra due poli opposti ma speculari, esplorando quell’età in cui tutto brucia e quella, più adulta, in cui persino l’amore sembra uno sbaglio.
Sasha ha sedici anni, un’anima inquieta e un segreto che la isola dal mondo. Tutto cambia con l’arrivo di un supplente di diritto atipico, un uomo che preferisce parlare d’arte piuttosto che di codici. È lui il primo a “vedere” Sasha oltre la sua corazza, offrendole un linguaggio intimo fatto di colori e visioni.
Tra i due nasce un sentimento profondo e proibito, un amore che il professore tenta invano di arginare, consapevole dei confini da non superare, mentre Sasha non accetta di dover rinunciare a ciò che finalmente la fa sentire viva.
Dall’altra parte del filo troviamo Alessandra. La sua vita è lo specchio della stabilità: un marito, una figlia, il profumo del parquet nuovo. Tuttavia, la sua sicurezza vacilla quando viene chiamata a periziare un murale di un artista leggendario e misterioso, scomparso da anni. Davanti a quell’opera, una crepa si apre nel suo presente, riportando a galla una voce e un passato che credeva di aver sepolto per sempre.
Sasha e Alessandra ancora non lo sanno, ma sono destinate a incontrarsi proprio lì, in quel punto di rottura dove l’amore ci spaventa perché ci rivela per chi siamo veramente. Come scrive Galiano in uno dei passaggi più toccanti:
«Perché il corpo lo sa sempre. Lo sa quando incroci quello sguardo e ti senti vista per la prima volta. Lo sa quando dentro di te qualcosa si è rotto, o si è appena aggiustato. Lo sai quando dietro un sorriso c’è un addio, e quando dietro un addio c’è resta, resta, ti prego. Lo sai che rumore fa la vita, quando accade».
Chi è Enrico Galiano: il “Prof” che ha dato voce a una generazione
Nato a Pordenone nel 1977, Enrico Galiano non ha seguito il classico percorso accademico distaccato. La sua è una storia di passione civile e amore per la parola, coltivata quotidianamente nelle aule delle scuole medie di periferia. È proprio qui che Galiano ha forgiato il suo stile: osservando i ragazzi “ultimi”, quelli che siedono in fondo alla classe e che spesso portano dentro tempeste invisibili.
Più che un semplice docente di lettere, Galiano è diventato un simbolo di una scuola empatica. La sua filosofia si basa su un concetto cardine: l’errore non è un fallimento, ma una tappa necessaria della crescita.
La lotta contro l’apatia: Galiano usa l’ironia e la cultura pop per scardinare la resistenza dei suoi studenti, convinto che per insegnare la letteratura bisogna prima saper ascoltare la vita.
Ciò che emerga da quest’autore è l’attivismo pedagogico: È un convinto sostenitore di una scuola che non si limita a trasmettere nozioni, ma che aiuti i ragazzi a trovare il proprio “perché” nel mondo.
Galiano è stato tra i primi intellettuali italiani a capire il potenziale dei social media per scopi educativi.
Non a caso la sua web-serie “La vita è un’equazione” è diventata virale, portando pillole di grammatica e riflessioni filosofiche a centinaia di migliaia di follower.
In televisione ha collaborato con programmi come Le Parole di Massimo Gramellini su Rai 3 e ha condotto spazi su Rai Gulp e RaiPlay, diventando il “ponte” ufficiale tra il mondo degli adulti e quello della Generazione Z e Alpha.
Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it, un riconoscimento che ha preceduto il suo exploit letterario.
I suoi romanzi: una mappa del cuore umano
Prima di arrivare a Il cuore non va a dormire, il percorso letterario di Galiano è stato costellato di successi che hanno segnato profondamente i lettori:
Eppure cadiamo felici (Garzanti, 2017)
Il romanzo d’esordio che ha incantato l’Italia con la storia di Gioia e dei suoi “fiori di ciliegio”. È qui che Galiano introduce il concetto di bellezza nelle piccole cose e l’importanza di sentirsi “speciali” nella propria diversità.
Tutta la vita che vuoi (Garzanti, 2018)
Un viaggio on the road che esplora il desiderio di libertà e il coraggio di scegliere il proprio destino, oltre le aspettative degli altri.
Più forte di ogni addio (Garzanti, 2019)
Un’indagine intensa sul senso di colpa, sul perdono e sulla forza di ricominciare anche quando tutto sembra perduto.
Dormi stanotte sul mio cuore (Garzanti, 2020)
Una storia potente sul peso dei segreti e su come la fiducia sia l’unico vero ponte tra le persone.
