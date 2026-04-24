Prima dei videogiochi, prima dei giochi da tavolo moderni, prima ancora dell’idea stessa di tempo libero come lo intendiamo oggi, il gioco esisteva già. Ma aveva un significato diverso. Non era solo intrattenimento, era educazione, strategia, esercizio mentale e, spesso, anche qualcosa di profondamente spirituale. Ogni civiltà ha costruito i propri giochi, e in quei…

Prima dei videogiochi, prima dei giochi da tavolo moderni, prima ancora dell’idea stessa di tempo libero come lo intendiamo oggi, il gioco esisteva già. Ma aveva un significato diverso. Non era solo intrattenimento, era educazione, strategia, esercizio mentale e, spesso, anche qualcosa di profondamente spirituale.

Ogni civiltà ha costruito i propri giochi, e in quei giochi ha lasciato tracce del proprio modo di vedere il mondo. Le pedine, i tavolieri, le regole non erano mai casuali. Riflettevano gerarchie sociali, visioni religiose, rapporti di potere e perfino concezioni della vita e della morte.

Giocare significava imparare. Allenarsi alla guerra, sviluppare la logica, entrare in relazione con gli altri e, in alcuni casi, con il divino. Per questo, osservare i giochi del passato non è un semplice esercizio di nostalgia. È un modo per entrare dentro le culture che li hanno creati.

Questi sei libri permettono di fare proprio questo, un viaggio che attraversa epoche e luoghi diversi, mostrando come il gioco sia sempre stato una parte essenziale della vita umana.

6 libri per scoprire i giochi del passato

Guardare ai giochi del passato significa riscoprire un modo diverso di intendere il tempo, la relazione e la conoscenza. Non erano semplici distrazioni, ma strumenti attraverso cui le civiltà costruivano identità, trasmettevano valori e interpretavano il mondo.

Questi sei libri mostrano quanto il gioco sia sempre stato una cosa seria. E forse è proprio questo che li rende così affascinanti ancora oggi.



“I giochi dell’antica Roma”, di Marino Carpignano, Coppola editore

Questo volume ci porta nel cuore della civiltà romana attraverso una prospettiva insolita, quella del gioco. Non si tratta solo di una raccolta di curiosità, ma di un vero e proprio percorso che mostra come i romani si divertivano e allo stesso tempo allenavano la mente.

I giochi descritti non erano semplici passatempi. Molti di essi richiedevano strategia, concentrazione e capacità di previsione. Tavolieri, pedine e regole diventavano strumenti per sviluppare abilità che potevano essere utili anche nella vita quotidiana e nella politica.

Il libro ricostruisce questi giochi con attenzione, offrendo spiegazioni chiare e esempi concreti. Il lettore non si limita a osservare, ma può immaginare di partecipare, di sedersi a un tavolo e giocare insieme a un romano di duemila anni fa.

Ne emerge un’immagine viva di una società che vedeva nel gioco non solo un momento di svago, ma una pratica fondamentale per la formazione dell’individuo.

“I giochi degli antichi Sumeri”, di Marino Carpignano, Coppola editore

Con questo libro si torna ancora più indietro nel tempo, nella Mesopotamia, tra Tigri ed Eufrate, dove nacquero alcune delle prime forme di civiltà organizzata. I Sumeri, inventori della scrittura, erano anche profondamente legati al gioco.

Qui il gioco assume una dimensione ancora più ampia. Non è solo divertimento o allenamento, ma anche connessione con il sacro. I tavolieri e le regole diventano strumenti attraverso cui entrare in relazione con il destino e con le forze invisibili.

Il libro racconta queste pratiche con uno sguardo che tiene insieme storia e simbolo. I giochi vengono ricostruiti non solo nelle loro regole, ma anche nel loro significato culturale.

Attraverso queste pagine, il lettore scopre un mondo in cui il confine tra quotidiano e spirituale è sottile, e in cui anche un semplice gioco può diventare un gesto carico di significato.

“I giochi dell’antico Egitto”, di Marino Carpignano, Coppola editore

Nel mondo egizio, il gioco si intreccia profondamente con la visione dell’aldilà. Il Senet, uno dei giochi più celebri dell’antico Egitto, non è solo un passatempo, ma una rappresentazione simbolica del viaggio dopo la morte.

Questo libro esplora proprio questa dimensione. Attraverso tavolieri raffinati e regole precise, gli egizi mettevano in scena una forma di passaggio, una preparazione simbolica a ciò che sarebbe venuto dopo.

La narrazione accompagna il lettore lungo le rive del Nilo, mostrando come il gioco fosse presente in diversi contesti sociali. Non era riservato a una sola classe, ma attraversava la società in modi diversi.

Il risultato è un libro che unisce storia, simbolismo e ricostruzione pratica, restituendo la complessità di una civiltà che vedeva nel gioco un riflesso della vita stessa.

“I giochi dell’antica Corea”, di Marino Carpignano, Coppola editore

Con la Corea il gioco cambia ritmo e significato. Qui entra in scena il Nyout, un gioco che non è solo strategia, ma anche rito e tradizione. I bastoncini lanciati sul terreno scandiscono un movimento che richiama il ciclo della natura e il passare del tempo.

Il libro racconta questa dimensione con attenzione, mostrando come il gioco sia un ponte tra generazioni. Non è qualcosa di isolato, ma parte di una continuità culturale che si trasmette nel tempo.

Ogni partita diventa un momento di condivisione, un gesto che tiene insieme passato e presente. Il gioco non è solo competizione, ma relazione.

Attraverso queste pagine emerge una visione del gioco più lenta, più legata al ritmo della vita, lontana dalla velocità contemporanea.

“I giochi tradizionali della Cina”, di Marino Carpignano, Coppola editore

La Cina offre una delle tradizioni ludiche più raffinate e complesse. Giochi come lo Xiangqi non sono semplici sfide tra avversari, ma vere e proprie rappresentazioni strategiche.

Il libro mostra come ogni partita sia costruita come una battaglia simbolica, in cui ogni mossa ha un significato preciso. Non si tratta solo di vincere, ma di comprendere l’equilibrio tra attacco e difesa, tra forza e pazienza.

Il contesto in cui questi giochi si sviluppano è altrettanto importante. Corti imperiali, giardini, spazi silenziosi in cui la concentrazione diventa parte del gioco stesso.

Ne emerge un’idea del gioco come arte, come disciplina che richiede tempo, attenzione e profondità.

“I giochi dell’antico Giappone”, di Marino Carpignano, Coppola editore

Nel Giappone antico, il gioco si avvicina ancora di più alla strategia pura. Lo Shogi, conosciuto come il “gioco dei generali”, è una forma di confronto in cui ogni mossa può cambiare completamente la situazione.

Il libro racconta questo mondo con precisione, mostrando come il gioco sia legato a una cultura della disciplina e del controllo. Ogni partita diventa una sfida mentale, in cui il caso ha poco spazio.

Ma c’è anche un’altra dimensione. Il rispetto per l’avversario, l’attenzione ai dettagli, il valore del silenzio. Tutto contribuisce a creare un’esperienza che va oltre la semplice competizione.

È un libro che restituisce il gioco nella sua forma più essenziale, come confronto tra menti.