I Festival Letterari da non perdere durante l’estate 2025

L’estate non è soltanto mare, concerti e vacanze. Per chi ama la letteratura, è anche la stagione perfetta per godersi i libri in modo diverso: all’aperto, in compagnia degli scrittori, nei borghi e nelle città d’arte che diventano teatri di parole, idee e incontri. I festival letterari che si svolgono in Italia e nei dintorni tra giugno e settembre offrono molto più che presentazioni: sono esperienze immersive, capaci di fondere cultura e viaggio, riflessione e convivialità.

Una selezione curata dei festival letterari da non perdere nell’estate 2025. Ognuno con un’identità forte, un paesaggio che lo circonda e un programma capace di far innamorare lettori e lettrici di ogni età.

Festival letterari estate 2025: la guida per chi ama parole, paesaggi e conversazioni con gli autori

Scegliere di partecipare a un festival letterario durante l’estate significa vivere la cultura in modo attivo, itinerante e condiviso. I libri smettono di essere oggetti solitari e diventano momenti di incontro, scambio, comunità. Che si tratti di un borgo sardo o di una piazza genovese, la parola scritta si fa voce, gesto, esperienza.

L’estate 2025 si preannuncia ricchissima di occasioni per ascoltare grandi nomi, scoprire nuove firme e vivere la letteratura fuori dalle pagine. In un’epoca in cui la parola sembra sfilacciarsi, i festival ci ricordano che leggere, insieme, è ancora un atto necessario. E bellissimo.

L’Isola delle Storie – Gavoi (NU), dal 3 al 6 luglio

Nel cuore della Barbagia, la piccola località montana di Gavoi, in provincia di Nuoro, ospita uno dei festival più affascinanti e radicali d’Italia. L’Isola delle Storie è un festival letterario che non si accontenta di presentazioni e firmacopie: qui la letteratura è un’esperienza collettiva, fatta di incontri che si tengono tra boschi, cortili, mulattiere e antiche case di pietra.

Autori italiani e internazionali partecipano ogni anno a una vera e propria immersione narrativa. Non solo romanzi, ma anche teatro, musica, arti visive e dialoghi. Il pubblico è parte attiva dell’evento: si arriva a piedi, si ascolta seduti sull’erba o sulle panche di legno, si cena in compagnia degli scrittori.

È il festival ideale per chi ama leggere con lentezza e viaggiare fuori dai circuiti turistici. La Sardegna interna regala panorami mozzafiato e, attraverso i racconti, una nuova mappa possibile del mondo.

La Posta Letteraria – Raficofani (Siena) dal 5 al 6 luglio

Dal 5 al 6 luglio torna a Radicofani – in provincia di Siena – La Posta Letteraria, il più grande festival di libri fuori dalle grandi città. Ideato nel 2019 dall’associazione giovanile Pyramid e oggi tra gli appuntamenti culturali più attesi del panorama toscano e nazionale.

Il ciclo di incontri, a ingresso libero e gratuito, si tiene nel suggestivo Bosco Isabella di Radicofani, un giardino romantico-esoterico di inizio ’900, già catalogato come Giardino Monumentale, che offre uno scenario unico per le conversazioni. Un luogo dove natura e storia si fondono, trasformando ogni incontro in un’esperienza irripetibile.

Elba Book Festival – Rio nell’Elba dal 15 al 18 luglio

L’Elba Book Festival è un evento annuale che si tiene a Rio nell’Elba, all’isola d’Elba. si tratta di una manifestazione isolana dedicata all’editoria indipendente, un momento di confronto culturale e di scambio di prospettive scaturito nel 2015 grazie alla sinergia tra l’associazione ideatrice, alcune istituzioni, come la Regione Toscana, il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, il Comune di Rio e la Fondazione Elba, nonché diverse realtà imprenditoriali virtuose, come il Consorzio Comieco.

Capalbio Libri – Capalbio (Grosseto) dal 29 luglio al 3 agosto

Ideato e diretto da Andrea Zagami, il festival si svolge dal 2007 in estate a Capalbio in provincia di Grosseto. La manifestazione è promossa dall’Associazione “Il piacere di leggere” ed è organizzata dall’agenzia di comunicazione Zigzag con il patrocinio del Comune di Capalbio e della Fondazione Capalbio.

