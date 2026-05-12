Per anni il fumetto è stato considerato un linguaggio “minore”, confinato all’infanzia o alla cultura pop più superficiale. Oggi, però, qualcosa è cambiato radicalmente. I fumetti entrano nei festival letterari, vincono premi internazionali, vengono studiati nelle università e affrontano temi sociali, filosofici e politici con una profondità che spesso sorprende chi li guarda ancora con…

Per anni il fumetto è stato considerato un linguaggio “minore”, confinato all’infanzia o alla cultura pop più superficiale. Oggi, però, qualcosa è cambiato radicalmente. I fumetti entrano nei festival letterari, vincono premi internazionali, vengono studiati nelle università e affrontano temi sociali, filosofici e politici con una profondità che spesso sorprende chi li guarda ancora con diffidenza.

Non è un caso che anche la televisione culturale italiana stia finalmente dedicando spazio a questo universo. Il fumetto contemporaneo non è più soltanto intrattenimento: è un modo di raccontare il trauma, il desiderio, la memoria, la sessualità, l’identità e persino la crisi del presente attraverso immagini e parole che dialogano continuamente tra loro.

Leggere fumetti significa imparare un linguaggio diverso. Significa educare lo sguardo, rallentare, interpretare simboli, colori, silenzi, sequenze. E soprattutto significa entrare in storie che spesso riescono a parlare dell’essere umano con una forza immediata e viscerale difficile da trovare altrove.

Dalle graphic novel autobiografiche ai manga psicologici, dai webtoon coreani ai fumetti horror sperimentali, il fumetto contemporaneo è diventato uno dei luoghi culturali più vivi e innovativi del nostro tempo.

Perché oggi i fumetti sono cultura a tutti gli effetti

Cosa sono i fumetti e perché è importante leggerli

Il fumetto è un linguaggio narrativo complesso che unisce testo e immagine in una costruzione sequenziale. Non è “letteratura illustrata”, né semplice disegno: è una forma autonoma di racconto, con regole, ritmi e strutture proprie.

Negli ultimi anni il fumetto ha conquistato una centralità culturale sempre più evidente. Non solo perché affronta temi maturi e contemporanei, ma perché riesce a parlare a pubblici diversi, creando ponti tra generazioni, linguaggi e sensibilità artistiche.

Anche la divulgazione culturale italiana sembra averlo compreso definitivamente. La puntata di Alberto Angela in onda questa sera, dedicata anche al fumetto e al suo valore culturale, rappresenta un segnale importante: significa riconoscere che questo medium non appartiene più a una nicchia, ma è parte integrante del nostro immaginario collettivo.

Leggere fumetti aiuta inoltre a sviluppare competenze interpretative profonde. Il lettore non segue soltanto una trama, ma deve “leggere” le immagini, gli spazi vuoti, il ritmo delle tavole, la costruzione visiva delle emozioni. È una lettura attiva, stratificata, spesso molto più complessa di quanto si creda.

E poi c’è un altro aspetto fondamentale: il fumetto intercetta con estrema sensibilità il presente. Molte delle storie più interessanti degli ultimi anni parlano di identità queer, salute mentale, precarietà, alienazione urbana, corpi, adolescenza, tecnologia e crisi ambientale. Temi che il fumetto riesce a tradurre in immagini potenti e memorabili.

Cosa sono fumetti, graphic novel, manga, manhwa e webtoon

Spesso si tende a usare questi termini come sinonimi, ma indicano realtà diverse.

Il fumetto è il termine generale che comprende ogni narrazione sequenziale illustrata.

La graphic novel è invece un fumetto lungo, spesso autoconclusivo, con una struttura narrativa più vicina al romanzo. Negli ultimi decenni è diventata il formato privilegiato per racconti autobiografici, sociali o letterari.

I manga sono i fumetti giapponesi. Hanno una tradizione vastissima e attraversano ogni genere possibile: horror, romantico, psicologico, storico, filosofico, fantascientifico. Non sono prodotti soltanto per adolescenti, ma anche per adulti.

I manhwa sono i fumetti coreani. Negli ultimi anni hanno conquistato una popolarità enorme soprattutto grazie al digitale e alle piattaforme online.

I webtoon, infine, sono fumetti pensati specificamente per essere letti su smartphone, con scorrimento verticale continuo. Nati in Corea del Sud, stanno rivoluzionando il modo di consumare narrazione disegnata, soprattutto tra i più giovani.

