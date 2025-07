Gialli leggeri da portare in vacanza, 3 novità editoriali da non perdere

Quello dei gialli leggeri è un genere che, più di altri, riesce a stuzzicare la mente senza appesantire. Perfetto compagno d’estate, il giallo ironico o ambientato in scenari rilassanti accompagna le giornate con misteri da risolvere, personaggi brillanti e una narrazione avvolgente ma mai cupa.

In questa selezione ti proponiamo tre romanzi appena usciti in libreria o in uscita nelle prossime settimane che uniscono tensione narrativa e leggerezza, con trame godibili, tocchi di umorismo e protagoniste tutte al femminile. Ideali da leggere in viaggio, sotto il sole o nelle ore lente del pomeriggio, questi libri trasformano il crimine in un’occasione per riflettere, sorridere e – perché no – fuggire con la mente verso una nuova destinazione.

3 libri gialli leggeri appena usciti in libreria

Se ami i gialli ma d’estate cerchi qualcosa che intrighi senza angosciare, questi tre romanzi sono perfetti: ti faranno viaggiare, ridere, riflettere e godere della lettura senza pesantezze. Che tu scelga la brezza provenzale di Isabelle Bonnet, l’umorismo noir de “Le amiche di sempre” o la freschezza intelligente di “Costanza”, avrai tra le mani storie capaci di tenerti compagnia sotto il sole con leggerezza e brio.

“La donna senza memoria” di Pierre Martin

Tra i campi di lavanda della Provenza e il blu del Mediterraneo, torna Isabelle Bonnet, alias Madame le commissaire, alle prese con un caso che inizia per puro caso – o forse no – nel cuore del bosco.

Una donna ferita e priva di memoria compare improvvisamente, per poi svanire nel nulla. Intorno a lei, nessun indizio, solo la sensazione che qualcosa di oscuro si stia muovendo sotto la superficie dell’idillio francese.

Pierre Martin, con il suo stile elegante e delicatamente ironico, costruisce un’indagine dal ritmo avvolgente, capace di tenere con il fiato sospeso senza mai perdere grazia. Quello che rende questo giallo speciale non è soltanto l’intreccio, ma l’atmosfera: tra corse mattutine, nuotate rigeneranti e caffè condivisi, la vita quotidiana di Isabelle si fonde perfettamente con il mistero, dimostrando che l’indagine può essere anche una questione di sguardo, di ascolto, di intuizione femminile.

Perché leggerlo: “La donna senza memoria” è il giallo ideale per chi ama le storie ben costruite ma rilassanti, capaci di far viaggiare con la mente e riscaldare il cuore. È un tuffo nella bellezza della Provenza, un inno alla resilienza e al fascino sottile dell’intelligenza investigativa, lontano da atmosfere cupe e opprimenti.

“Le amiche di sempre” di Sue Hincenbergs

Quattro amiche, una pensione imminente, mariti assenti o egoisti, e un piano geniale – seppur potenzialmente letale – per riprendersi la vita. “Le amiche di sempre” è un giallo che gioca con i confini della commedia nera, mettendo in scena una storia scatenata e pungente, dove l’umorismo non nasconde la malinconia, ma la trasforma in risorsa.

Quando Pam, Nancy, Shalisa e Marlene scoprono che i loro coniugi hanno sperperato i risparmi di una vita, l’idea di “liberarsene” non appare poi così assurda. E mentre le due fazioni – le mogli e i mariti – iniziano a muoversi nell’ombra, il lettore si trova in bilico tra risate e tensione. Hincenbergs riesce con maestria a mescolare mistero e satira sociale, affrontando temi come l’invisibilità delle donne mature, la disillusione del matrimonio e la forza dell’amicizia con una penna arguta e affilata.

Perché leggerlo: Perfetto per chi cerca un giallo irriverente e fuori dagli schemi, Le amiche di sempre è un romanzo che intrattiene e sorprende, regalando risate intelligenti e colpi di scena inaspettati. Una lettura che, tra ironia e complicità femminile, lascia il segno e invita a riconsiderare certi ruoli dati per scontati.

“Costanza” di Alessia Gazzola

Conosciuta per “L’allieva”, Alessia Gazzola ci ha regalato anche altri personaggi, fra cui ne spicca uno profondamente umano: Costanza, paleopatologa siciliana, madre single e investigatrice per caso.

Il volume “Costanza” raccoglie per la prima volta insieme i tre romanzi che compongono la storia della protagonista e ci accompagna in un percorso che fonde misteri archeologici, intricati casi del passato e riflessioni moderne sulla maternità, l’indipendenza, le ambizioni.

Costanza si muove tra Verona, Milano e Venezia con una vitalità contagiosa, incalzata dalla scienza e dalla vita, tra ossa antiche e sentimenti che tornano a bussare. Il tono della narrazione è ironico, scorrevole, ma mai superficiale.

Alessia Gazzola costruisce un equilibrio perfetto tra tensione narrativa e commedia romantica, arricchendo la storia di dettagli ambientali e dialoghi brillanti.

Perché leggerlo: “Costanza” è la lettura perfetta per chi cerca un giallo soft con un’anima vivace e contemporanea. Divertente, intelligente, affettuoso, il libro è un ritratto autentico di una donna moderna alle prese con scienza, maternità e un po’ di mistero. Un modo originale per scoprire che il crimine, a volte, è solo il pretesto per raccontare la vita.