“Gli eroi” dopo George R.R.Martin arriva Joe Abercrombie a riscrivere il Grimdark fantasy

Per anni il fantasy ci ha insegnato a credere negli eroi. Guerrieri valorosi, battaglie epiche, destini scritti. Poi qualcosa è cambiato. E se c’è un nome che ha contribuito a incrinare quell’immaginario è quello di George R. R. Martin. Ma dopo di lui, qualcuno ha portato questa rivoluzione ancora più in là. Quel qualcuno è…

Per anni il fantasy ci ha insegnato a credere negli eroi. Guerrieri valorosi, battaglie epiche, destini scritti. Poi qualcosa è cambiato. E se c’è un nome che ha contribuito a incrinare quell’immaginario è quello di George R. R. Martin. Ma dopo di lui, qualcuno ha portato questa rivoluzione ancora più in là. Quel qualcuno è Joe Abercrombie.

“Gli eroi” è il romanzo che segna un punto preciso. Non è solo una storia di guerra. È una demolizione sistematica dell’idea stessa di eroismo. Qui non ci sono figure idealizzate. Non ci sono imprese nobili. C’è la guerra. Nuda, sporca, imprevedibile.

Abercrombie prende il fantasy e lo riporta a terra. Lo sporca di fango, lo riempie di sangue, lo priva di ogni retorica. E proprio per questo lo rende più vero.

“Gli eroi” il Grimdark fantasy



Cos’è il grimdark fantasy

Il grimdark fantasy è una delle evoluzioni più radicali del genere fantasy contemporaneo. Se il fantasy classico si fonda su eroi, missioni epiche e una distinzione chiara tra bene e male, il grimdark nasce per mettere tutto questo in discussione.

Nel grimdark non esistono veri eroi. I personaggi sono ambigui, contraddittori, spesso moralmente discutibili. Le loro scelte non sono guidate da ideali puri, ma da necessità, paura, ambizione o istinto di sopravvivenza. Il mondo in cui si muovono è violento, sporco, realistico. Non c’è spazio per illusioni.

La guerra, in questo tipo di narrativa, non è mai glorificata. È caos, brutalità, perdita. Le battaglie non sono momenti eroici, ma esperienze traumatiche. Il dolore non viene nascosto, la morte non è spettacolare, ma improvvisa e spesso priva di senso.

Il termine stesso “grimdark” deriva dall’espressione “grim and dark”, cupo e oscuro. E descrive perfettamente l’atmosfera di questi romanzi. Un mondo in cui la speranza è fragile, in cui il potere corrompe e in cui la giustizia è spesso un’illusione.

Joe Abercrombie è considerato uno dei principali esponenti di questo filone. Con romanzi come “Gli eroi”, ha contribuito a definire un nuovo modo di raccontare il fantasy. Più crudo, più umano, più vicino alla realtà.

Ed è proprio qui che il grimdark trova la sua forza. Non nel raccontare mondi lontani, ma nel riflettere, in modo spesso spietato, le contraddizioni del nostro.

“Gli eroi” di Joe Abercrombie, a cura di Stefano Giorgianni e Edoardo Rialti, Ne/oN

“In guerra non c’è posto per gli eroi. Soprattutto in questa guerra.” Questa frase potrebbe bastare per definire il romanzo. Ma sarebbe riduttivo. Perché “Gli eroi” è molto di più.

La storia si svolge nell’arco di tre giorni. Tre giorni di battaglia. Un tempo ristretto, quasi claustrofobico, che però riesce a contenere una quantità enorme di eventi, prospettive, emozioni. Non c’è una trama lineare. C’è un campo di battaglia. E dentro, uomini che cercano di sopravvivere.

Il contesto è quello del Nord. Il Re dell’Unione marcia contro Dow il Nero, figura leggendaria e brutale. Gli eserciti si affrontano in un luogo apparentemente insignificante. Una collina chiamata Gli Eroi. Un nome che promette grandezza. Ma che diventa, pagina dopo pagina, sempre più ironico.

Abercrombie costruisce il romanzo attraverso una molteplicità di punti di vista. Tra i personaggi principali troviamo Bremer dan Gorst, maestro di spada caduto in disgrazia, ossessionato dall’onore e dal desiderio di redenzione. Il Principe Calder, astuto e manipolatore, più interessato al potere che al combattimento. E Curden lo Strozzato, veterano stanco, forse l’ultimo a credere ancora in una forma di giustizia.

Nessuno di loro è un eroe nel senso tradizionale. Ognuno è contraddittorio, imperfetto, umano. E proprio in questa umanità sta la forza del romanzo.

Uno degli elementi più sorprendenti di “Gli eroi” è il modo in cui racconta la battaglia. Non come una sequenza epica, ma come un’esperienza frammentata. Caotica. Spesso incomprensibile. Il punto di vista cambia continuamente. Un personaggio cade, un altro prende il suo posto. Il lettore è costretto a ricostruire ciò che accade, proprio come farebbe chi si trova davvero in guerra.

Questo crea un effetto potentissimo. La guerra non è mai spettacolo. È confusione. È paura. È sopravvivenza.

Abercrombie lavora molto anche sul tema del caso. In battaglia non vince il più forte, ma il più fortunato. O il più spietato. Le decisioni contano, ma fino a un certo punto. C’è sempre un elemento imprevedibile. Un dettaglio che cambia tutto.

Il romanzo mette in discussione anche l’idea di onore. Cosa significa essere onesti in un contesto in cui la violenza è la norma? È possibile mantenere dei valori quando tutto intorno spinge nella direzione opposta? I personaggi si muovono continuamente tra queste domande, senza trovare risposte definitive.

Dal punto di vista stilistico, Abercrombie utilizza una scrittura diretta, incisiva, spesso ironica. L’ironia è un elemento fondamentale. Non alleggerisce la violenza, ma la rende ancora più evidente. Più assurda. Più reale.

C’è anche una dimensione quasi cinematografica nel modo in cui sono costruite le scene. I passaggi da un punto di vista all’altro creano ritmo, tensione, movimento. Il lettore non ha mai un momento di pausa. È dentro la battaglia, dall’inizio alla fine.

“Gli eroi” è un romanzo che non cerca di piacere. Non offre consolazione. Non costruisce miti. Li distrugge. E proprio per questo si inserisce perfettamente nella nuova stagione del fantasy, quella che rifiuta le semplificazioni e sceglie la complessità.

Alla fine, resta una sensazione precisa. Gli eroi, forse, non esistono. Esistono uomini che combattono, che sbagliano, che cercano di sopravvivere.

E forse è proprio questo che rende il romanzo così potente. Non racconta ciò che vorremmo vedere. Racconta ciò che siamo.