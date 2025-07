10 hotel da sogno da visitare se ami i libri

C’è chi viaggia per scoprire nuove città, chi per perdersi nella natura… e poi ci sono i lettori. Quei viaggiatori speciali che amano perdersi tra le pagine tanto quanto tra le strade di un borgo antico. Per loro, l’idea di una vacanza perfetta include una poltrona comoda, scaffali pieni di volumi da scoprire e, perché no, un po’ di silenzio che sappia amplificare le parole. Inoltre, molti scelgono di soggiornare in un hotel che offre un’atmosfera letteraria.

In giro per il mondo, e anche in Italia, esistono posti pensati proprio per loro: hotel e B&B dove la letteratura non è solo un arredamento, ma un’anima. Questi dieci hotel da sogno sono strutture in cui ogni lettore si sentirà finalmente a casa, con spazi dedicati alla lettura e alla scoperta di nuovi posti tematici dopo soggiornare.

10 hotel da sogno per chi ama i libri e viaggiare: tra biblioteche segrete, camere letterarie e rifugi per lettori

Soggiornare in questi hotel significa trasformare la propria vacanza in un’esperienza narrativa completa, in cui leggere non è solo un passatempo, ma una dimensione abitativa. Che si tratti di rifugi romantici in mezzo alla natura, capsule futuriste a Tokyo o ville rinascimentali, questi luoghi dimostrano che i lettori non cercano solo pagine da sfogliare, ma anche luoghi da abitare con la stessa intensità. Perché, in fondo, il vero lusso è leggere dove nessuno ti disturba, con il tempo dalla tua parte e il mondo fuori che aspetta.

The Literary Man – Óbidos, Portogallo

Nel cuore di una delle cittadine più affascinanti del Portogallo, questo hotel ospita oltre 50.000 volumi , distribuiti tra camere, sale comuni e ristorante. Le stanze hanno nomi di scrittori e ogni angolo è pensato per far sentire l’ospite come dentro una biblioteca abitabile. L’ideale per chi vuole leggere circondato da libri antichi, caminetti e pareti di legno.

Hotel Il Salviatino – Firenze, Italia

Tra le colline fiorentine, in una villa rinascimentale immersa nel verde, si trova un angolo di paradiso per gli amanti dei classici. L’hotel offre una biblioteca privata, camere ispirate a opere italiane e una selezione raffinata di volumi rari da sfogliare sul terrazzo. La vista su Firenze fa il resto.

Library Hotel – New York, USA

Uno degli hotel letterari più famosi al mondo: ogni piano è dedicato a una categoria della Dewey Decimal Classification (la classificazione usata nelle biblioteche). Le camere sono arredate con libri e oggetti a tema: dalla filosofia alle arti, dalla poesia alla botanica. Imperdibile la terrazza panoramica con bar letterario.

Hotel Not Hotel – Amsterdam, Paesi Bassi

Un hotel che è anche un’opera d’arte collettiva. Alcune camere sono nascoste dietro scaffali di libri, mentre altre sono collocate in “sculture viventi”. L’ispirazione è surreale e artistica, perfetta per chi ama Murakami tanto quanto Magritte. Atmosfere eccentriche e instagrammabili, senza perdere profondità.

Il Rifugio degli Asinelli – Abruzzo, Italia

Un agriturismo immerso nei boschi che ospita una piccola libreria indipendente aperta agli ospiti, workshop di lettura e scrittura e un programma estivo di incontri con autori. Non è solo una vacanza, ma un’esperienza di comunità. Il tutto, a stretto contatto con la natura e… con veri asinelli.

Gladstone’s Library – Flintshire, Galles

Più che un hotel, è una residenza per lettori e studiosi, fondata dal primo ministro britannico William Gladstone. Qui si dorme tra scaffali imponenti e si legge in silenzio assoluto. Offre anche programmi di scrittura, conferenze e un ristorante interno. La colazione si consuma accanto a volumi ottocenteschi.

Residenza Napoleone III – Roma, Italia

Una dimora storica in pieno centro, arredata con pezzi d’antiquariato, affreschi e una biblioteca privata a disposizione degli ospiti. Per chi sogna di leggere Proust in una vasca d’epoca o Moravia sotto un soffitto a cassettoni. Il lusso discreto del lettore colto.

Book and Bed – Tokyo, Giappone

Qui il letto è letteralmente dentro la libreria. Gli scaffali pieni di manga, romanzi giapponesi e titoli internazionali racchiudono micro-cabine dove dormire in stile capsule hotel. Economico, minimalista e geniale, per chi sogna una notte a Tokyo circondato solo dai libri.

Relais del Maro – Liguria, Italia

A Borgomaro, tra le colline liguri, si trova un eco-hotel con una piccola biblioteca a disposizione degli ospiti. Ogni camera ha una selezione di libri curata con attenzione, e durante l’estate si organizzano letture all’aperto, colazioni letterarie e picnic nei campi. Una destinazione slow per lettori sensibili.

Sylvia Beach Hotel – Oregon, USA

Affacciato sull’Oceano Pacifico, è un hotel interamente dedicato agli scrittori: ogni camera rende omaggio a un autore (Shakespeare, Tolkien, Austen…) e la biblioteca ha orari precisi, silenzio assoluto e caminetto acceso. Senza Wi-Fi né TV: solo onde, libri e tè caldo.