Questa pluralità di forme dimostra quanto il fumetto sia ormai un ecosistema culturale globale, capace di reinventarsi continuamente.

Graphic novel e manga da leggere per capire il fumetto contemporaneo

“Squame”, di Eugenia Erba, Eris Edizioni

“Squame” è una graphic novel queer che mette al centro il concetto di famiglia scelta. I protagonisti, Tati, Rami, Leo, Victoria e Amanda, formano una comunità affettiva fatta di amicizia, sostegno reciproco e condivisione, una vera “s-famiglia” che prova a sopravvivere alle delusioni della vita adulta.

Amanda, però, è bloccata. Ha rinunciato ai propri sogni e vive con rabbia il lavoro offertole dalla zia. Attorno a lei, intanto, la città viene attraversata da un’atmosfera quasi surreale: serpenti misteriosi terrorizzano le strade dopo essere fuggiti da un seminterrato.

Eugenia Erba utilizza il simbolismo della muta dei serpenti per raccontare il cambiamento, la trasformazione e il bisogno di abbandonare vecchie identità. Il fumetto parla di precarietà emotiva, relazioni queer e ricerca di sé con colori vivissimi e una sensibilità contemporanea molto forte.

“River’s Edge”, di Kyoko Okazaki, Coconino Press

Ambientato nella Tokyo degli anni Novanta, “River’s Edge” è uno dei manga più disturbanti e importanti di Kyoko Okazaki. La protagonista Haruna vive un’adolescenza fatta di alienazione, bullismo, desiderio e vuoto esistenziale.

Quando difende il compagno Yamada, ragazzo isolato e costretto a nascondere la propria sessualità, nasce un’amicizia inattesa. Ma il loro rapporto cambia radicalmente quando lui le mostra un cadavere nascosto lungo le rive di un fiume.

Da quel momento il manga diventa un viaggio nelle inquietudini della giovinezza contemporanea. Attorno ai protagonisti si muovono ragazze con disturbi alimentari, relazioni tossiche, desideri repressi e un senso costante di disconnessione dal mondo.

Okazaki costruisce un ritratto crudele e lucidissimo dell’adolescenza, anticipando molti temi oggi centrali: la solitudine urbana, il disagio mentale, la performatività sociale e la difficoltà di costruire relazioni autentiche.

“Riposa in pezzi”, di Karmarket e altri, Oscar Ink Mondadori

Arriva da Taiwan una delle raccolte horror più interessanti degli ultimi anni. “Riposa in pezzi” unisce undici storie diverse, accomunate da un’atmosfera inquietante e visionaria.

Un uomo ritrova nei sogni la gamba persa in un incidente. Una donna vede migliaia di fantasmi orbitare attorno alla Terra. Una studentessa entra in un complesso residenziale abbandonato dove le ombre sembrano trasformarsi in un labirinto senza uscita.

Il volume mescola horror psicologico, fantascienza, folklore e cyberpunk, dimostrando quanto il fumetto asiatico contemporaneo sia capace di sperimentare visivamente e narrativamente.

Ma ciò che rende davvero interessante “Riposa in pezzi” è la sua capacità di usare l’orrore come metafora delle ansie contemporanee: il trauma, la perdita, l’isolamento tecnologico, il collasso ambientale e il rapporto tra umano e artificiale.

È un fumetto che conferma come il graphic storytelling internazionale sia ormai uno dei luoghi più innovativi della cultura contemporanea.

Il fumetto non è più un genere minore

Per molto tempo leggere fumetti è stato considerato qualcosa di meno “nobile” rispetto alla narrativa tradizionale. Oggi questa distinzione appare sempre più anacronistica.

Il fumetto contemporaneo riesce a raccontare il presente con una libertà espressiva straordinaria. Può essere letterario, filosofico, politico, intimo, sperimentale, poetico o disturbante. Può parlare di queer identity, adolescenza, guerra, depressione, maternità, tecnologia o memoria storica senza perdere forza narrativa.

E soprattutto riesce a raggiungere lettori che spesso si sentono esclusi dalla cultura tradizionale. Forse è proprio questa la sua rivoluzione più grande: dimostrare che la cultura non deve essere elitaria per essere profonda.