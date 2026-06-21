“Gwen & Art non stanno insieme”, di Lex Croucher: una commedia romantica queer

Gwen & Art non stanno insieme di Lex Croucher parte da un’ambientazione che richiama il mondo arturiano e le atmosfere delle leggende medievali inglesi, l’autrice costruisce una commedia romantica fresca, ironica e sorprendentemente contemporanea. Il risultato è un romanzo che parla di identità, aspettative familiari, amicizia e amore, utilizzando il linguaggio leggero della romantic comedy senza…

Gwen & Art non stanno insieme di Lex Croucher parte da un’ambientazione che richiama il mondo arturiano e le atmosfere delle leggende medievali inglesi, l’autrice costruisce una commedia romantica fresca, ironica e sorprendentemente contemporanea. Il risultato è un romanzo che parla di identità, aspettative familiari, amicizia e amore, utilizzando il linguaggio leggero della romantic comedy senza rinunciare a temi importanti.

Dietro il titolo scherzoso si nasconde infatti una riflessione molto più profonda sul diritto di scegliere la propria vita e di essere se stessi anche quando il mondo sembra aver già deciso chi dobbiamo diventare.

“Gwen & Art non stanno insieme”, di Lex Croucher, Ne/oN

Gwen e Art stanno per sposarsi. Sulla carta sembrano la coppia perfetta. Lei è una principessa inglese, lui è l’erede di una delle famiglie più influenti del regno. Il loro matrimonio è stato programmato fin dall’infanzia e rappresenta l’unione ideale per garantire stabilità politica e prestigio sociale. Il problema è che non si sopportano.

Gwen è determinata, orgogliosa e spesso incapace di nascondere ciò che pensa. Art, al contrario, possiede un carattere più scanzonato e ribelle, ama infrangere le regole e si ritrova continuamente nei guai. Ogni incontro tra loro sembra trasformarsi in uno scontro e l’idea di passare il resto della vita insieme appare insostenibile per entrambi.

Tuttavia, quando emergono i loro veri sentimenti e soprattutto i segreti che cercano disperatamente di nascondere alla corte, la situazione cambia radicalmente. L’ostilità lascia spazio a una strana alleanza e i due decidono di aiutarsi a vicenda.

Nasce così un patto tanto assurdo quanto necessario: fingere di essere profondamente innamorati mentre cercano, nell’ombra, di conquistare le persone che amano davvero.

Una commedia degli equivoci che funziona perfettamente

Uno degli aspetti più riusciti del romanzo è la sua capacità di utilizzare meccanismi narrativi molto amati dal pubblico romance senza risultare prevedibile.

Il matrimonio combinato, il rapporto inizialmente conflittuale, la falsa relazione e la vita di corte sono elementi che appartengono alla tradizione della commedia romantica. Lex Croucher, però, li rielabora con intelligenza, introducendo una sensibilità contemporanea che rende la storia fresca e coinvolgente.

Gran parte del divertimento nasce proprio dall’evoluzione del rapporto tra Gwen e Art. I due protagonisti iniziano come rivali riluttanti ma finiscono per diventare alleati, confidenti e amici sinceri.

Il loro legame rappresenta il cuore pulsante del romanzo.

Non si tratta della classica storia d’amore tra due persone destinate a stare insieme, bensì della costruzione di una complicità che permette a entrambi di affrontare un mondo che li vorrebbe diversi da ciò che sono.

È proprio questa amicizia a conferire alla narrazione una profondità inattesa.

Un romanzo queer che parla di libertà

Sotto la superficie brillante e divertente si nasconde una riflessione molto attuale sull’identità.

Gwen e Art vivono in una società che ha già stabilito il loro destino. Devono sposarsi, comportarsi in un certo modo e incarnare il ruolo che la corte si aspetta da loro.

Il problema è che nessuno dei due si riconosce in quel copione.

Il romanzo affronta quindi il tema dell’orientamento sessuale e dell’autodeterminazione con leggerezza ma senza superficialità. I protagonisti non combattono contro draghi o eserciti invasori. Combattono contro aspettative sociali, obblighi familiari e modelli imposti.

La vera avventura consiste nel trovare il coraggio di vivere apertamente la propria verità.

Per questo motivo il libro riesce a parlare soprattutto ai lettori più giovani, pur mantenendo una capacità di coinvolgimento che supera ampiamente le categorie anagrafiche.

Camelot incontra la commedia romantica contemporanea

L’ambientazione rappresenta uno degli elementi più affascinanti del romanzo.

Lex Croucher si ispira liberamente al ciclo arturiano e alla tradizione medievale inglese, ma non cerca la ricostruzione storica rigorosa. Piuttosto, utilizza il Medioevo come uno spazio immaginario nel quale giocare con personaggi, convenzioni e archetipi.

Tornei, castelli, principi e dame convivono con dialoghi moderni, battute brillanti e una sensibilità decisamente contemporanea.

Questo approccio permette all’autrice di creare un mondo accessibile e divertente, nel quale il lettore può immergersi senza sentirsi schiacciato dal peso della ricostruzione storica.

L’atmosfera ricorda alcune reinterpretazioni moderne delle leggende arturiane, ma con un tono decisamente più leggero e romantico.



Chi è Lex Croucher

Lex Croucher è una scrittrice britannica diventata una delle voci più interessanti della narrativa young adult contemporanea.

I suoi romanzi si distinguono per l’uso dell’umorismo, per la presenza di personaggi queer e per la capacità di rileggere generi tradizionali attraverso una prospettiva moderna. Le sue opere combinano spesso elementi storici, romance e commedia, dando vita a storie capaci di parlare a un pubblico molto ampio.

Con Gwen & Art non stanno insieme ha ottenuto un notevole successo internazionale, conquistando lettori attratti tanto dall’ambientazione medievale quanto dalla freschezza dei personaggi e dei dialoghi.

Perché leggere “Gwen & Art non stanno insieme”

Questo romanzo è perfetto per chi ama le commedie romantiche intelligenti e i personaggi capaci di conquistare il lettore fin dalle prime pagine.

Piacerà a chi apprezza i retelling delle leggende arturiane, ma anche a chi cerca una storia queer raccontata con ironia e sensibilità. Il libro funziona inoltre come una celebrazione dell’amicizia, spesso trascurata nella narrativa romantica ma qui posta al centro della vicenda.

La scrittura è veloce, brillante e piena di dialoghi efficaci. Le scene comiche si alternano a momenti più emotivi, creando un equilibrio che rende la lettura estremamente piacevole.

Gwen & Art non stanno insieme è molto più di una semplice commedia romantica ambientata in un castello medievale. È una storia che parla della libertà di scegliere chi essere, della difficoltà di sottrarsi ai ruoli imposti e dell’importanza di trovare persone capaci di accettarci per ciò che siamo davvero.

Lex Croucher costruisce un romanzo divertente, romantico e sorprendentemente tenero, popolato da personaggi imperfetti ma autentici. Attraverso tornei, intrighi di corte, amori segreti e alleanze improbabili, l’autrice racconta una vicenda che riesce a far sorridere e riflettere allo stesso tempo.

Per chi ama il romance queer, le reinterpretazioni del mito arturiano e le storie in cui l’amicizia diventa una forma di salvezza, Gwen & Art non stanno insieme rappresenta una lettura capace di lasciare il segno ben oltre l’ultima pagina.