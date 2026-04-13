“Gli sfaccendati”. Restare fermi mentre tutto cambia” perché parla anche di noi

“Gli sfaccendati” di Melih Cevdet Anday racconta il lento, inevitabile disfacimento di un mondo e delle persone che lo abitano, incapaci di reagire, di cambiare, di salvarsi.

Un romanzo che parla di decadenza, ma anche di abitudine. Di immobilità. Di quella zona grigia in cui continuiamo a vivere anche quando tutto ciò che ci circonda sembra crollare, di come noi restiamo immutabili nel tempo nonostante tutto intorno a noi sembra cambiare.

“Gli sfaccendati” di Melih Cevdet Anday, Gramma Feltrinelli

Al centro del romanzo c’è una villa sul Bosforo. Un tempo simbolo di prestigio e potere, oggi è un luogo che porta addosso i segni del tempo: intonaci scrostati, arredi logori, una bellezza che resiste solo come memoria.

Ma ciò che rende davvero inquietante questo spazio non è la sua decadenza materiale. Sono le persone che lo abitano.

Una comunità di individui apparentemente sospesi, guidati dalla figura della matriarca Leman Hanım, custode di un passato che non esiste più. Intorno a lei si muove una galleria di personaggi che vivono senza uno scopo reale: un avvocato che non lavora, un rivoluzionario caduto in disgrazia, un poeta che rifiuta il denaro, uomini e donne incapaci di inserirsi nel nuovo mondo che sta nascendo.

Anday costruisce un microcosmo che è allo stesso tempo estremamente concreto e profondamente simbolico.

Quella villa non è solo una casa. È un sistema sociale in decomposizione. È il riflesso di una Turchia che sta cambiando, passando dall’Impero alla Repubblica, lasciando indietro chi non riesce a reinventarsi. Ma il romanzo non è mai didascalico. Non spiega. Mostra. E lo fa attraverso una scrittura che alterna ironia e crudeltà, leggerezza e disincanto.

Gli “sfaccendati” non sono semplicemente persone oziose. Sono individui che hanno perso il proprio ruolo nel mondo, ma continuano a esistere come se nulla fosse cambiato. Ed è proprio questa la forza del libro: non giudica i suoi personaggi, ma li osserva con una lucidità quasi chirurgica. Il lettore si trova così davanti a una domanda scomoda: quanto siamo diversi da loro?

Anche noi, in fondo, restiamo spesso ancorati a identità che non ci appartengono più. A strutture che non funzionano più. A vite che non abbiamo davvero scelto.

Il romanzo procede senza grandi eventi, senza colpi di scena evidenti. Eppure è proprio questa apparente immobilità a creare tensione. Perché sotto la superficie, tutto è già crollato. Anday non racconta la caduta, racconta ciò che viene dopo.

Il momento in cui non resta più nulla, ma si continua comunque a vivere. La sua è una narrazione sottile, che si insinua lentamente e lascia una sensazione persistente. Non colpisce con violenza, ma con precisione. E quando si chiude il libro, resta una consapevolezza difficile da ignorare: non sempre il cambiamento produce movimento. A volte genera solo un’immobilità ancora più profonda.

Chi è Melih Cevdet Anday

Melih Cevdet Anday è stato uno dei più importanti intellettuali della letteratura turca del Novecento, poeta, romanziere e drammaturgo.

Figura centrale del movimento poetico Garip, ha contribuito a rinnovare profondamente il linguaggio letterario turco, portando nella scrittura una maggiore semplicità espressiva e una forte attenzione alla realtà quotidiana.

Nel corso della sua carriera ha sviluppato uno stile sempre più raffinato e complesso, capace di unire riflessione filosofica, osservazione sociale e sperimentazione narrativa.

I suoi altri libri

Oltre a “Gli sfaccendati”, Anday ha scritto numerosi romanzi, saggi e opere teatrali che esplorano temi come l’identità, il tempo e il cambiamento sociale.

Tra le sue opere più rilevanti si ricordano testi che mettono in scena individui disorientati, alle prese con trasformazioni storiche e personali, confermando la sua capacità di raccontare il rapporto tra individuo e società con uno sguardo lucido e spesso spietato.