Geografia di un dolore perfetto (Garzanti, 2023)
Un’opera profondamente autobiografica e matura che affronta il rapporto complesso tra padri e figli, scavando nelle ferite dell’abbandono.
Una vita non basta (Garzanti, 2024)
Un romanzo corale che riflette sul tempo che ci sfugge e sull’importanza di vivere ogni istante con la fame di chi sa che un’esistenza sola non può contenere tutti i nostri sogni.
Quel posto che chiami casa (Garzanti, 2025)
Un romanzo profondo sulla ricerca della propria identità e sul coraggio di affrontare i fantasmi del passato per scoprire che “casa” non è un luogo fisico, ma il posto dove smettiamo di avere paura.
Oltre ai romanzi, Galiano ha pubblicato saggi fondamentali come L’arte di sbagliare alla grande (Grazanti, 2020), che nel corso degli anni è diventato un testo di riferimento per educatori e genitori che cercano di capire il mondo dei ragazzi senza giudicarlo. Si segnalano anche Scuola di felicità per eterni ripetenti (Garzanti, 2022), un viaggio filosofico tra i banchi scolastici. La società segreta dei salvaparole (Salani, 2022), il suo fortunatissimo esordio nella narrativa per ragazzi.
L’attesa dei fedelissimi: più che un libro, un atto di fiducia
Mancano pochissime ore all’uscita ufficiale e, sebbene il contatore di piattaforme come Goodreads segni ancora numeri timidi per quanto riguarda le letture effettive (sono poco più di venti i lettori che lo hanno già inserito in libreria), il vero termometro del successo è altrove. È nel rapporto viscerale che Galiano ha costruito negli anni con la sua community.
Sui social, l’attenzione non è catalizzata da recensioni tecniche, ma dall’attesa per “il nuovo Galiano”. I lettori non aspettano solo una storia, aspettano di ritrovare quella voce che negli anni li ha fatti sentire meno soli. Sui profili dell’autore, i commenti non lasciano spazio a dubbi: la fiducia verso “il prof” è totale. Chi ha amato la sensibilità di Eppure cadiamo felici o la profondità di Geografia di un dolore perfetto sa già che tra queste pagine troverà uno specchio della propria anima.
La critica letteraria guarda con estremo interesse a questo passaggio in Einaudi Stile Libero, vedendolo come la naturale evoluzione di un autore che ha saputo nobilitare la narrativa per ragazzi, portandola a un livello di introspezione che ora abbraccia pienamente anche il mondo adulto.
L’aspettativa non è dunque sul “cosa” scriverà, ma sul “come” ci farà sentire questa volta. Il consenso preventivo che circonda Il cuore non va a dormire è la dimostrazione che Enrico Galiano è diventato un marchio di garanzia per chi cerca una letteratura che non ha paura di sporcarsi le mani con il dolore, per poi ripulirle con la bellezza.
Enrico Galiano: oltre la cattedra, il fenomeno pop di una generazione
In un’epoca in cui la scuola e i giovani vengono spesso raccontati attraverso fredde statistiche o stereotipi distanti, Enrico Galiano è riuscito in un’impresa quasi impossibile, ovvero diventare un’icona pop senza mai smettere di essere un educatore.
Il suo successo non nasce a tavolino nei dipartimenti marketing delle case editrici, ma germoglia tra i banchi di quella periferia che lui ha scelto di non abbandonare mai. Galiano non scrive per i ragazzi, scrive con i ragazzi. Ha saputo trasformare la figura del professore, spesso percepita come autoritaria o polverosa, in quella di un “traduttore di anime”, capace di usare TikTok e Instagram non per esibizionismo, ma come moderni megafoni per gridare verità scomode.
Il fenomeno Galiano risiede proprio qui: nella sua capacità di far sentire “visto” chiunque si senta una “crepa” nel muro della perfezione sociale. Che sia attraverso una lezione di grammatica in TV con Massimo Gramellini o un capitolo di un romanzo, il suo messaggio arriva dritto al punto: non siamo sbagliati, siamo solo umani.
Con l’arrivo di “Il cuore non va a dormire”, Galiano non si limita a confermare il suo status di bestseller; si riprende il ruolo di guida emotiva per una generazione (e per i loro genitori) che ha un bisogno disperato di parole gentili, ma vere.
Se oggi Enrico Galiano è un fenomeno pop, è perché ha capito che la cultura ha valore solo se riesce a curare le ferite. Ed è per questo che, mentre il mondo corre veloce, noi ci fermeremo ancora una volta a leggerlo: perché sappiamo che lui, al contrario di molti altri, non smetterà mai di ascoltare il battito di chi resta sveglio a sognare.