Festival Internazionale di Mezza Estate – Tagliacozzo (AQ), luglio-agosto

Siamo in Abruzzo, tra i monti della Marsica, in un borgo elegante che d’estate si trasforma in un salotto culturale a cielo aperto. Il Festival Internazionale di Mezza Estate, attivo da decenni, accoglie ogni anno centinaia di eventi che spaziano dalla musica classica al teatro, passando per la danza, il cinema e la letteratura.

Il programma è ambizioso e multidisciplinare: tra le proposte spiccano gli incontri con autori e autrici del panorama italiano e internazionale, in dialogo con artisti, filosofi, registi e scienziati. Gli eventi si tengono in piazze scenografiche, chiostri, palazzi storici e spazi naturali.

Tagliacozzo è il festival perfetto per chi non vuole scegliere tra arte e letteratura, tra emozione e riflessione. Si va per ascoltare, ma anche per perdersi tra le luci soffuse del borgo e scoprire come la cultura possa davvero diventare un’esperienza totale.

Trame d’Estate – Seravezza (Lucca) dal 17 al 20 agosto

“Trame d’Estate” è un festival letterario che si svolge a Seravezza, in provincia di Lucca, all’interno del Palazzo Mediceo. L’evento, giunto alla sua XIII edizione, prevede incontri con scrittori, giornalisti e personaggi del mondo della cultura, ed è in programma dal 17 al 20 agosto. Il festival, ideato e promosso dal Centro Studi Sirio Giannini e dalla Fondazione Dino Terra, quest’anno vedrà il Palazzo Mediceo e le Scuderie Granducali ospitare anche la mostra “Ritorno ai ’90. La prima mostra sul decennio che ha cambiato il mondo”, un’esplorazione multisensoriale degli eventi che hanno segnato quel periodo storico, sia in Italia che a livello internazionale.

Festival della Mente – Sarzana dal 29 al 31 agosto

Il Festival della mente, nato nel 2004 a Sarzana in Liguria da un’idea di Giulia Cogoli e Raffaele Cardone, è un festival di approfondimento culturale dedicato alla creatività e ai processi creativi. Ha una cadenza annuale e si svolge dal 2004 a Sarzana, in Liguria, il primo fine settimana di settembre.

Festivaletteratura – Mantova dal 3 al 7 settembre

Il Festivaletteratura, o Festival della Letteratura di Mantova, è una manifestazione culturale che si svolge ogni anno, dal 1997, a Mantova la seconda settimana di settembre. Il Festivaletteratura dura 5 giorni, da mercoledi a domenica. Durante la kermesse, che ha ormai reso famosa Mantova come “La Città del Festival”, è possibile assistere a numerosi eventi, o meglio incontri, con autori, colazioni con l’autore, spettacoli, concerti, reading… nel magnifico scenario offerto dalle bellezze artistiche e storiche di Mantova.

Salento Book Festival – Puglia da giugno a settembre

Il Salento Book Festival è una rassegna letteraria itinerante che si svolge in diversi comuni del Salento, organizzata dall’associazione culturale “Festival Nazionale del Libro” e diretta da Gianpiero Pisanello. Si tratta di un evento che promuove la lettura attraverso incontri con autori, presentazioni di libri,

Salone del Libro Off e il Meeting di Rimini

Pur non essendo eventi propriamente estivi, vale la pena ricordare che molte attività del Salone Internazionale del Libro di Torino si spostano nei mesi estivi grazie al programma Salone Off, che porta presentazioni e incontri nei quartieri e nei comuni della regione. Anche il Meeting di Rimini, in programma ad agosto, dedica ampio spazio alla letteratura, ospitando autori di richiamo internazionale in dialogo con intellettuali, religiosi, storici e giornalisti.

Due occasioni molto diverse, ma entrambe capaci di ampliare l’orizzonte letterario con eventi inaspettati.