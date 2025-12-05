Fredrik Backman è lo scrittore più amato dai lettori del 2025

Fredrik Backman è l’autore più amato al mondo dai lettori forti. Lo scrittore svedese ha trionfato ai Goodreads Choice Awards, nella categoria più prestigiosa, Fiction (Narrativa), vincendo con il suo nuovo romanzo, My Friends (I Miei Amici), e ottenendo un consenso schiacciante che lo ha consacrato come lo scrittore più amato del 2025.

Goodreads Choice Awards rappresentano la vera voce dei lettori. Sono infatti l’unico grande premio letterario deciso interamente tramite il voto aperto da milioni di amanti dei libri registrati sulla piattaforma Goodreads, che conta oltre 150 milioni di membri globali. Quest’anno i voti della giuria popolare che hanno0 deciso di partecipare al Premio in modo assolutamente indipendente sono stati ben 7,5 milioni.

Questo premio mantiene la sua forza, infatti perché i libri non sono scelti da una giuria di critici o esperti, ma dal grande pubblico. Sono la massima espressione del passaparola in un contesto globale.

I Goodreads Choice Awards mettono al centro i libri che hanno generato il maggiore engagement, ovvero coinvolgimento, discussione, recensioni, all’interno della comunità di lettori durante l’anno, fornendo un’istantanea di quali generi e autori sono realmente popolari al momento.

Chi è Fredrik Backman, lo scrittore più amato dai lettori mondiali

Fredrik Backman è uno di quegli autori che non si limitano a scrivere storie: costruiscono legami. La sua narrativa parla delle fragilità dell’essere umano, delle comunità che si spezzano e si ricompongono, del bisogno universale di essere visti e compresi. È questa rara capacità empatica che lo ha trasformato nello scrittore più amato dai lettori forti di tutto il mondo.

Nato nel 1981 a Stoccolma, Backman raggiunge la fama internazionale con il romanzo En man som heter Ove (2012), pubblicato in Italia da Mondadori con il titolo L’uomo che metteva in ordine il mondo, mentre per il mercato angloamericano viene diffuso dall’editore Atria Books / Simon & Schuster con il titolo A Man Called Ove. È il libro che segna la svolta, con milioni di copie vendute, un adattamento svedese e uno hollywoodiano, e l’ingresso di Backman nell’immaginario globale.

Da quel momento ogni suo titolo conferma un talento narrativo unico. Con Min mormor hälsar och säger förlåt (2013), diventato in Italia Mia nonna saluta e chiede scusa (Mondadori) e pubblicato nel mondo anglofono da Simon & Schuster, Backman mostra la sua capacità di unire malinconia e umorismo in un equilibrio perfetto.

Nel 2014 arriva Britt-Marie var här, tradotto da Mondadori come Britt-Marie è stata qui e distribuito a livello internazionale dal gruppo Simon & Schuster, che consolida il successo dell’autore.

La consacrazione arriva poi con la trilogia di Beartown, iniziata con Björnstad (2016), pubblicato in Italia come La città degli orsi e, per il pubblico globale, come Beartown dall’editore Simon & Schuster. La serie prosegue con Vi mot er (USA-UK Against You, 2018 — Noi contro di voi, Mondadori) e si conclude con Vinnarna (The Winners, 2022 — I vincitori, Mondadori), diventando una delle saghe contemporanee più discusse sui temi della violenza, della lealtà e dei confini morali delle comunità chiuse.

Tra le sue opere più iconiche figura anche Folk med ångest (2019), tradotto come Gli ansiosi (Mondadori) e pubblicato in inglese come Anxious People da Atria / Simon & Schuster, un romanzo che ha avuto un’ulteriore esplosione di notorietà grazie alla serie Netflix.

Questi libri, nelle loro edizioni originali svedesi (Forum / Albert Bonniers Förlag), nelle pubblicazioni italiane Mondadori e nelle edizioni internazionali curate da Simon & Schuster, hanno costruito un ponte emotivo che attraversa continenti e culture.

Backman è diventato così uno dei pochissimi autori in grado di unire critica, pubblico e community digitali grazie a una scrittura limpida, empatica, profondamente umana.

Nel 2025, con la vittoria del suo nuovo romanzo My Friends (I miei amici) ai Goodreads Choice Awards nella categoria Fiction, Backman non ha conquistato solo un premio, ha confermato di essere la voce narrativa che più rispecchia i sentimenti, le inquietudini e le speranze dei lettori del nostro tempo.

