La vicenda della famiglia Maraini, prima che Dacia Maraini diventasse una delle più importanti scrittrici italiane del Novecento, era una bambina costretta a vivere l’internamento in un campo di prigionia giapponese insieme ai genitori e alle sorelle. Oggi quella storia torna attraverso un linguaggio diverso, quello del manga. Endo, opera dell’autore italiano Peppe pubblicata da Dynit Manga, trasforma una delle pagine meno conosciute della storia italiana in un intenso racconto storico che unisce memoria, documentazione ed emozione. La serie, composta da cinque volumi e ispirata a fatti realmente accaduti, è stata serializzata in Giappone prima di arrivare nelle librerie italiane.

“Endo” di Peppe, Dyinit Manga

La vicenda prende avvio durante la Seconda guerra mondiale. Fosco Maraini, antropologo, orientalista e studioso del Giappone, vive nel Paese con la moglie Topazia Alliata e le loro figlie. L’esistenza della famiglia scorre serenamente fino al momento in cui l’Italia firma l’armistizio dell’8 settembre 1943. Da quel giorno gli italiani residenti in Giappone vengono considerati cittadini di una nazione nemica. Anche i Maraini vengono arrestati e internati, dando inizio a un lungo periodo di prigionia segnato dalla fame, dalle privazioni e dalla scelta, tutt’altro che semplice, di non aderire alla Repubblica Sociale Italiana pur di ottenere condizioni migliori. Il manga racconta proprio questo momento cruciale della loro esistenza, restituendogli una dimensione profondamente umana.



Il manga come strumento di memoria

Negli ultimi anni il manga ha dimostrato di essere uno straordinario mezzo per raccontare eventi storici e biografie reali. In Endo il disegno non serve a spettacolarizzare la guerra, ma ad avvicinare il lettore ai suoi protagonisti. Le tavole restituiscono il peso dell’attesa, la paura dell’incertezza e la dignità di una famiglia che sceglie di non rinunciare ai propri principi nemmeno nelle condizioni più difficili.

Il risultato è un’opera che parla tanto agli appassionati di fumetto quanto a chi ama la storia contemporanea. La narrazione evita il tono celebrativo e preferisce soffermarsi sulla quotidianità dell’internamento, mostrando come la guerra trasformi lentamente ogni gesto della vita ordinaria.

Chi era Fosco Maraini

Molti conoscono Dacia Maraini, meno noto è invece il ruolo del padre Fosco, una delle figure più importanti dell’etnologia italiana del Novecento. Viaggiatore, fotografo, orientalista e studioso delle culture asiatiche, dedicò gran parte della propria vita al Giappone e al Tibet, contribuendo in modo decisivo alla conoscenza di questi mondi in Italia.

Il manga restituisce anche questa dimensione, mostrando non soltanto il prigioniero di guerra, ma l’uomo di cultura che si ritrova improvvisamente privato della libertà. Nei volumi successivi riaffiorano infatti anche i ricordi delle spedizioni in Tibet e gli incontri con il popolo Ainu dell’Hokkaidō, intrecciando la memoria personale con la grande storia del Novecento.

La forza di una testimonianza familiare

Ciò che rende Endo diverso da molti manga storici è la prospettiva scelta. Non vengono raccontate le grandi battaglie né le strategie militari, ma la guerra vista dagli occhi di una famiglia costretta a subirne le conseguenze.

Questa scelta permette al lettore di comprendere come i grandi eventi storici si riflettano nelle vite individuali. Fame, paura, speranza e solidarietà diventano così esperienze concrete, capaci di trasformare una vicenda poco conosciuta in una riflessione universale sulla libertà e sulla dignità umana.

Leggere “Endo”

La storia della famiglia Maraini continua a essere sorprendentemente attuale. Ricorda quanto rapidamente possano cambiare le sorti di chi, da un giorno all’altro, viene trasformato in “nemico” dalla politica e dalla guerra. Ma racconta anche la forza della cultura, della memoria e della capacità di restare fedeli ai propri valori.

Con Endo, Peppe dimostra come il manga possa essere uno strumento narrativo di straordinaria efficacia anche quando affronta episodi realmente accaduti. Il fumetto diventa così non soltanto un mezzo di intrattenimento, ma un ponte tra le nuove generazioni e una pagina della storia italiana che merita di essere ricordata.