Kathryn Stockett torna in libreria dopo anni di silenzio editoriale con un romanzo che affonda le mani nella Grande Depressione americana e nella vita di donne costrette a sopravvivere dentro un mondo dominato da gerarchie sociali, pregiudizi e povertà. “Il Calamity Club”, pubblicato da Mondadori, arriva dopo il fenomeno internazionale di “The Help”, bestseller da…

Kathryn Stockett torna in libreria dopo anni di silenzio editoriale con un romanzo che affonda le mani nella Grande Depressione americana e nella vita di donne costrette a sopravvivere dentro un mondo dominato da gerarchie sociali, pregiudizi e povertà. “Il Calamity Club”, pubblicato da Mondadori, arriva dopo il fenomeno internazionale di “The Help”, bestseller da milioni di copie tradotto in decine di paesi e diventato anche un celebre film.

E proprio come accadeva nel suo romanzo più famoso, anche qui Stockett sceglie di raccontare personaggi femminili complessi, fragili e combattivi, donne che cercano uno spazio di libertà in una società che continua a considerarle marginali o sacrificabili.

Ambientato nel Mississippi del 1933, “Il Calamity Club” intreccia drammi familiari, amicizie inaspettate, differenze di classe e desiderio di riscatto sociale. Ma soprattutto racconta qualcosa che attraversa gran parte della narrativa americana del Sud: la capacità delle persone di costruire legami profondi proprio nei momenti più difficili.

Kathryn Stockett possiede infatti una scrittura molto riconoscibile. I suoi romanzi si muovono dentro ambientazioni segnate da tensioni sociali fortissime, però riescono sempre a mantenere uno sguardo profondamente umano sui personaggi. Anche quando descrive povertà, discriminazione o ipocrisia sociale, la sua narrativa lascia spazio all’ironia, alla tenerezza e alla possibilità di una solidarietà femminile capace di cambiare le vite.

Kathryn Stockett torna dopo “The Help” con una storia di resilienza femminile

“Il Calamity Club”, di Kathryn Stockett, Mondadori

Mississippi, 1933. Margot “Meg” Lefleur ha soltanto undici anni quando la madre Charlie sparisce improvvisamente, lasciandola sola dentro un’esistenza segnata dall’abbandono e dalla precarietà. Meg cresce nell’orfanotrofio della città come una delle bambine considerate “non adottabili”, imparando molto presto a diffidare degli altri e a proteggersi da sola.

La speranza però continua a sopravvivere dentro di lei attraverso una poesia che le ricordava sua madre: “È la speranza una creatura alata”. Ed è proprio questa idea della speranza come qualcosa di fragile ma resistente ad attraversare tutto il romanzo.

Quando Birdie entra nella sua vita, Meg avverte finalmente la possibilità di un futuro diverso. Anche Birdie, però, sta combattendo contro il peso della Grande Depressione. I debiti, la crisi economica e il rischio di perdere tutto la spingono a rivolgersi alla sorella, sposata con l’erede della ricchissima famiglia Tartt. Entrare nella loro casa significa però confrontarsi con un mondo fatto di apparenze, rigidità sociali e menzogne accuratamente nascoste sotto la superficie del privilegio.

Il romanzo prende forza proprio da questo contrasto continuo tra miseria materiale e lusso, tra esclusione sociale e potere economico. Kathryn Stockett mostra con grande efficacia quanto le differenze di classe influenzino le relazioni umane e quanto spesso il benessere delle famiglie più ricche si regga su equilibri fragilissimi.

La figura di Charlie rappresenta uno degli elementi più interessanti del libro. Quando riappare improvvisamente nella vita di Birdie, porta con sé tutta la disperazione di chi è stato schiacciato da un sistema sociale spietato. Eppure il personaggio conserva una forza vitale straordinaria. Charlie rifiuta il ruolo della vittima passiva e tenta di riprendersi il proprio destino con un piano rischioso che finirà per coinvolgere tutte le donne della storia.

Kathryn Stockett costruisce così un romanzo corale in cui l’amicizia femminile assume un ruolo centrale. Le protagoniste imparano lentamente a fidarsi l’una dell’altra, creando una sorta di alleanza emotiva contro un mondo dominato dal giudizio sociale e dalle convenzioni. È un aspetto che richiama anche “The Help”, dove la solidarietà tra donne diventava uno strumento di resistenza contro razzismo e discriminazione.

La scrittura dell’autrice riesce a mantenere un equilibrio molto efficace tra dramma e leggerezza. Alcune scene sono attraversate da un’ironia sottile, quasi malinconica, che alleggerisce la durezza degli eventi senza mai banalizzarli. Ed è proprio questa alternanza emotiva a rendere il romanzo coinvolgente anche nei passaggi più dolorosi.

Molto interessante è anche il modo in cui Stockett racconta il Sud americano degli anni Trenta. Il Mississippi emerge come un luogo pieno di contraddizioni, dove eleganza e decadenza convivono continuamente. Le grandi case dell’alta società diventano quasi simboli di un mondo costruito sulle apparenze, mentre fuori da quei salotti cresce la disperazione della crisi economica.

“Il Calamity Club” parla anche di maternità, abbandono e desiderio di appartenenza. Meg cresce cercando disperatamente qualcuno che possa offrirle stabilità e protezione, ma scopre lentamente che le famiglie più autentiche spesso nascono fuori dai legami tradizionali. Sono le relazioni costruite attraverso la fiducia reciproca a dare davvero senso alle vite dei personaggi.

Mondadori riporta così in Italia una delle autrici americane più amate degli ultimi anni, e il ritorno di Kathryn Stockett arriva in un momento in cui il pubblico sembra cercare sempre più storie capaci di unire emozione, riflessione sociale e grandi personaggi femminili.

“Il Calamity Club” è un romanzo che attraversa perdita, povertà e disillusione senza perdere però la fiducia nei rapporti umani. Kathryn Stockett racconta donne ferite, imperfette e coraggiose che cercano di sopravvivere dentro un mondo ostile, mostrando come la solidarietà e l’amicizia possano diventare una forma di salvezza reciproca.