La trama di My Friends, il romanzo più amato al mondo nel 2025

Il romanzo My Friends di Fredrik Backman (il cui titolo originale in svedese è Mina vänner) è un’opera epica che celebra la forza eterna dei legami giovanili, dimostrando il potere salvifico dell’arte e dell’amicizia contro l’isolamento e la tragedia. L’editore originale del libro negli Stati Uniti e nel Regno Unito è Simon & Schuster / Atria Books. La storia si sviluppa su due piani temporali, uniti indissolubilmente da un’unica, cruciale opera d’arte.

La narrazione affonda le radici in un passato di venticinque anni fa, in una piccola e anonima cittadina costiera. Qui nasce un’amicizia che funge da vero e proprio rifugio salvifico per quattro adolescenti ai margini. Joar è il ribelle. Kimkim (destinato a diventare il famoso artista C. Jat), è il genio sensibile. Ted è il protettore leale. E Ali è la ragazza misteriosa. Tutti loro provengono da situazioni familiari difficili e trovano l’uno nell’altro la loro vera famiglia. Trascorrendo le estati sull’abbandonato molo, la loro amicizia si cristallizza come un atto di resistenza, una forza che li salva dalle ingiustizie del mondo adulto.

Il cuore del romanzo è un dipinto, l’opera lasciata in eredità da Kimkim. Sebbene la tela sia famosa a livello globale, il suo vero significato è racchiuso in un dettaglio che la maggior parte delle persone ignora: tre piccole figure sedute in un angolo. Questo dettaglio simboleggia in modo toccante la promessa e la speranza di quei quattro amici.

Nel presente, incontriamo Louisa, un’adolescente arrabbiata e cinica. La sua ossessione per il dipinto la porta a un tentativo fallito di vandalismo durante un’asta, dove incrocia la strada di Ted. Ted, ormai adulto, vive nel ricordo di una promessa; è lì per riacquistare il quadro a qualsiasi costo. Costretto a interagire con la giovane ribelle, Ted è obbligato a rivelare la storia del passato e l’identità di C. Jat.

Attraverso i racconti di Ted, si svela come il dipinto non sia solo un’opera d’arte, ma un vero e proprio veicolo di salvezza e guarigione. Esso rappresenta il mezzo attraverso cui i personaggi possono affrontare il lutto e dare un senso alla perdita. Il potere salvifico dell’arte e dell’amicizia si manifesta qui nella loro capacità di trascendere il tempo e la morte: ciò che è stato creato in nome dell’amore adolescenziale continua a offrire un’àncora di speranza e un legame vitale, anche per una nuova generazione, come Louisa, che scopre che l’unica difesa contro la disperazione è il ricordo e l’atto creativo.

In linea con lo stile di Backman, la trama alterna momenti di profonda malinconia a una visione fondamentalmente ottimistica sull’umanità e sulla capacità dell’amore di resistere a ogni avversità.

I primi 10 romanzi più votati ai Goodreads Choice Awards 2025

La categoria Fiction dei Goodreads Choice Awards 2025 ha raccolto centinaia di migliaia di voti, offrendo uno spaccato autentico dei libri che i lettori forti di tutto il mondo hanno amato di più durante l’anno. Dal trionfo assoluto di My Friends di Fredrik Backman ai titoli che hanno animato dibattiti, recensioni e community online, questa top ten rappresenta il cuore delle preferenze globali e fotografa le tendenze narrative che hanno segnato il 2025.

1. My Friends di Fredrik Backman – 167.509 voti

Il romanzo più amato dell’anno, vincitore assoluto della categoria Fiction.

2. Wild Dark Shore di Charlotte McConaghy – 107.486 voti

Una storia potente e atmosferica, seconda solo al fenomeno Backman.

3. The Correspondent di Virginia Evans – 41.827 voti

Un romanzo che ha conquistato i lettori per la sua intensità emotiva.

4. The Names di Florence Knapp – 41.454 voti

Tra i titoli più discussi dell’anno, amatissimo dalla community.

5. The Academy di Elin Hilderbrand – 41.354 voti

Una delle autrici più popolari su Goodreads conferma il suo successo.

6. These Summer Storms di Sarah MacLean – 37.354 voti

Un romanzo che unisce profondità e grande capacità di intrattenimento.

7. We All Live Here di Jojo Moyes – 36.891 voti

Jojo Moyes resta una delle autrici più amate a livello globale.

8. The Emperor of Gladness di Ocean Vuong – 34.472 voti

Il poeta e romanziere torna con un’opera che ha incantato il pubblico.

9. The River Is Waiting di Wally Lamb – 33.386 voti

Un titolo acclamato che conferma il talento narrativo di Lamb.

10. The Three Lives of Cate Kay di Kate Fagan – 25.631 voti

Una rivelazione dell’anno, entrata di diritto nella top ten mondiale.